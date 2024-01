¿Cuándo es mejor usar pinturas plásticas en casa?

Todos los hogares necesitan, de vez en cuando, una capa de pintura para volver a dar color a sus paredes y, de paso, renovar su imagen a la vez que se protege su superficie. Es una tarea de lo más rutinaria, pero también necesaria para proteger la estructura de la vivienda y tenerla a nuestro gusto, además de para darle un buen mantenimiento.

Aunque sea un proceso sencillo, siempre pone a las personas frente al mismo dilema, ¿qué tipo de pintura elegir para casa? Si se van a pintar exteriores hay que buscar unos tipos concretos, mientras que, si se van a pintar interiores, es recomendable buscar otras opciones. Aquí vamos a ayudarte con esta decisión explicándote dónde y cuándo debes usar pinturas plásticas en el hogar. Más impermeable y más populares, pueden parecer la solución definitiva para todo, pero no es así.

¿Dónde es aconsejable usar pinturas plásticas?

Las Pinturas Plasticas son muy recomendables por su fácil aplicación en zonas claras, así por la buena cobertura que dan a las superficies sobre las que se aplican. Además, ofrecen una amplia resistencia gracias a su composición, lo que hace que aguanten impactos sin mostrar apenas deterioro. Y, por supuesto, están disponibles en una amplia variedad de colores y acabados, lo que permite experimentar con ellas tanto como se desee.

Aunque tienen algunas desventajas, de las que hablaremos más adelante, se están convirtiendo en las grandes favoritas para pintar tanto el interior como el exterior de las viviendas. Además, no requieren nada especial más allá del típico equipo tradicional para pintar. No exigen un mantenimiento especial para poder usarse, simplemente hay que abrir sus recipientes, moverlas y empezar a utilizarlas.

Partiendo de todas esas bondades, querrás saber en qué zonas del hogar es más recomendable usar este tipo de pinturas. Para darte las mejores pautas, hemos establecido tres áreas concretas que pueden coincidir o no según las condiciones de tu vivienda. Prepárate para tomar nota y sigue leyendo:

Habitaciones expuestas a humedad

Dada su composición y resistencia, las pinturas plásticas son muy buenas para frenar la presencia de humedad y evitar que el agua cale en las estructuras de la vivienda, con todos los problemas que esto podría acarrear. Debido a esto, es muy recomendable usarlas para pintar baños y aseos, como también las paredes y techos de cualquier garaje o sótano.

Por supuesto, esto también implica usarlas en exteriores. Con las pinturas plásticas podrás proteger mucho más las paredes de tu casa que den al patio o al jardín. Aguantarán mucho mejor el paso del tiempo y necesitarás mucho menos para mantenerlas en buen estado.

Salas para niños o mascotas

Su dureza no es su única ventaja, también son pinturas que, una vez secas, se pueden limpiar sin problemas. ¿Qué significa esto? Que, si tienes una habitación en la que suelan jugar los más pequeños de casa, u otra en la que tus mascotas suelan pasar más tiempo, es mejor que la pintes con pintura plástica.

De este modo, en el caso de que haya alguna mancha inesperada, que la habrá, podrás limpiarla sin miedo a que se lleve la pintura de la pared, o a que absorba la suciedad. Te va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza.

Partes con mucho tránsito

Una de las grandes ventajas de las pinturas plásticas es que son muy resistentes al desgaste, por eso también se recomiendan muchísimo para exteriores. Si vas a usarlas en el interior de tu vivienda, otro sitio en el que son especialmente recomendables es en toda aquella parte donde suela haber mucho tránsito o movimiento.

Por eso mismo, se recomiendan en pasillos o salitas donde se suela reunir la familia. Tanto para las paredes como para los techos, o incluso para las escaleras, dan una capa protectora que conserva el color durante más tiempo, incluso a pesar de roces o impactos.

También hay que tener en cuenta que este tipo de pinturas puede contener sustancias químicas o ser poco transpirables. Además, su precio es algo más elevado que otros tipos de pinturas, dada su naturaleza, y conseguir un acabado perfecto no siempre es sencillo. Si no tienes experiencia pintando, es probable que te topes con zonas que no quedan del todo bien, sobre todo si son oscuras. Es algo que requiere tiempo y paciencia.

Aun así, su resistencia y facilidades hace que las pinturas plásticas sean unas de las mejores aliadas para el buen cuidado y mantenimiento de tu hogar.

Si tienes que dar una nueva capa de pintura a una habitación o parte de tu casa y no tenías claro qué opción escoger, esperamos que estas pequeñas pautas te hayan sido de utilidad. Ahora, llega el momento de coger el rodillo o la brocha y prepararte para darle un lavado de cara a tu hogar con la pintura más adecuada.