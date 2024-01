La compañía de la familia y amigos en el duelo de una persona

El dolor de perder a un ser querido es una experiencia profundamente emocional y personal. En momentos de duelo, la compañía de la familia y amigos puede desempeñar un papel fundamental en el proceso de sanación.

Una mujer había perdido a su esposo después de una larga enfermedad. La casa estaba envuelta en un silencio abrumador. Elena se encontraba sumida en la tristeza. Sus amigos y familiares comenzaron a reunirse en torno a ella para ofrecer su apoyo, llevaron a veces comida y compartían también historias sobre el difunto. La presencia de sus seres queridos se convirtió en un bálsamo para el corazón afligido de esa mujer. No siempre era necesario hablar; a veces, simplemente estar presente, ofrecer un abrazo o secar una lágrima era suficiente. Sabían que el proceso de duelo era único para cada persona, y cada uno respetaba el espacio y el tiempo que Elena necesitaba para sanar. Los encuentros regulares se transformaron en oportunidades para celebrar la vida y honrar el legado de aquel que se había ido. La compañía empática y solidaria de la familia y amigos puede desempeñar un papel importante en el proceso de duelo, brindando consuelo, comprensión y apoyo emocional durante un momento tan difícil. Cuando hay una pérdida de un ser querido, nos sentimos solos, y buscamos poder llorar al hombro de alguien que nos quiere. Por eso, si has perdido a alguien querido, no minimices la pérdida, ni menosprecies tu camino. Y cuando puedas, apoya a otros que pasan por lo mismo, pues compartir tu experiencia es la mejor ayuda para sanar a otros haciéndoles más fácil su propio recorrido. Resumiendo un poco a Kierkegaard, hay demasiada gente que, teniéndolo todo, no disfruta con nada… Él abordó temas relacionados con la búsqueda de la felicidad, la autenticidad y la complejidad de la existencia humana, y a menudo criticaba la superficialidad y la falta de autenticidad en la vida de algunas personas: a pesar de tener abundancia material o éxito externo, podrían no experimentar una verdadera satisfacción o disfrute debido a la falta de conexión con su ser auténtico o a una búsqueda de significado más profunda.Una de sus obras clave, "O lo uno o lo otro", explora la tensión entre la estética (una vida enfocada en la búsqueda del placer y la satisfacción inmediata) y la ética (una vida basada en principios y responsabilidades). A través de sus escritos, Kierkegaard invitó a la reflexión sobre la verdadera fuente de la felicidad y la importancia de vivir de manera auténtica y comprometida con los valores más profundos de uno mismo. Por eso, algunas personas pueden tener todo en términos materiales pero aún así no encontrar satisfacción. Y una manera clave de ese disfrutar es la empatía con los demás, abrirnos a sus necesidades. Nos viene muy bien abrirnos a los demás, contar las experiencias, para ayudar. Hay quien explica sus pérdidas a grupos determinados. Contaba Elisabeth K-R que una madre que perdió a su hija a causa de la anorexia, iba de instituto en instituto hablando de los desórdenes alimentarios a los adolescentes. Los padres de un niño que murió al quedarse atrapado en el maletero de un coche jugando al escondite, crearon un lobby de presión a la industria automovilística para que instalaran dispositivos de emergencia que permitan abrir los maleteros desde dentro. Hemos de vivir sin miedo, hay una parte de Dios en nosotros, y Él nos llamará en el momento más oportuno, como el jardinero corta las flores de su jardín cuando están más bellas. Como un Padre, no actúa con sus hijos como un cazador furtivo que mata a sus presas cuando están desprevenidas, sino, que es un jardinero que recoge las flores y los frutos cuando están en su mejor momento, cuando están en sazón. Así ha actuado con quien ahora encontramos a faltar, con quien sufrimos su ausencia.... Después de una vida, llena de frutos y de bien, la ha llamado a un descanso de gozo y alegría. Aunque cueste la separación, Dios sabe más. Ha sido para todos -difunto, familiares y amigos- lo mejor. Pero eso no podemos decirlo si quien sufre el duelo está en un momento de crisis, es mejor la simple compañía. Quizá en algún momento nos pregunte, y podremos hablarle de esa aceptación de que el ser querido se haya ido.

“Estando tan hundido en el dolor la cuerda más pequeña ya me ayuda”,decía W. Shakespeare. Y nosotros hemos de llevar consuelo que necesita quien pasa por momentos de dolor. No hay técnicas generales, pues nada peor que soltar frases hechas a esas personas, estereotipos que no ayudan a nadie … He visto personas que llenan el tiempo con palabras, quizá porque les cuesta hacer compañía en silencio, empatizar y consolar, pues para ello se requiere valentía.