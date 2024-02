El mítico Restaurante Santiago de Marbella abre de nuevo sus puertas, el Día de San Valentín

Santiago Domínguez, todo un personaje de la gastronomía marbellí, ha vuelto lleno de entusiasmo con un seleccionado equipo de 30 personas para reencontrarse con una clientela incondicional; su ausencia, en el Paseo Marítimo de Marbella, había creado un vacío difícilmente de llenar.

Durante dos años, Santiago Domínguez ha estado contactando con nuevas generaciones de profesionales del buen yantar. “Dicen que las empresas que mejor van son las mixtas, con la mitad de jóvenes y la mitad de mayores. ¿Qué es lo que necesita el joven?: La experiencia, y el mayor lo que precisa es la fuerza del joven; entonces, unidos hacen un buen equipo. Y el que yo tengo ahora trae nuevas ideas, así que creo que hacemos un buen conjunto. Me gusta probar, conocer otras cocinas, ver lo que se hace en otros sitios pero sin olvidar la tradicional: si me como una merluza, quiero que sepa a merluza y si es un boquerón que sepa a boquerón, no que le encubran con otra cosa”. Afirma Santiago, con una sonrisa, que no ha desaparecido tras más de 70 años creando sabrosos platos en sus fogones.

Mientras charlamos con él y comprobamos la amplia renovación que Santiago ha efectuado en el establecimiento, la mirada se pierde desde su famosa terraza sobre un infinito mar azul, festoneado de arena y palmeras.

Santiago, ¿cómo se inició su trayectoria profesional? Comencé a trabajar desde muy joven en el legendario establecimiento Perico Chicote –actual Museo de la Gran Vía madrileña- y en el Hotel Savoy de Londres. Llegué a Marbella en 1957 y construí el chiringuito Marimar, de 2.000 metros cuadrados, junto a la playa. ¡Era el único que había!

¿Y qué fue de aquel chiringuito? El Ayuntamiento, al realizar este bello Paseo Marítimo, que hoy disfrutamos, expropió el terreno; yo tenía tan buenos recuerdos que conseguí comprar, casi en el mismo lugar, el local donde se encuentra el actual restaurante.

¿Es cierto que debido a su fama, personalidades de nivel mundial han visitado su restaurante? Sí, he tenido la gran suerte de que en mis mesas se sentaran La Familia Real Saudí, los Príncipes de Mónaco, el General Charles De Gaulle, la Primer Ministro del Reino Unido, Margaret Thatcher; Aristóteles Onassis llegó primero con María Kallas y años después con Jaqueline Kennedy; Kofi Annan, Secretario general de las Naciones Unidas y Premio Nóbel de la Paz; Picasso, Dalí; Los actores Orson Wells, Anthony Queen, Sofía Loren, Gina Lollobrígida; los Premio Nóbel Severo Ochoa y Camilo José Cela; sin olvidarme a de Julio Iglesias, Antonio Banderas y de Arturo Pérez Reverte, quien escribió aquí su novela, La Reina del Sur.

Terraza del restaurante en el Paseo Marítimo de Marbella

Santiago, creo que también estuvo en su terraza el famoso actor francés Jean-Paul Belmondo. Si, era un cliente habitual. Un buen día entraron apresurados en mi restaurante pidiéndome que les escondiese, él y su bella novia Carlos –en Brasil Carlos es un nombre femenino- ambos eran perseguidos por numerosos paparazzis. Les vestí, en un momento, de cocineros con sus respectivos gorros y mandiles y les pasé a la cocina mientras cogían sartenes y pucheros. Los paparazzis registraron todo mi establecimiento, salones privados, bodega, baños y también la cocina donde no los reconocieron. Constantemente me interrogaban: “¿Dónde los has metido?”. Les dije que se habían ido corriendo hacia el casco antiguo y todos los fotógrafos salieron en su busca.

El restaurante cuenta con una de las mejores bodegas de la Costa del Sol

Son célebres las jornadas gastronómicas de sabores nacionales y mundiales celebradas en sus fogones durante años. ¿Quiénes han participado? Si lugar a dudas, han participado los mejores cocineros del mundo; los más representativos de Alemania, Francia y Portugal; los más acreditados chefs de las 17 Comunidades Autónomas. Por ejemplo, durante los días de “La Cocina vasca en Marbella” estuve cocinando con Juan Mari Arzak, Martín Berasategui y con mi desaparecido y gran amigo, Santi Santamaría.

