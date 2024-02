​La concejala de "bienestar Animal" de Jávea cuestiona el sufrimiento de los toros embolados en pleno 2024

El socialista José Chulvi, comunicó hace años a las distintas comisiones y entidades festeras que el ayuntamiento ya no autorizaría más «bous embolats» ni «bous encaixonats» en las fiestas de la población bajo su legislatura. De este modo, el ayuntamiento limitó las actuaciones taurinas y únicamente permitía las sueltas de toros y vaquillas, así como los «bous a la mar» (todo esto sigue siendo maltrato animal y tampoco están justificadas las medias tintas).



Chulvi explicó a las comisiones de fiestas de Fogueres y de Mare de Déu del Loreto, así como a la Cofradía de Jesús Nazareno que este veto responde a dos motivos: en primer lugar, por razones de seguridad, tanto para las personas y los animales; y, en segundo término, «como muestra de la sensibilización del ejecutivo contra el maltrato animal».

Aludiendo a sus mismas palabras, tampoco entiendo entonces por qué mantuvo otros eventos anacrónicos e igual de inseguros.

El propio Chulvi, ahora portavoz del PSOE, preguntó en el último pleno a la alcaldesa, la popular Rosa Cardona, y a varios concejales del tripartito sobre ese embolado.

El único categórico fue el portavoz de Vox, José Marcos Pons, que respondió sin rodeos a que él sí quiere que vuelva el "bou embolat" (bajo el nombre del patriotismo y su supuesto amor a España, defiende las tradiciones más inhumanas de nuestro país).

También, eso sí, dijo que esa decisión está supeditada a que haya "consenso total" en el tripartito. Vaya por delante que si hoy lees esto, es porque este medio, al contrario que la gran mayoría, sí cree en la libertad de expresión y en dar voz a lo que sucede como medio informativo.

Chulvi interpeló a la concejala de Bienestar Animal, Fátima Jarjor, del PP, quien dijo que esa modalidad taurina es legal. "Si se hace en otros pueblos es porque el animal no sufre", afirmó.

Dichas declaraciones son de una irresponsabilidad máxima por parte de una responsable política que está para solucionar los problemas y no para crearlos, pues estos eventos suponen un maltrato animal flagrante y por eso otros pueblos como Tavernes de la Valldigna o sueca también ha dejado de autorizarlos Compromís desde la formación local.

¿Cómo puede estar una persona negacionista del sufrimiento animal al frente de un cargo respecto al bienestar de los animales en Jávea?

EL HORROR DE LOS TOROS EMBOLADOS

Es inimaginable toda la angustia que tiene que pasar un animal durante estos espectáculos de tortura:

Las personas normalmente van en estado de embriaguez y son hombres que quieren mostrar su superioridad y sentirse poderosos pagándolo el pobre animal que basta ver cualquier video de diferentes pueblos para observar como les tiran del rabo, le dan con una vara, sufre agresiones constantes e incluso en pueblos como Alcácer (entre algún otro) han llegado a morir por golpes de calor.

Partimos de la base de que basta presenciar cualquiera de estos eventos para darnos cuenta de la violencia física y psíquica que atraviesa un animal indefenso lo que es apreciable por cualquier persona con un poco de sentido común y medio dedo de frente.

En Alfafar hicimos una protesta contra estos eventos el pasado enero, cuya corporación municipal también encabeza el partido popular y el PSOE desde la oposición sigue lavándose las manos como Pilatos.

Desde el punto de vista biólogo y veterinario estos festejos son inhumanos como también señalan los informes de la asociación AVATMA (veterinarios abolicionistas de la tauromaquia que reúnen a más de 600 profesionales) y su presidente declaró en un programa de Zoom Apunt los estudios de toros que pueden llegar a perder hasta 30 kilos durante el transporte solamente por el estrés.

Uno de los informes que la asociación tiene publicados se puede visibilizar en este enlace: https://avatma.org/2016/07/28/informe-tecnico-veterinario-sobre-el-sufrimiento-de-los-toros-de-fuego-o-toros-embolados/ .

Para acabar, fue la propia alcaldesa la que también hizo de periodista y le preguntó a los dos portavoces de la oposición qué opinaban sobre el asunto. El portavoz del PSOE tampoco dudó. «Estoy totalmente en contra y lo demostré con hechos». Recordar que fue Chulvi quien como alcalde dejó de autorizar estos festejos en 2016 tras el llamado "vídeo del pánico".

Luego la alcaldesa le preguntó su postura a la edil de Compromís, Carme Català. Y lo que pidió Català fue instar a que se soliciten informes no solo a la asociación taurina sino también a las entidades animalistas "para estudiar las dos versiones".

Por lo tanto, el toro sufre tanto en el transporte como hasta la angustiosa situación que atraviesa frente a multitud de violentos y embriagados que a pesar del pánico evidente que atraviesa el animal, siguen ensañándose con el mismo y muchas veces ante la atenta mirada de menores pese a que el comité de Derechos del niño de la ONU lleva desde 2018 pidiendo alejarles de estos espectáculos al considerarlos violentos y dañinos para nuestros niños/as.

No solamente es dañino que lo presencien, es que tampoco se protege su integridad física y pese a la ilegalidad que supone, se les pone constantemente en peligro de muerte participando en estos mal llamados eventos que cuentan con golosas subvenciones de dinero público a pesar de la mayoría de la sociedad que lo rechaza como la aberración que supone.

¿Normalizar la crueldad y la violencia en la infancia condenándoles a un futuro sin valores?

UN TORO AHOGADO EN DÉNIA DURANTE LOS BOUS A LA MAR

Durante los también aberrantes "Bous a la mar" tal era el terror que sentía el pobre animal que huyendo de los verdugos saltó al agua sin saber lo que le esperaba, pues ahí moriría abogado y con una tremenda angustia.

Esto ocurrió el año pasado en Dénia a temperaturas extremas donde un animal es acosado hasta que consiguen lanzarlo al mar entre tirones de rabo, provocaciones y otras aberraciones producidas por verdugos y permitidas por las administraciones (la repercusión fue internacional).

No se entiende por qué el PSOE de Jávea quitó en su legislatura otros espectáculos cuando salió el escalofriante vídeo y dejó este que cada año es protagonista por su violencia y hace que Jávea se conozca como un pueblo anacrónico, pues así lo han trasladado también los turistas las diferentes veces que hemos salido a protestar en el paseo marítimo del pueblo bajo convocatorias de Dénia Animal Save.

Durante el pasado mes de septiembre, el partido Animalista PACMA se infiltró para mostrar la crueldad de este evento y la participación de menores, cuyo resultado aparece en la web: https://pacma.es/noticias/pacma-documenta-la-presencia-de-menores-participando-en-los-polemicos-bous-a-la-mar-de-javea/ .

Nacer toro, en España, es venir al mundo condenado a ser maltratado, torturado y ejecutado. Es vivir una vida de miseria para que algunos, abanderando una tradición arcaica, desalmada y vacía de moral, sigan disfrutando del sufrimiento de quien no puede defenderse.

EN LUGAR DE AUTORIZAR MÁS EVENTOS INHUMANOS HAY QUE ABOLIR LOS QUE EXISTEN

No puede ser que nuestras administraciones sigan impidiendo el avance de la sociedad, pues el rechazo a la tauromaquia según todas las encuestas es mayoritario y es una minoría muy pequeña de personas las que sienten interés por la tortura y humillación pública de un animal indefenso con indecentes cantidades de dinero público, vulnerando los derechos de la infancia, destrozando el mobiliario urbano, saturando la sanidad pública por accidentes constantes, parasitando la vida normal de la gente medianamente civilizada del municipio y mostrando la cara más real del machismo.

El toro sufre pánico y angustia en cualquiera de las diversiones humanas y, por lo tanto, hay que abolirlas por un mínimo avance de nuestra sociedad.

Lo que tiene que hacer la corporación municipal de Jávea es ser valiente que para eso representan un cargo de vital importancia y en consecuencia, no solamente deben de olvidarse del tema del toro embolado, tienen que dejar de autorizar los que todavía siguen cada día llenando titulares por toros maltratados o humillados cada verano o personas heridas y muertas.

Vuelvo a incidir en la educación y protección de la infancia, pues es de vital importancia para que cada vez más la sociedad rechace todo esto y no quede nadie que defienda la mal llamada fiesta, pues a la vista está de que los políticos no están a la altura del cargo para el que son elegidos.

Esperemos que la corporación municipal de Jávea recapacite y la concejala de supuesto "bienestar animal" rectifique inmediatamente sus palabras negacionistas revisando los informes veterinarios y utilizando un 5% de sentido común.

La humanidad debería ser condición indispensable para dedicarse a lo público y durante el toro embolado que ahora se plantean en Jávea, los animales sufren estrés y ansiedad durante el transporte y son perseguidos, acosados y terriblemente maltratados durante el evento en un ambiente desconocido y hostil del que después todavía quedará la muerte del animal en privado.

Si públicamente los taurinos se comportan de forma agresiva y no tienen compasión alguna por el animal, imagínate cuando no estén a la vista del público.

Si tú también quieres acabar con aberraciones que maltratan animales por las calles, escribe un correo a alcaldia@ajxabia.org , fatima.jarjor@ajxabia.org y info@ajxabia.com con la máxima educación, pues hacer lo contrario solamente perjudicará más el trabajo de los colectivos que protegen a los animales y buscan unas fiestas libres de tortura.

Estos correos son públicos y la gente tiene derecho a expresar en los mismos sus pensamientos (siempre que se haga de las formas correctas como debe ser, pues no te cuesta nada expresarlo). Por último, aquí tienes un enlace para que firmes en contra de los toros embolados en general: https://firma.pacma.es/stop-toros-embolados/ .