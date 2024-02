hoy-voy apuesta por una movilidad más sostenible e incorpora vehículos eléctricos a su flota

La cadena de autoescuelas suma en esta nueva etapa el Jeep eléctrico al icónico MINI y ofrece el carné de coche automático en 15 de sus 42 centros de toda España. La nueva era de la marca apuesta por un modelo más ecológico y respetuoso: "En España se hacen cada año 18 millones de prácticas con coches de combustión que generan una burrada de emisiones que se podrían evitar" La cadena de autoescuelas hoy-voy da un paso más en su apuesta por una movilidad más sostenible e incorpora el vehículo eléctrico y automático a su flota de coches de prácticas. Hasta la fecha, la marca ya disponía de vehículos híbridos propulsados con gas y el paso que se da ahora pretende convertir a hoy-voy en la primera autoescuela de España con una flota 100% eléctrica. La marca contará con Jeep eléctricos en 15 de sus 42 centros, que compartirán protagonismo con el icónico MINI.

La apuesta de la marca por el vehículo eléctrico se enmarca en una estrategia para la implantación de un modelo ecológico, sostenible y más respetuoso con el medio ambiente. El cofundador y CEO de hoy-voy, Carlos Duran, recuerda que en España se entregan cada año 45.000 permisos B, con una media de 40 prácticas por alumno: "Esto supone 18 millones de prácticas con coches de combustión que generan una burrada de emisiones que se podrían evitar".

El nuevo carné B automático

Además, con la incorporación del coche eléctrico, hoy-voy suma también a su cartera de productos las prácticas para la obtención del permiso B automático, una variante del carné convencional que permite conducir coches con caja de cambios automática, una tendencia al alza gracias, precisamente, al auge de la electrificación.

Actualmente, solo es posible examinarse del examen práctico con este tipo de vehículo en la modalidad de carné B automático. De la misma manera, el permiso B tradicional sólo puede obtenerse con un coche de transmisión manual. La Dirección General de Tráfico (DGT), sin embargo, se plantea cambios en este sentido para que el carné B automático no sea excluyente y promover así el uso del vehículo eléctrico.

hoy-voy ofrecerá también la opción a los alumnos que se examinen del carné tradicional de realizar algunas prácticas con el nuevo coche eléctrico para practicar la circulación y facilitarles el proceso de aprendizaje.

Las clases prácticas con el nuevo eléctrico de hoy-voy ya están disponibles en los centros hoy-voy Badalona, Barcelona Glòries, Barcelona Les Corts, Barcelona Centro, Barcelona Sant Antoni, Castellón, Cornellà, Girona, Pamplona, Sant Boi, Sant Cugat, Santander, Valladolid, Vilanova i la Geltrú y Vilafranca del Penedès.

Más información sobre hoy-voy

Transparencia, flexibilidad y diversión forman parte del ADN de hoy-voy. Fundada en 2012 por Carlos Durán y Jordi López, y con una plantilla de más de 410 trabajadores, hoy-voy da servicio además de 1.500 alumnos al mes. La red de autoescuelas cuenta con una flota de coches de la marca MINI que incorporan un iPad donde el profesor registra la evolución del alumno paso a paso.

Además, un innovador sistema de aprendizaje con clases dinámicas, cursos intensivos y una aplicación inteligente para realizar tests on-line hacen que la mayoría de los alumnos aprueben a la primera. En los sus once años de vida, hoy-voy ha formado a más de 123.000 alumnos, con un índice del 90% de aprobados en el examen teorico entre los alumnos que siguen su método y ha realizado más de 3.000.000 clases prácticas, adaptando tarifas y horarios a la demanda y disponibilidad de horarios y profesores. Es por eso que los alumnos que siguen el método de éxito de hoy-voy, si no aprueban, no pagan, sin que esto suponga renunciar a la calidad, gracias a su método académico.

Actualmente, hoy-voy cuenta con 42 autoescuelas situadas en Barcelona ciudad (6 centros), Badalona (2 centros), Castellón, Cerdanyola del Vallès, Cornellà, Girona, Granollers, L'Hospitalet, Lleida, Madrid (2 centros), Manresa, Mataró, Murcia, Cartagena, Palma de Mallorca (2 centros), Reus, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Santander, Zaragoza, Albacete, Tarragona, Terrassa, Valladolid, Vic, Figueres, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, León, Pamplona y Mollet.

www.hoy-voy.com