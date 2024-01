Narración sensorial

Publicada a mediados de 2023, la novela El norte ya no existe (Cocodrilo Ediciones) de Alina Gadea ha forjado un camino valorativo positivo. Las reseñas y los lectores no dudan en saludar sus cualidades. Es una novela que contiene los elementos de la casa, como el respiro poético que enriquece/eleva la prosa diáfana, los ambientes cerrados, la presencia de la madre, el erotismo, los planes postergados y el amor.



Bajo estas coordenadas, la poética narrativa de Gadea se distingue, en especial, por la confrontación emocional de sus personajes. Por eso, cada una de sus novelas (igual de reconocidas como la que nos ocupa) proyecta una luz sensorial que los define. Mas esta luz va hacia dentro, a las zonas de lo no dicho en conflicto con la toma inmediata de decisiones (lo racional). De esa tensión nace la atmósfera poética que calza con la poesía que conduce a la prosa. Las novelas de Gadea, en su brevedad, dicen mucho. Tienen el aval de la poesía.

El norte ya no existe cuenta la historia de Gonzalo Lercari, quien a sus 65 años tras vivir 40 de los mismos en Europa, decide por fin darle un sentido a su vida o, mejor dicho, ponerla en orden sin importar las consecuencias: regresará a Perú por Sofía, su amor de juventud. No obstante, lo pesca la pandemia y el obligado encierro lo hunde en un abismo reflexivo en donde la memoria es el terreno de su febril confrontación personal.

¿Acaso la actitud represora de su madre definió su vida? ¿Por qué sigue obsesionado con Sofía, de quien está seguro de su amor? ¿Estar con ella equilibrará su vida? Simples preguntas con respuesta que llevan a Gonzalo a despabilarse. Además, la sencillez del argumento podría tentar a no pocos a desarrollarlo más por sus tópicos encapsulados mediante sus personajes, llevándolo incluso a una representación de época (el Perú de los 80, cuando Gonzalo conoció a Sofía), pero más que asunto, El norte ya no existe es sensorialidad. La narración es tan sensorial como la interrelación entre sus personajes, a saber.

Siendo una novela muy bien recibida (corriente a la que nos sumamos), debemos indicar que El norte ya no existe no es el libro mayor de Gadea, sin embargo, este se posiciona como la ideal puerta de entrada a su obra, sin duda, una de las más importantes de la narrativa peruana del presente siglo.