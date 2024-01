Kia EV9 es el enorme SUV 100 % eléctrico que da respuesta a todas las necesidades de sus potenciales compradores

Destaca dentro de la tecnológica familia EV del fabricante coreano por su tamaño y capacidad tanto como por su dinámica, por aplomo y facilidad de uso.

El EV6 impactó por su diseño afilado al tiempo que por un habitáculo de amplitud excepcional. Pero ahora hay una nueva referencia y es el descomunal EV9, que se presenta como vehículo familiar por su capacidad interior, con sus siete plazas y por el lujo y confort de marcha de su habitáculo. El EV9 es un SUV de talla grande imponente por su diseño que acerca el vehículo eléctrico a familias, e incluso a un servicio profesional de lujo para desplazamiento de pequeños grupos, con emisiones cero. Si por diseño es un espectáculo, por tecnología es muy avanzado mientras que en el apartado dinámico no deja de sorprender que un coche de semejante tamaño y peso sea tan bueno sobre el asfalto.

Estas son las 10 mayores virtudes y claves de este KIA EV9:



1. Presencia imponente. En KIA hablan de presencia y la filosofía de diseño "Opuestos unidos", pero es más que evidente la contundencia del diseño, un SUV de referencia por su tamaño y argumentos de seguridad en el que es imposible esconder las 2,6 toneladas que pesa ni lo bien que responde gracias a los 385 CV y 700 Nm que proporcionan sus dos motores.

2. Circula solo. Apoyado en la última generación de asistencia de conducción en carretera, tecnológicamente esta preparado para Nivel 3 de conducción autónoma, y no es autónomo total porque no es legal en nuestro país. Pese a ello el EV9 lo hace todo fácil y se puede decir que va solo. Salir de viaje y programar una velocidad, adecuada a la vía y razonable para apoyar nuestra autonomía es fácil. El control de crucero inteligente adapta la velocidad al vehículo que nos precede mientras que la asistencia para seguimiento del carril se encarga de mantenerlo centrado. Luego, el asistente de cambio de carril nos ayuda cuando el conductor inicie la maniobra activando el intermitente. Todo de forma automática. El EV9 volverá a centrar su ruta en el carril y ya libre del coche precedente volverá a su velocidad de crucero. Sin tocar el acelerador ni el freno, solo el intermitente.

3. Conducción a la carta. El EV9 ofrece cuatro modos de funcionamiento y otros tantos para circular por superficies deslizantes, apoyado en la electrónica y la tracción total que proporcionan sus dos motores eléctricos. El modo Eco prioriza la eficiencia, el Sport las prestaciones, el Normal busca el equilibrio y My Drive sirve para adaptar diferentes parámetros al gusto del usuario. La suspensión multibrazo es perfecta y la estabilidad impecable en todo tipo de superficies. El bajo centro de gravedad gracias a que la batería esta integrada en la plataforma E-GMP, se traduce en una estabilidad sobresaliente que se agradece en el paso por curva. Además, en caso de baja adherencia la tracción a las cuatro ruedas ofrece las mejores soluciones por medio del sistema Terrain Mode Select, que permite elegir entre el modo Mud, Sand o Snow, barro, arena o nieve. Es entonces cuando la electrónica del Sistema de Control de Tracción y el Control Electrónico de Estabilidad hacen las delicias del usuario.



4. Habitabilidad. Es una de sus razones de ser y su mejor argumento. Representa la optimización de la plataforma modular eléctrica global E-GMP de Kia. Es un coche muy grande, modulable y polivalente. Supera los cinco metros de largo y casi los dos de ancho con una distancia entre ejes de 3,10 metros, que sirve para ofrecer un habitáculo muy plano y hasta tres filas de asientos, que se puede configurar para seis o siete pasajeros variando el espacio para el maletero. Si se elige la variante de 6 plazas, los asientos tipo “relaxation” ofrecen un confort superior, pueden reclinarse con el reposapiés extendido casi como si de una cama se tratara, son ventilados y calefactables y todo ello mediante un ajuste electrónico. La capacidad del maletero varia de forma considerable en función de la configuración del habitáculo. El maletero delantero ofrece 52 litros en la versión de tracción total, mientras que el maletero trasero ofrece 828 litros para 4 o 5 pasajeros y hasta 333 si son 6 o 7 los asientos disponibles.

5. Prestaciones. Si el argumento del bajo centro de gravedad gracias a la enorme batería no es suficiente, hay que apuntar a una excelente dotación electrónica para garantizar el buen funcionamiento dinámico que queda refrendado por unas prestaciones más que razonables, con una aceleración de 0 a 100 km/h para la que son suficientes 5,3 segundos y una velocidad máxima de 200 km/h.

6. Autonomía. De hasta 505 km y si recurrimos a la carga ultrarrápida de 800 V se pueden añadir 223 km en solo 15 minutos. Las baterías y los tiempos de carga son los datos más críticos. El Kia EV9 consume 22,8 kWh cada 100 km así que debería llegar a esos 505 kilómetros en condiciones óptimas, aunque lo lógico es que la autonomía oscile entre los 380 y 420 km en función de infinidad de parámetros: recorrido urbano o autopista, la carga del vehículo, la temperatura exterior, etc. La batería de 99,8 kWh se puede recargar hasta a 240 kW en carga rápida y así pasar del 0 al 80% de la batería en 25 min. Además, el EV9 está equipado con carga bidireccional, de modo que puede suministrar electricidad a otros dispositivos eléctricos.

7. Aparca solo. De todos los asistentes de ayuda a la conducción quizás sea uno de los más superfluos, pero dado el tamaño y eficacia lo traemos aquí como una de sus claves. El asistente de aparcamiento remoto inteligente por medio de sensores y radares, permite al vehículo aparcar ya sea en perpendicular, en diagonal e incluso dentro de aparcamientos, tanto si el conductor está dentro del vehículo como si está fuera.

8. Actualización permanente. Con los nuevos tiempos, un coche tan tecnológico como el EV9 está pensado para satisfacer a su usuario también en el futuro, y para ello incluye las actualizaciones de software que puedan llegar en adelante por medio del Kia Connect Store. Y no solo serán nuevos diseños, también nuevas funciones e incluso modificaciones en prestaciones si fuera necesario. Este sistema permite una actualización y un contacto permanente con el usuario, que podrá personalizar su vehículo.

9. Seguridad para niños. Y también para adultos, el EV9 lleva dos sistemas de seguridad para proteger a los pasajeros de las plazas traseras, la alerta de riesgo al salir (SEW) y la asistencia de salida segura (SEA). Si el EV9 se ha detenido y otro vehículo llega por detrás, el sistema emite una advertencia, un sonido, y activa los seguros de puertas para para evitar que un pasajero de las plazas traseras salga del vehículo en ese momento.



10. El precio. El coche eléctrico no es barato y este además es toda una demostración tecnológica de un gigante como KIA. El EV9 se comercializa en España siempre con tracción total AWD y solo en acabado GT-Line, a tope de nivel para ayudar y simplificar el proceso de compra, que solo podrán elegir entre la versión de siete plazas o la de seis. La primera por 85.100 euros y la segunda por 86.200 euros.

