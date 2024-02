Cómo lograr un cuero cabelludo saludable y sin grasa

El cuero cabelludo es la base de un cabello sano, fuerte y brillante. Si estás luchando contra la grasa excesiva en este área, puede que te sientas frustrada/o por el aspecto lacio y la falta de volumen en tu melena. Sin embargo, mucha gente no se da cuenta de que la respuesta a un cuero cabelludo saludable no sólo radica en los productos que usamos, sino también en nuestras rutinas diarias.



María García, responsable de experiencia de cliente de la firma de champús sin sulfatos Dalire, nos explica como eliminar el exceso de grasa generada en el cuero cabelludo mediante su nutrición, lavados espaciados y el uso de productos capilares más sanos y menos secantes.



Es importante entender por qué se produce la grasa en nuestro cuero cabelludo. Las glándulas sebáceas son las responsables de producir sebo, el aceite natural que mantiene nuestro cabello hidratado. Cuando estas glándulas trabajan en exceso, provocan una acumulación de grasa que resulta en ese aspecto grasoso y pesado. Esto tiene que ver con nuestro cuerpo, pero a menudo empeoramos la situación utilizando productos secantes que provocan que el cuero cabelludo cree más grasa más rápido, cerrando el círculo vicioso de un pelo graso: “Lo primero es optar por champús naturales con extractos de plantas que ayuden a regular la producción de grasa sin agredir la piel. Después, no lavar el cabello con tanta frecuencia, lo que puede provocar un efecto rebote en la producción de esa grasa que intentamos evitar. Cuando espaciamos los lavados, damos tiempo al cuero cabelludo a que se autoregule, por lo que podemos empezar de manera gradual permitiendo que la piel se acostumbre y comience a producir menos sebo” – nos cuenta María García, responsable de experiencia de cliente en Dalire, firma sevillana de champús y productos capilares sin sulfatos.

La frecuencia ideal varía de persona a persona, pero como regla general, intenta comenzar lavándolo cada dos días y ve espaciando los lavados poco a poco: “Escucha a tu cuerpo y ajusta la frecuencia según cómo reaccione tu cuero cabelludo. Dos o tres veces en semana es el punto ideal para cabellos con tendencia a engrasarse”.



Además de elegir el champú correcto y espaciar los lavados, es crucial nutrir el cuero cabelludo con una dieta balanceada y rica en vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. Además, puedes optar por tratamientos tópicos como mascarillas o aceites naturales con nutrientes que vayan directamente al cuero cabelludo sin provocar más grasa: “Algunos ingredientes como es el caso del pomelo, son conocidos por sus propiedades para regular la producción de sebo y mantener el cuero cabelludo limpio y fresco”– aconsejan desde Dalire.

Tratamientos capilares contra el cabello graso

Si no hacemos nada de lo anterior, poco va a mejorar nuestro problema. A todo ello puede ayudar algún tratamiento capilar de los muchos que se hacen en los salones de peluquería o centros de belleza. Uno de los recomendados es la terapia reequilibrante que Sonia Atanes y sus estilistas realizan en cualquiera de sus dos salones madrileños de Princesa y Castellana: “Lo que hacemos con la terapia reequilibrante es limpiar el cabello asfixiado por todo el exceso de residuos cosméticos, por caspa, sudor, tintes, etc… y proteger el cuero cabelludo, reactivando la circulación periférica y estimulando el crecimiento del pelo”.