RENAULT estrena techo inteligente, bautizado como Solarbay, y ha sido desarrollado conjuntamente por Renault y Saint-Gobain

Protegerse del sol manteniendo al mismo tiempo el habitáculo luminoso y a una temperatura ideal no es una ecuación fácil de resolver con un techo de cristal tradicional. Pero esto no resulta un problema en Rafale y Scenic E-Tech 100% eléctrico gracias a su innovador techo panorámico que puede hacerse total o parcialmente opaco para mantener el confort térmico tanto en verano como en invierno. Este techo inteligente, bautizado como Solarbay, ha sido desarrollado conjuntamente por Renault y Saint-Gobain.



Cuando el sol incide directamente en el techo acristalado de un vehículo, la solución para protegerse de los rayos solares y de las altas temperaturas pasa por correr una cortina opaca. Hasta ahora. Porque Solarbay, el techo panorámico inteligente de nueva generación que equipan Rafale y Scenic E-Tech 100% eléctrico deja obsoleto este accesorio.

«En Renault innovamos constantemente para mejorar la vida a bordo de nuestros vehículos y el confort de nuestros clientes. Solarbay es una tecnología inteligente diseñada precisamente para ello.» Anne-Chloé Kort, Product Leader de Scenic E-Tech 100% eléctrico.



La función de Solarbay es muy sencilla: que los ocupantes del vehículo puedan elegir que la luz inunde el habitáculo o protegerse de ella mientras se mantiene la luminosidad. Un objetivo que consigue de forma sencilla, rápida e inteligente.

Su control se realiza desde un botón situado en la parte frontal del techo, accesible tanto para el conductor como para el copiloto, o mediante un comando de voz a través de Google Assistant. Utilizando este último método todos los ocupantes pueden controlar el oscurecimiento del techo. En solo cinco segundos el techo panorámico de cristal, que mide más de un metro de longitud, puede volverse completamente opaco o transparente. El efecto visual es espectacular, con una sutil onda progresiva que aparece y desaparece a lo largo de nueve segmentos.



El techo también puede volverse opaco de forma parcial: Solarbay puede adoptar cuatro posiciones: totalmente transparente / totalmente opaco / transparente en la parte delantera y opaco en la parte trasera / opaco en la parte delantera y transparente en la parte trasera.

Los pasajeros disfrutarán de esta innovación presente en Rafale y Scenic E-Tech 100% eléctrico, aunque los niños quizás lo hagan de forma especial. Además de llamarles la atención por su funcionamiento, podrán jugar o dormir sin que les molesten la luz mientras que el conductor y el acompañante pueden seguir disfrutando de los rayos del sol.

UNA INNOVACIÓN REPLETA DE VENTAJAS

Como explica Anne-Chloé Kort, otra ventaja del techo panorámico inteligente Solarbay es que permite mantener el confort térmico a bordo: "Solarbay no sólo protege del sol, sino también de las variaciones de temperatura a bordo. Gracias a sus diferentes capas de vidrio, tanto si hace -5 °C en invierno como 30 °C en verano, la temperatura en el interior del vehículo sigue siendo la misma. Se acabaron los golpes de calor o frío al entrar en el coche“.



Para conseguirlo, Solarbay pasa automáticamente al modo opaco cuando se desconecta el vehículo y se sale del mismo. Al volver a arrancar el coche, vuelve a su posición anterior sin que el conductor o los pasajeros tengan que hacer nada.

Los ocupantes también disfrutarán de dos ventajas adicionales de Solarbay: - Al no ser necesario equipar una cortina física, el habitáculo gana 3 centímetros de altura. Ideal para los pasajeros más altos. - La eficiencia del vehículo es mayor al ahorrar entre 6 y 8 kg en comparación con un techo de cristal tradicional con un sistema de oscurecimiento mecánico.

INNOVACIONES PARA TODOS

Renault siempre ha procurado que las innovaciones sean accesibles al mayor número posible de personas y que se democraticen rápidamente. Solarbay es un nuevo ejemplo de ello.



El techo panorámico Solarbay de Rafale y Scenic E-Tech 100% eléctrico utiliza el sistema AmpliSky de Saint-Gobain Sekurit basado en la tecnología PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal). Su funcionamiento se basa en el desplazamiento de moléculas entre dos láminas de vidrio provocado por un campo eléctrico que hace opaco el techo.

«Renault es el primer fabricante generalista que propone esta tecnología, incluyendo la posibilidad de activarla de dos formas diferentes, configuraciones por segmentos y sus transiciones tan modernas. La marca democratiza así esta tecnología con prestaciones líderes en el mercado, superiores a las de los modelos de gama superior». Gregory Launay, Product Performance Leader de Rafale.

A bordo de Rafale y Scenic E-Tech 100% eléctrico tanto conductores como pasajeros se benefician de la innovación Solarbay, fiel a la gran tradición de “coches llenos de vida” de Renault.

