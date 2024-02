​Doble ración de sorpresas en el cuadro masculino para finalizar los 1/16 de final

Las sorpresas en el caso del cuadro masculino del A Coruña Open vinieron por partida doble; a falta de una, dos. Y es que la parte alta encontró agitación e igualdad y en medio de esa línea tan fina que separa en ocasiones a vencedores de vencidos, saltaron las alarmas para dos parejas llamadas a, como mínimo, superar su debut.





La primera en hincar la rodilla contra pronóstico fue la que partía como cabeza de serie número 1, Agustín Gutiérrez y Lucas Campagnolo. Ya les costó al argentino y al brasileño hacer pie en una pista quizá excesivamente lenta para sus intereses y con el paso de los minutos, lejos de acomodarse, se fueron sintiendo peor.

Javier Martínez y Jorge Ruiz supieron sufrir en el inicio a pesar de que nunca se despegaron en el luminoso y tras ceder la primera manga debido a un par de errores encadenados, mejoraron mucho sus prestaciones y le dieron por completo la vuelta a la situación, pasando del 6-4 al 2-6 y 3-6 que sellaba su clasificación para octavos.

La segunda sorpresa la escribieron Íñigo Jofre y Luis Hernández, verdugos de Ignacio Vilariño y José Rico. En esta ocasión es verdad que los dos primeros empezaron como un tiro, adaptándose a la perfección a las condiciones de juego (6-2), y aunque después recibieron de su propia medicina tras recuperarse (por propia obligación) Vilariño y Rico (2-6), no terminaron de rematar la faena y eso dio alas a Íñigo y Luis, quienes supieron volver a tomar las riendas y a anotarse un break en el momento crucial del partido para concluir la machada (6-2, 2-6 y 6-4).

El partido entre Arnau Ayats y Francisco Guerrero contra Ignacio Piotto y Mario Ortega terminó antes de lo previsto aunque estaba visto para sentencia (6-1 y 5-3) debido a una lesión de los segundos, obligados a retirarse por un contratiempo físico del argentino.

Siguiendo con los partidos, segundo choque en A Coruña y segunda victoria para Miguel Lamperti y José Jiménez, esta vez ante dos rivales de altura y con mucha experiencia como Juan Cruz Belluati y José Antonio García Diestro a los que, especialmente en la segunda manga desarticularon por completo y no dieron opción para que reaccionaran (6-4 y 6-1); Javier García Mora y Javier González despidieron al ídolo local Borja Yribarren y a su compañero José Román Martínez con un doble 6-1 mientras que de manera mucho más apurada, José David Sánchez y Álvaro Cepero, este volviendo tras una lesión para debutar junto a su compañero, conseguían vencer por un doble 6-4 a Miguel González y Fran Ramírez.

En la parte baja del cuadro, Pablo Lijó y Miguel Semmler supieron tirar de calidad y potencia para imponerse a Álvaro y Pedro Meléndez no sin tener que pelear bastante (6-4 y 7-5) y José Antonio García Diestro y Javi Leal estrenaron su cuentakilómetros en 2024 con una victoria ante Adrián Marqués y Jaime Fermosell (6-2 y 6-3).