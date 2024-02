El ganchillo se convertirá este 2024 en el hobby favorito de muchos. Estos son sus múltiples beneficios para la salud

El crochet es una actividad que no para de sumar aficionados en los últimos años, no solo por la creciente demanda que tienen las piezas tejidas en el mercado de productos hechos a mano, sino también por los notables beneficios para la salud mental y física que tiene su práctica, ya sea como pasatiempo o como oportunidad de emprendimiento.

El crochet y sus beneficios para la salud Para tejer a mano se necesita ritmo, agilidad mental y unas manos activas en todo momento. La práctica de tejer con fines terapéuticos es conocida como ‘lanaterapia’ y esta proporciona notables beneficios para la salud, tanto en lo mental y físico como en lo social.

En primer lugar, de acuerdo a un estudio, al tejer se ejercitan ambos hemisferios del cerebro, mejorando la coordinación cerebral y, conforme los patrones del tejido sean más complejos, la destreza mental potenciará el ritmo y la coordinación.

Por otra parte, se tiene la percepción de que las actividades manuales como el crochet pueden perjudicar la salud de las manos. Sin embargo, pese a lo que muchos puedan pensar, el arte de tejer obliga a quienes lo practican a mantener las manos en constante movimiento y evitar que estén agarrotadas o rígidas, lo que mejora la motricidad manual, ayuda a prevenir los síntomas de patologías como la artritis y disminuye considerablemente la sensación de dolor crónico.

Un pasatiempo que favorece la salud mental Si bien los beneficios para la salud física que ofrece el crochet son numerosos, la influencia que tiene en la salud mental también es notable. De acuerdo a investigaciones, el tejer tiene la capacidad de relajar, ayudando a reducir considerablemente los niveles de estrés. El simple movimiento de las manos, sumado al enfoque de la atención en la tarea en cuestión, aporta un estado de calma sumamente beneficioso para quienes sufren estrés o ansiedad.

Así como la acción de reunirse en grupo para tejer fomenta la sociabilidad y las nuevas relaciones, en soledad también se puede disfrutar del crochet y del silencio, mejorando indiscutiblemente el estado de ánimo.

El crochet no es únicamente un pasatiempo, también implica fijarse objetivos: finalizar una pieza tejida. Al empezar a tejer y ver los patrones que van creándose con las propias manos, la persona experimenta un sentimiento de gratificación por lograr esa prenda de ropa. Ya sea que se trate de un regalo para un ser querido o para uso propio, es un objetivo que la persona se fija y que consigue por sus propios méritos.

