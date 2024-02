Llega a los cines "Ferrari", dirigida por Michael Mann y protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz

Se estrena en cines de toda España FERRARI, la nueva película sobre la vida del piloto y fundador de Scuderia Ferrari y la famosa marca de automóviles, Enzo Ferrari, protagonizada por Adam Driver (‘Star Wars’, ‘La casa Gucci’) y Penélope Cruz (Madres Paralelas, Agentes 355), y dirigida por el reputado director estadounidense Michael Mann (El dilema, Collateral).



El cuatro veces nominado al Oscar Michael Mann dirige esta película biográfica basada en el libro de Brock Yates: ‘Enzo Ferrari: El hombre y la máquina’, y cuenta con guion de Troy Kennedy Martin (The Italian Job) y el propio Mann, quien lleva tratando de llevar a cabo este apasionante proyecto desde hace más de veinte años.



FERRARI, que se presentó en el Festival de Venecia de 2023, está protagonizada por el actor nominado al Oscar Adam Driver como Enzo Ferrari, la ganadora del Oscar Penélope Cruz como Laura Ferrari, la ganadora del Emmy Shailene Woodley como la amante de Enzo, Lina Lardi, Patrick Dempsey como el piloto de carreras Piero Taruffi, Jack O'Connell como el piloto de carreras Peter Collins, Sarah Gadon como Linda Christian y Gabriel Leone como el carismático Fon De Portago.



FERRARI nos lleva alverano de 1957. Detrás del espectáculo y el peligro de la Fórmula 1, el ex piloto Enzo Ferrari (Adam Driver) está en crisis. La quiebra acecha a la empresa que él y su esposa, Laura (Penélope Cruz), construyeron de la nada hace diez años. Su inestable matrimonio se ve aún más fracturado por el dolor de la muerte de su único hijo. Ferrari lucha contra el reconocimiento de su otro hijo con Lina Lardi. La pasión de sus pilotos por ganar los lleva al límite. Todos sus destinos convergen en una carrera, la que atraviesa 1.000 millas a lo largo de toda Italia, la icónica Mille Miglia.



La frase de Il Commendatore

“Es un error decir que soy un triunfador. En la vida he perdido todo; Laura, mi hijo Dino, la primera fábrica, la juventud, la buena vista, la pasión por las mujeres, muchas carreras y muchos coches”, Enzo Ferrari.