María Jesús Pérez Navarro, autora de 'El sufrimiento de las cigarras': «Escribir es una lucha constante»

Cuando uno se encuentra en sus inicios literarios, es normal sentirse perdido, no saber qué hacer con esa obra que, a menudo, acaba en un cajón por falta de recursos o por vergüenza, más que otra cosa. Por eso es muy interesante escuchar a quienes sí se atrevieron a dar el paso y presentarse, por ejemplo, a concursos literarios en los que mostrar sus historias. Es el caso de María Jesús Pérez Navarro (Santomera, Murcia, 1987), que ha terminado por dar el salto a una editorial de un grupo como Penguin Random House.



Vamos a empezar por algo más general, María Jesús: cuéntanos un poco de qué trata tu libro. El sufrimiento de las cigarras es una mezcla misterio, amor y sufrimiento. La novela empieza con una desaparición: en 1999, al poco de decidir separarse de su marido, Macarena Montiel desaparece. Poco después de los hechos, su marido vende la casa donde pasaron juntos el último verano.

Después, la historia nos traslada a 2009 y nos presenta a Celia, una joven que se siente perdida. Está atravesando un momento personal complicado y, bajo ese contexto, empiezan a suceder cosas un tanto extrañas en su casa. Cosas que la conducen a descubrir que la antigua propietaria desapareció y el último sitio en el que se la vio con vida fue precisamente en aquella casa.

El misterio es el alma de la novela, pero el tema de fondo es el sufrimiento, especialmente el de las mujeres. Es algo que está presente en cada recoveco de la historia.

Una vez leí que lo más complicado de escribir es empezar, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? Siempre digo que todo en este mundo de la escritura es complicado: dar el paso es complejo, ser capaz de plasmar en el papel las ideas que inundan tu cabeza es un proceso difícil, ser capaz de terminar la historia es una meta que a veces cuesta alcanzar… Pero es que cuando tienes la novela terminada y piensas que ya lo tienes todo hecho…, resulta que hay que conseguir que se publique, vender una vez que llega a las librerías…

Escribir es una lucha, una lucha constante. Pero creo que no hay batalla que merezca más la pena, porque, al mismo tiempo que sus fases son complejas, también están llenas de vida, de superación, de orgullo. Y, si tienes la suerte de llegar al corazón del lector, sentir que de verdad ha disfrutado con la historia… es algo que no tiene precio.



¿De dónde te vino la idea para escribir El sufrimiento de las cigarras? La historia llegó a mí con tres pequeñas pinceladas: la primera era Celia, una joven que se sentía perdida. La segunda, una desaparición y, la tercera, el final, que en esta historia tuve claro desde el principio.

A partir de estas tres pinceladas empecé a trabajar, a dar forma a la historia. Estuvo en mi cabeza al menos tres o cuatro años hasta que terminé mis estudios y empecé a tener una pequeña estabilidad laboral. Empecé a escribir los fines de semana, en los pequeños ratitos libres que tenía.

¿Cómo se consigue que una gran editorial, nada menos que Penguin Random House, se fije en tu trabajo? Tuve la suerte de quedar finalista en la V Edición de los Premios Caligrama y ganar en la categoría Best-Seller. El premio era la reedición en un sello de Penguin Random House.

No sabría decirte muy bien cómo conseguí llegar hasta ahí, es más, no creo que haya ninguna receta mágica. La clave, en mi opinión, está en dos cosas: trabajar todos los días y disfrutar el camino.

Como hemos comentado antes, las distintas etapas de la escritura son complejas, por ese motivo es importante mentalizarse de que hay que trabajar y esforzarse al máximo, pero, sobre todo, hay que ser capaz de disfrutar el camino, que cuando mires atrás, sonrías al recordar lo bueno y lo malo. Porque todo forma parte de la misma aventura. Si disfrutas y defiendes tu trabajo con ilusión y confianza, creo que ya tienes medio recorrido hecho.

¿Qué tiene El sufrimiento de las cigarras que está gustando tanto? Creo que la clave está en que es una novela sencilla y compleja a la vez, que consigue atrapar al lector. Es sencilla porque cualquier lector puede adentrarse en sus páginas y es compleja porque todo está construido para captar al lector y llevarlo hasta el final de la historia.

Crear la atmósfera para un buen thriller debe de ser algo bastante complejo, ¿cómo lo haces? La clave de la construcción de la atmósfera en esta historia está en su ubicación: La Manga del Mar Menor. Sus dos mares, uno en calma, el otro lleno de furia; sus particularidades… Todo acabó encajando a la perfección en la trama de la historia y creando la atmósfera idónea para la novela.

La ubicación no fue uno de los aspectos que tuve claro desde el principio: debido a la trama, necesitaba una zona de playa, pero no tenía claro dónde ambientar la novela. Al final fue una decisión más práctica que estratégica. Era mi primera novela, por lo que todo era nuevo y complejo, llegué a la conclusión de que, si la ubicaba en una zona que conocía bien, me pondría a mí misma las cosas más fáciles. Se podría decir que fue un golpe de suerte que todo encajara al final de forma tan clara y potente. O quizá fue el destino, que me llevó a donde tenía que ir la historia. ¡Quién sabe!

¿Qué sientes cuando ves tu libro en alguna librería? Magia. Pura magia. Se vive con mucha ilusión tanto ver el libro en las estanterías de las librerías como los momentos en los que hablas con los lectores y descubres que han disfrutado la historia. Ese cariño es lo mejor de escribir.

¿Recomiendas a los escritores que estén empezando presentarse a concursos literarios? Sin duda, son una buena herramienta para empezar en el mundo de la escritura. Toda mi trayectoria ha sido gracias a ellos: El sufrimiento de las cigarras ganó el segundo premio en el I Certamen de Novela Casino de Monóvar en 2019 y saltó al mercado de la mano de la editorial Caligrama. En 2022, tras superar los ocho mil lectores, consiguió el premio Best-Seller en la V Edición de los Premios Caligrama y este mismo año se ha reeditado en B de Bolsillo, de Penguin Random House.

Recomiendo a todos aquellos que tienen una novela entre manos y no saben muy bien qué hacer con ella que den el paso y prueben suerte en los distintos concursos literarios.

¿A qué escritores/as admiras? Leo mucho y de todo tipo de géneros, por lo que siempre me resulta complicado elegir autores y libros (es rarísimo que no disfrute una lectura). Fuera de nuestras fronteras, me encantan Kate Morton, Ken Follett y Joël Dicker. Pero soy una auténtica fan de la literatura española: María Dueñas, Sara Mesa, Carla Montero, Carlos Ruiz Zafón… Podría decir nombres sin parar y, la verdad, me llena de orgullo vivir en un país donde hay tanto talento literario.

¿Tienes actualmente algún proyecto entre manos del que nos puedas hablar? Estoy trabajando en una segunda novela, me encuentro a las puertas del final (cerca y lejos a la vez). Es una historia independiente y diferente a El sufrimiento de las cigarras, pero he intentado mantener toda su esencia en este nuevo proyecto. ¿Sabéis cómo empieza? Con una desaparición. No podría ser de otra forma.