Llega la gira más esperada del año. Operación Triunfo 2023 lleva su música en directo a varias ciudades de España

“Forever. The best show about King of Pop” estará de gira por Europa durante los próximos meses. Un tour que coincide en el año que se cumple el quince aniversario del fallecimiento de la mayor estrella del pop de todos los tiempos, Michael Jackson. El 25 de junio de 2009 nos dejaba el artista, y un año después nacía este espectáculo con el objetivo de continuar viva la leyenda del creador de hits como Thriller, Billie Jean, Beat It o Smooth Criminal.