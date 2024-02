Las ventajas de una boda en Barcelona original rodeada de mil flores

Actualmente, las bodas al aire libre en Barcelona están en tendencia.

Se trata de un tipo de celebración que permite disfrutar de espacios amplios y del contacto con la naturaleza. Además, los invitados pueden disfrutar de un ambiente más relajado.

Una de las opciones disponibles en los alrededores de Barcelona para este tipo de eventos es la que ofrece Niudàlia Flower Farm. Este establecimiento cuenta con campos en los que se cultivan distintas flores, como tulipanes o girasoles, entre otras especies.

¿Cómo nació el proyecto Niudàlia?

Niudalia Flower Farm nace de la creación de un nuevo concepto, importar un flower farm holandés o americano, con la agricultura catalana. Nace de la pasión por la flor y por la agricultura, y se convierte en un proyecto de carácter personal, con un equipo joven, que ama la tierra y el territorio, y de la experiencia de haber cultivado mucho tiempo flores en Casa Sorribes.

Ofrecéis actividades para públicos de distintas edades. ¿Cuáles son y qué les hace tan especiales?

Ofrecemos diversas actividades en Niudàlia, desde visitas guiadas, hasta bodas, pasando por comidas y cenas, hasta llegar a los talleres de plantación de tulipanes y dalias. Realizamos sesiones de fotografía y talleres de ramos de flores. Como veis, hay un sinfín de actividades disponibles, para los más pequeños, para familias, parejas, amigos, etc. La diferencia que nos hace especial es que realizamos cualquier actividad con el cliente rodeado de miles de flores, además de poder aprender e interactuar con las diferentes variedades de flor. Además, combinamos los distintos periodos de floración para que tengamos flor durante más de 9 meses en Niudàlia.

Aparte de organizar eventos, os dedicáis a cultivar flores. ¿Qué tipos de flores tenéis? ¿Hay flores durante todo el año?

Tenemos más de 20 tipos de flores diferentes, entre las cuales hay más de 500 variedades entre todas ellas; diferentes colores, formas, texturas y un mundo de color. Plantamos tulipán, narciso, jacinto, muscari, girasol, lilium, allium, dalia, cosmos, frittilaria, anémonas, gladiolos, ranúnculos. Partimos en dos temporadas, la de primavera y la de verano. En la temporada de primavera, que comienza a mediados de marzo hasta finales de junio, se pueden encontrar tulipanes, jacintos, muscari, girasol, etc. Aquí encontraréis más de 200.000 flores en nuestros campos. Durante el verano, que es cuando arranca la siguiente temporada, que va de julio a finales de octubre, se pueden encontrar dalias, girasoles, cosmos, y otras variedades estivales, encontrando un total de más de 500.000 flores.

¿En qué consisten los talleres de plantación de tulipanes y dalias?

Enseñaremos cómo se planta una bulbosa como los tulipanes, narcisos, jacintos o dalias, y aprenderán cómo se tienen que cultivar hasta su periodo de floración. Mantenimiento de la flor, calidad de la tierra. Al estilo Niudàlia, todo a mano, como hacemos con nuestros campos. Y lo último, pero no menos importante: cómo conservar el bulbo hasta la próxima época de floración para que este pueda volver a florecer. También explicaremos qué tipos de enfermedades pueden tener estos tipos de plantas y os aconsejaremos acerca de qué tipo de tierra utilizar y fertilizantes. Como obsequio, os regalaremos el tiesto y el bulbo que se plante, para que lo cultivéis siguiendo las pautas que os hemos dado.

El establecimiento de Niudàlia es un espacio ideal para realizar sesiones de fotografías. ¿Qué tipos de fotos se pueden hacer?

En Niudàlia vemos cómo sale el sol y cómo se pone, así que tenemos muchas horas de luz para realizar fotografías, inmersos entre miles de flores de todos los colores. El terreno irregular hace que los fondos de las fotos queden repletos de color. Creamos dibujos con los colores de las flores, que desde vistas aéreas o elevadas se pueden dibujar en la fotografía. Se pueden crear muchas combinaciones de fotos distintas, ya que tenemos muchas variedades y colores de flores, con lo cual puedes realizar desde planos abiertos con un mar de flor detrás de ti, como retratos cerrados con un “bokeh” precioso. Lo mejor es que para cualquier fotógrafo es muy fácil tirar buenas fotos si el fondo ya es maravilloso, y los resultados son siempre muy bonitos. Niudàlia es el espacio ideal para realizar cualquier tipo de sesión de fotografía, sobre todo para contar historias de amor.

Muchas parejas eligen este lugar para realizar su boda, ¿Cómo es una celebración matrimonial en Niudàlia?

Queremos que los novios sean los protagonistas y que ellos monten su propia boda, por lo tanto, cada boda en Niudàlia es diferente. A 1.100 metros de altitud, con una temperatura suave en primavera, verano y otoño. Una boda rodeada de montañas, en la que miras a tu alrededor y solo ves naturaleza, sin ruido, con mucha paz. En un espacio abierto de más de 4 hectáreas, con un mar de flores delante del altar, con un estilo rústico y elegante. Nosotros simplemente les acompañamos en esa maravillosa historia de inicio a fin, dándoles soporte y ayuda de nuestro equipo especializado. Lo que sí os podemos asegurar, ¡es que es mágica! Queremos que lo recordéis, nos recordéis y viváis felices.

¿Tenéis alguna actividad o idea planeada a corto plazo que os gustaría compartir?

Esta temporada hemos creado un recorrido en medio de 5 campos de tulipanes de distintos colores, hemos ingeniado una simulación de un río de flores. También vamos a añadir zonas de photocall entre miles y miles de tulipanes, una zona de spot fotográfico, que estamos seguros de que va a encantar a nuestros visitantes. De cara a la temporada de verano, el año pasado tuvimos un mar de más de 100.000 girasoles amarillos y rojos. Este año, nos superamos con más de 200.000 girasoles rojos y amarillos. El año pasado vimos que era un atractivo muy grande y que gustó mucho, por eso hemos decidido ampliar y redecorar la zona, para que guste aún más. Tenemos más novedades, ¡pero esas se las dejaremos descubrir a nuestros visitantes!

En Niudàlia Flower Farm es posible disfrutar de múltiples especies de flores y distintas actividades. Además, este establecimiento ofrece la alternativa de celebrar bodas al aire libre en Barcelona con un marco paisajístico único e inolvidable.