​El endeudamiento por créditos personales aumenta un 45% desde 2019 con gran impacto en mayores de 55

Un estudio reciente de la fintech Go Bravo ha revelado un aumento alarmante del 45,24% en la deuda por créditos personales desde 2019 en España. Este incremento ha situado la cifra promedio de endeudamiento en 28.415 euros, destacando especialmente entre los mayores de 55 años, quienes registran una media de 40.953 euros en deudas.



El análisis de Go Bravo muestra que la inestabilidad en las fuentes de ingresos y una tendencia a reestructurar deudas existentes con nuevos préstamos han llevado a muchas familias españolas a un ciclo continuo de endeudamiento. Javier Velásquez, CEO y co-fundador de Go Bravo, enfatiza la importancia de reajustar presupuestos y adaptar estilos de vida a las realidades económicas para evitar caer en este bucle de deudas.

Además, el informe de Go Bravo, apoyado en datos del Banco de España, indica que el aumento de deuda por créditos personales no es exclusivo de una franja de edad, sino un fenómeno generalizado que se agudiza en momentos de inestabilidad económica y alza de intereses.

El cambio en el nivel de ingresos y el no contar con un fondo de emergencia son las principales causas por las que la población llegan a problemas de sobreendeudamiento. También destacan el cambio en los hábitos de consumo desde 2019 y cómo estos influyen en el endeudamiento.

La empresa, que ha gestionado más de 600 millones de euros en deuda de sus clientes, subraya que el sobreendeudamiento afecta a personas de todas las edades y niveles educativos, incluyendo a aquellos con estudios universitarios.

En respuesta a esta creciente preocupación, Go Bravo ha lanzado "Academia Bravo", una iniciativa innovadora diseñada para empoderar a los clientes mediante la educación financiera. "Academia Bravo" ofrece recursos y asesoramiento experto para ayudar a los individuos a manejar mejor sus finanzas personales y tomar decisiones informadas.

"El conocimiento y la disciplina, especialmente en finanzas son fundamentales para prosperar económicamente", afirma Velásquez. "Con 'Academia Bravo', estamos comprometidos no solo a ayudar a nuestros clientes a salir de sus deudas, sino también a educarlos para que tomen decisiones financieras inteligentes en el futuro".