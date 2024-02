​Encontrar el mejor precio para una hipoteca de la mano de expertos profesionales

Hoy en día, son muchas las personas que tienen dificultades a la hora de solicitar una hipoteca y más aún, el tener la posibilidad de una buena financiación en este sentido. Si bien, también ahora existen empresas que ayudan a conseguir la mejor hipoteca posible en función de las necesidades de cada uno, sabiendo que son expertos profesionales cuyo objetivo es ayudar a las personas en este cometido.



En cualquier momento de la vida las personas necesitan pedir una hipoteca para poder adquirir una vivienda. Aunque, habitualmente se trata de un proceso complejo y en el que no siempre se consigue la financiación que se necesita. No obstante, en el caso de necesitar una buena hipoteca y querer contar con las mejores garantías, no hay nada como acudir a expertos profesionales dentro del sector.

En este sentido, una de las mejores empresas en la actualidad, sin duda, es Accesia. Se trata de una entidad especializada en hipotecas cuyo principal objetivo es ayudar a las personas a encontrar el mejor precio para su hipoteca y, de esta manera, comprar la casa que desean. Estos profesionales buscan la mejor opción para cada uno de sus clientes, y siempre velando porque tengan las mejores condiciones facilitándoles todos los trámites.

Para ello, la meta es que sus clientes vivan como quieran y, sobre todo, que puedan conseguirlo fácilmente contando con su asesoramiento en todo momento.

¿Cómo trabajan?

Tal y como hemos comentado anteriormente, el funcionamiento de Accesia es bastante sencillo. Lo primero que hay que hacer es ponerse en contacto con ellos, ya sea a través de un correo electrónico, por teléfono o acudiendo a su oficina, también cabe la posibilidad de que ellos vayan al domicilio.

Esta primera reunión es sin compromiso y les sirve para hacer una evaluación de la viabilidad de la hipoteca que se necesita, lo cierto es que el Estudio de Viabilidad lo tienen en un máximo de 48 horas, para ofrecer una respuesta rápida y firme.

En el caso de estar de acuerdo con el informe, entonces estos expertos lo envían al banco y si este aprueba la operación, se solicita la tasación bancaria por una empresa que esté habilitada para ello por el Banco de España.

Lo siguiente que harán estos expertos es enviar el expediente a la gestoría y después, el Banco de España emite la Ficha Europea de Información Normalizada, es decir, un documento 100% personalizado donde se van a establecer las condiciones de la hipoteca según cada cliente.

Con todo ello, se coordinan entre todos las fechas de la acta previa, la firma que se debe hacer ante notario y los medios de pago.

Aunque el proceso finalice con éxito, en el caso de necesitar ayuda o asesoramiento, los especialistas de Accesia estarán siempre disponibles.

¿Por qué confiar en Accesia?

Porque Accesia es una de las mejores empresas dentro de este sector y es por ello que cada vez son más las personas que confían en ella. En este sentido, hay que destacar su experiencia, ya que llevan más de 15 años ofreciendo este tipo de servicios. Además, otro valor añadido es que se encargan de todo el proceso, desde el estudio de viabilidad hasta concertar la firma. De igual modo, una vez que termina el proceso, continúan estando a disposición de los usuarios para resolver cualquier problema o hacer una consulta.

Por supuesto, el trato es 100% personalizado y totalmente transparente, sabiendo además que ofrecen una amplia variedad de tipos de hipotecas para satisfacer las necesidades de cada perfil.

De esta forma, cuentan con la hipoteca excellent, para una financiación de hasta el 90%; otra de sin vinculaciones, para pagar solo lo que realmente se necesita; la de 100x100, con el máximo de financiación; la hipoteca variable, para pagar interés más bajo en las cuotas; la hipoteca fija, ideal para planificar los gastos mensuales; la mixta, que es una combinación de las dos anteriores; la de cambio de casa; la subrogación, para mejorar las condiciones de la hipoteca contratada; y la de reagrupación de deuda.