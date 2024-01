La pequeña gigante de las pasarelas

“Quizás aún no llego a mi meta, pero hoy estoy más cerca que ayer”.



Tiene solo 13 años, un cabello esbelto, una mirada positiva y una sonrisa que cautiva, es Mía Yissel Páiz, quien a su corta edad ha sido protagonista de importantes eventos de moda, sesiones de fotos e imagen de campañas publicitarias, conozcamos un poco de esta promesa del modelaje nicaragüense.

Mía Yissel Guadalupe Páiz nació el 2 de agosto de 2010 en Managua, Nicaragua, hija de Nelson Páiz y Jessica Araica. Desde la edad de 6 años incursionó en el mundo del modelaje, en la agencia EXPO MODA Nicaragua, dirigida por el diseñador de modas Freddy Martínez, a quien considera su amigo y mentor, desde entonces ha forjado una carrera en dicha disciplina.

Sus padres son su incondicional apoyo, en especial su mamá Jessica, quien siempre está brindándole ese aliento para seguir adelante. “Mi mamá me dice siempre: Calma, los tiempos de Diosson maravillosos, y los sueñosse cumplen trabajándolos con amor,disciplina, fe y perseverancia, porque lo bueno no es fácil, es algo que cuesta, pero nada ni nadie debe detenerte.Nunca duden de su talento y de sus sueños porque se cumplen de la mano de Dios”, expresó Mía.



La modelo y bailarina ha posado para el lente de grandes fotógrafos como Nelson Pérez y Jeremy Pérez, de Arte Interactiva, y además deser partícipe de las pasarelas de EXPO MODA Nicaragua, también lo ha sido de Runway Fashion Nicaragua y la Natural Beauty Academia, y se considera gran admiradora de la Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios.

“Me identifico con Sheynnis porque no nací en cuna de oro, y con mucho esfuerzo mío y demis papás, he logrado lo que tengo, nada se me ha hecho fácil, mi familia es humilde y sé lo que es pasar hambre y necesidades”, detalló Mía, quien también apoya la campaña de protección al Medio Ambiente, siendo parte del proyecto RECICLANICA, para crear conciencia del cuido a la naturaleza.

Sus libros favoritos son: El Principito, Don Quijote de la Mancha, Alicia en el país de las maravillas y La Biblia, ya que asiste todos los domingos a la Iglesia.

Mía actualmente cursa el 8vo grado de secundaria en el Colegio Bautista Las Brisas, donde es una destacada estudiante, pero además del modelaje, la joven modelo disfruta de otra pasión, el baile, que la atrapó desde la edad de 5 años y es miembro del Grupo de Danza Ameyalí, con quienes se ha presentado en muchos festivales culturales.

“Adoro lo que hago, y mis proyectos a futuro son seguir estudiando para que mis padres se sientan orgullosos, quiero ser una doctora pediatra para ayudar a niños como mi hermano, y no solo a niños con capacidades diferentes, sino con enfermedades raras porque sé lo que luchan día a día por vivir, mi hermano Nelson Páiz “Chechito”, es mi principal ejemplo de amor por la vida, y sueño poder realizarme en el modelaje para representar a mi país y un día gritar fuertísimo: Nicaragua”.