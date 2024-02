La colorida y emblemática ciudad de Tánger

Tánger, Marruecos, se encuentra al norte del país en el continente africano, allí desemboca por un lado el mar mediterráneo y el por el otro el océano atlántico. La ciudad trasmite estar en un lugar místico, lleno de encanto, cultura pero sobre todo historia. Esta ciudad hoy en día, es un destino lleno de diversidad cultural por sus numerosas influencias.

Tánger está ubicada en el estrecho de Gibraltar, es la capital de la región Tánger- Tetuán. Es un lugar mágico por su gran diversidad mundana, ya que, tiene dos mares, el mediterráneo y el atlántico, al igual que está ubicada entre el continente africano y europeo, generando así una variedad de culturas que la convierten en una metrópoli bastante interesante.

Este lugar es ideal para los que aman viajar, pero sobre todo de quienes se atreven a conocer una óptica diferente de dichos lugares de los que se acostumbra a frecuentar, es una ciudad que permite perderse en la cultura del país, con sus rincones escondidos llenos de encanto. A mi parecer, Tánger, despliega un sinfín de inspiraciones y conocimientos de arte, estilo, mezclas de culturas que la hacen aún más colorida y particular.

Un aspecto interesante a saber es que Tánger en cuanto a historia ha estado ligada a España, por su nivel de cercanía, pero además, desde el periodo árabe-musulmán, durante el siglo VIII, esta ciudad era un punto importante para el comercio entre esa parte de África y Europa.

Estos son algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Tánger, una ciudad llena de arte, diversidad gastronómica, y una importante mezcla de culturas. A continuación podrán saber los espacios y rincones más interesantes.



Zoco Grande, también llamado plaza 9 de abril, este lugar pasa a ser la puerta principal de Tánger, donde allí se encuentran todos los turistas como los locales, para tomar algo, o solamente adentrarse en la cultura del lugar. Este día es memorable, ya que hace alusión al día que visitó Mohamed V, en el año 1947 para informar la esperanza de la independencia de Marruecos. En Tánger se encuentran dos Zocos uno es el Zoco grande y el segundo es, Zoco chico, en este lugar veras talleres, puestos artesanales, donde se podrá encontrar alfombras, lámparas, orfebrería, etc.



Mercado Central, este mercado es verdaderamente el lugar más colorido, pues refleja todos los sabores y colores que emanan los frutos, verduras, especies y productos locales de una manera artesanal, lo que lo hace único y particular.

Calles de la Medina, este barrio de Tánger tiene unas estrechas calles que hacen un laberinto mágico y místico con sus rincones coloridos y las decoraciones árabes que en verdad enamoran, sobre todo las puertas que recrean un ambiente atrayente.



Puerto de Tánger, es una maravilla poder presenciar el puerto de este país y a pocos kilómetros ver la costa española. Este puerto es un punto estratégico para las rutas marítimas comerciales de América, Europa y África.



La Kasbah y el museo, en una de las colinas de la ciudad, se encuentra la Kasbah que es un espacio fortificado y bastante frecuentado por los locales y turistas, pues es realmente lindo por sus callejones, con placitas y talleres además de contar con unos mágicos miradores entre las murallas.

Parque Kmilat, está ubicado en la zona oeste de la ciudad y en frente al mar, es uno de los espacios más verdes y frecuentados por los habitantes. Un lugar que refleja lo natural de lo humano. En esta zona se encuentra una de las residencias de gente local con buen estatus social y donde europeos se han construido sus casas de vacaciones.

En definitiva hay varios lugares poco comunes, pero con bastante tradición, cultura, política y arte como es el caso de Tánger, si amas llegar a lugares que te dejen huellan, pasa y adéntrate por esta encantadora ciudad de Marruecos.