Encuentra tu nuevo hogar en estas viviendas de obra nueva en Valencia

¿Llevas tiempo ahorrando y has decidido el paso de comprar una casa? Si quieres empezar una nueva vida en Valencia, tienes ante ti una oportunidad ideal, porque puedes encontrar un buen repertorio de viviendas de obra nueva en toda la comunidad. Algunas de las mejores promotoras del país han puesto en marcha varios proyectos perfectos para quienes quieren dar el paso de ser propietarios.

Ficsa es un muy buen ejemplo de ello. Esta compañía tiene en activo varias promociones en valencia de lo más variadas, tanto en tipo de inmueble como en precios e instalaciones, abriendo un abanico enorme de oportunidades para quienes están buscando un hogar en el que vivir. ¿Te gustaría echar un vistazo a la que puede ser tu futura casa o tu futuro piso?



Las promociones de obra nueva en Valencia de Ficsa

Fisca tienes varias promociones de obra nueva en plena ciudad de Valencia. Si buscas pisos con garaje, buenas zonas comunes, mejores vistas y muchos servicios cerca, su oferta encaja perfectamente contigo:



- Residencial Zaida - Un complejo con 23 viviendas de entre 175000 y 390000 € accesibles a partir de 2025 en una zona privilegiada, cerca del Nou Mestalla. Viviendas de entre 2 y 3 dormitorios acompañadas de zonas comunes como una piscina y un solárium en un entorno totalmente acogedor y privado.

- Edificio Gaia - En plena Avenida Primado Reig se encuentra este edificio con 18 viviendas y 18 trasteros con pisos por valor de hasta 255000 €. Con un enfoque totalmente urbanita, combina funcionalidad y diseño en cada inmueble, con una luz natural envidiable y unas calidades de primera, por no hablar de su genial ubicación.

- Edificio Paseo al Mar - 30 viviendas, 16 plazas de garaje y 12 trasteros esperan a sus futuros propietarios. Este edificio está en el distrito Poblats Marítims, a 150 metros de Blasco Ibáñez. Cuenta con 5 áticos y viviendas que tienen entre 1 y 4 dormitorios, con mucha luz natural, rodeado de todos los servicios que puedas necesitar y parking privado.

- Edificio Crisálida - El Barrio de Jesús ha dado ya la bienvenida a este edificio que consta de 33 viviendas, 34 garajes y 32 trasteros. Muy cerca de la estación de AVE, está a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad. En su interior se encuentran pisos de 2 y 3 dormitorios con terrazas amplísimas y unas calidades inigualables.

- Residencial Idalia Nature - Si buscas un piso con piscina privada, este residencial es para ti. Consta de 23 viviendas, garajes y trasteros, con pisos de hasta 3 dormitorios en un espacio de lo más relajado y muy cerca del corazón de Valencia. Su enfoque moderno, su calidad y su iluminación enamoran.

¿Vas a dar el paso? Comprar una vivienda de calidad nunca había estado tan al alcance de la mano. Con las promociones de Fisca contarás, además, con la garantía de calidad de un grupo que lleva casi 80 años ofreciendo su experiencia en el sector, por no hablar de las localizaciones clave de los inmuebles y la calidad que los caracteriza. Tu futuro hogar te está esperando.