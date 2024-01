​Acude el domingo a protestar contra el toro embolado de Alfafar

La plataforma antitaurina de Alfafar, a la que represento, ha convocado un nuevo acto frente al Ayuntamiento el domingo 21 de enero a las 17:00 en el que pediremos una vez más que el consistorio deje de autorizar el toro embolado. El acto contará con diferentes colectivos animalistas y partidos políticos que se han sumado a la reivindicación.



Lo primero que tengo que decir es que la concentración se iba a realizar un día antes, pero desde nuestra solidaridad con el pueblo palestino decidimos aplazarlo al saber de la protesta nacional por Palestina que coincidía en la fecha y hora el sábado.

Estamos en el siglo XXI y ningún sentido tiene torturar animales por diversión, tortura claramente evidente como corroboran los veterinarios, biólogos, el sentido común y vídeos grabados en el propio toro embolado de Alfafar por el vecindario o el partido Animalista PACMA, este segundo con una trascendencia muy elevada e indignación de miles de personas en redes sociales dirigiéndose al Ayuntamiento de Alfafar (PP).

Nuestra plataforma, a pesar de las trabas incoherentes que sufrimos especialmente al principio, llevamos desde 2019 realizando actos ante el Ayuntamiento y conociendo la postura del vecindario, el cual se posiciona en contra de los mal llamados festejos, pero no hacer nada por evitarlo también genera complicidad y es lo que hace que existan.

Respecto a los mal llamados festejos, se lee en el ensayo Las semillas de la violencia del psiquiatra sevillano Luis Rojas Marcos: “Buscan compulsivamente sensaciones intensas, lo que no es fácil porque tienen un umbral muy alto de estimulación. Estos individuos-en su mayoría hombres entre 15 y 40 años de edad-, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima, la humillación, el dominio, la tortura (…) carecen de la capacidad de sentir compasión, culpa o remordimiento”.

Si el mundo de la tauromaquia sigue, pese a los datos oficiales del rechazo social, es por la gente poderosa y los grandes empresarios que hay detrás (no os imagináis todas las trampas y oscuridad que hay detrás del mundo taurino).

UNOS TAURINOS CONTRA OTROS

Por parte de Amalia Esquerdo como concejala de Compromís en Alfafar se reiteró en un pleno municipal la petición de que el alcalde Juan Ramón Adsuara (PP) deje de autorizar el toro embolado por la claridad de la crueldad y al haberse dirigido a la concejala incluso participantes taurinos de otros festejos distintos que tienen lugar en Alfafar diciendo que quieren abolir el toro embolado.

Que los propios taurinos del pueblo hayan trasladado, que quieren acabar con el toro embolado, es una buena noticia, pues demuestra que ni siquiera en el mundo taurino tiene aceptación y hasta ellos llegan a comprender la barbaridad que supone sumada a otros problemas que genera el mundo oscuro taurino.

INFANCIA EXPUESTA A LA VIOLENCIA Y ATENTANDO CONTRA SU INTEGRIDAD FÍSICA



La tortura animal es motivo más que suficiente para que el alcalde deje de autorizar estos espectáculos de maltrato, pero hay otras muchas cuestiones como la exposición a la infancia en espectáculos de máxima agresividad, al contrario de lo que piden todos los expertos en temas de infancia como el comité de Derechos del niño de la ONU reclamando desde hace años apartar a los menores de la tauromaquia por la estabilidad emocional y mental de los niños/as.

Nuestra plataforma tiene una seria preocupación también respecto a las niñas y niños, pues es muy grave que además de aprender que maltratar a los animales por diversión es algo normal, en muchas ocasiones se pone en peligro su integridad física mediante la ilegal participación y buen ejemplo de ello es un adolescente corneado una y otra vez por una vaca en los últimos festejos que se realizaron en el pueblo.

A pesar del escalofriante vídeo que circuló, el menor se encuentra bien, pero nuestra plataforma está recabando toda la información para tomar acciones legales y que se proponga para sanción a todos los responsables de esta ilegalidad que podía haber matado a un adolescente por la falta de control y supervisión pese a que el alcalde con la excusa de la seguridad dio más dinero a organizadores taurinos casualmente en el último pleno antes de las elecciones (para asegurarse la papeleta).

En este aspecto, planteamos al alcalde también que ahora que su partido está en la Generalitat Valenciana, actúe para proteger a la infancia de, al menos, la participación ilegal en los toros embolados y otros "festejos", a lo que el alcalde de Alfafar me respondió afirmativamente de forma verbal ante el pleno, pero no dejaremos que se quede en agua de borraja.

La empatía entre la infancia y los animales es fundamental si queremos un mundo compasivo y recuerdo cuando hace un montón de años en un voluntariado que hacía con la infancia, una niña sin yo decirle nada me comentó qué había visto lo que hacían con los toros y no le gustaba porque a los animales no había que maltratarlos.

Ya ni os cuento si supieran de las víctimas diarias para otros entretenimientos, experimentación animal, peletería o una alimentación antinatural que se puede sustituir perfectamente por alternativas vegetales, deliciosas y nutritivas para que nuestro respeto incluya a todas las especies, pues como bien señala la RAE el especismo es la discriminación por especie y cada segundo sucede en sangrientos mataderos, laboratorios u oscuras granjas.

DAÑOS EN EL MOBILIARIO URBANO, IMPRUDENCIAS Y MOLESTIAS AL VECINDARIO

Nuestra plataforma también rechaza el estado en que queda el colegio Remedios Montaner desde hace años después de los festejos, teniendo que arreglarse y pintarse con fondos públicos, a lo que se suman las subvenciones nominativas que el alcalde dio en el último pleno antes de las elecciones a organizadores taurinos para seguridad, argumento que como he dicho no convence a nuestra plataforma tras lo acontecido con el menor y se hizo claramente con intereses electorales.

Podemos hablar de gastos directos e indirectos, pues podéis plantearos cuanto cuesta limpiar toda la suciedad que generan, las autoridades mediando en peleas y un largo etcétera que supone un despilfarro de dinero público importante a pesar de otras necesidades urgentes e importantes que atraviesa parte del vecindario del municipio (la tauromaquia se mantiene a nivel nacional con millones y millones de euros de tus impuestos).

Aitana es una sanitaria completamente en contra del maltrato animal y es contundente respecto al tema sanitario y los "Bous al Carrer": "Me parece una falta de respeto que la sanidad pública se vea saturada por imprudencias personales de personas normalmente en estado de embriaguez que resultan atropelladas por un animal víctima del egoísmo humano y por ello, el sector sanitario debería en mi opinión también acudir a la protesta con los carteles que considere".

El motivo por el que la sanidad pública se ve saturada por estos imprudentes se debe a que unas aseguradoras no quieren cubrir tantísima siniestralidad de normalmente alcoholizados y otras no quieren vincularse al maltrato animal, especialmente al toro embolado.

PP y ciudadanos con apoyo de sus colegas del PSOE consiguieron que la sanidad pública asuma las imprudencias de las personas taurinas para así seguir dando alas y normalidad al maltrato a los animales, dando todas las facilidades posibles a ello.

En un reportaje de investigación emitido por "Zoom Apunt" un médico que suele atender estos "eventos" declaró sin ningún género de dudas que la mayoría de personas que están en esos eventos han bebido.

MOLESTIAS AL VECINDARIO

M. Ángeles Ferrer, vecina de Alfafar, explica que al vecindario le suponen diferentes molestias en su rutina diaria tener estos festejos en el pueblo "pero la peor es saber que un animal está sufriendo por diversión y se están dedicando fondos públicos para ello a pesar de otras cuestiones para las que debería servir el dinero, cómo ayudar a las familias vulnerables. Respecto a la infancia, hay que educarla en la empatía y en los vídeos que se han documentado en el pueblo se ve claramente lo que sucede con los animales", declara.

El alcalde me reconoció el maltrato animal antes de entrar a un pleno y tras señalarlo nuestra plataforma ante el resto de concejales y público asistente al pleno, el alcalde no lo negó. Respecto al PSOE de Alfafar, reclamamos una vez más a Noelia García, valentía política para no estar a medias tintas y posicionarse claramente a favor de los animales, la infancia y las personas del municipio.

El alcalde tiene todo a favor para comunicar a la plataforma y a las peñas que deja de autorizar el toro embolado, pues el único "argumento" que dio para mantenerlo es que el partido popular tiene un posicionamiento nacional a favor de las tradiciones, pero, sin embargo, en Santa Pola su mismo partido acabó con los festejos taurinos señalando la inseguridad de las personas y que ya no había "respeto" por el animal.

Todas las encuestas dejan claro que la mayoría de la sociedad está en contra de la tauromaquia, pero si no hacen nada es lo mismo que estar a favor y por eso te pido que me escribas de las formas que voy a dejar al final el artículo para participar en el acto.



La inseguridad de estos espectáculos de tortura también se ha cobrado un montón de vidas y en cada festejo hay heridos.

CONCLUSIONES: TIENES ARGUMENTOS DE SOBRA PARA VENIR A ALFAFAR EL DOMINGO

Claro está por todos los expertos, tanto la crueldad que suponen estos mal llamados espectáculos como el rechazo a los mismos en el pueblo y a nivel nacional, por lo que se tiene que mantener de dinero público y todo tipo de facilidades como fastidiar todavía más a los sanitarios. No hay control ninguno respecto a los derechos y protección de la infancia, mobiliario urbano u otras cuestiones ya nombradas y como recuerdo, taurinos del propio Alfafar también quieren acabar con el festejo del toro embolado (debe desaparecer de todos los pueblos y ciudades).

Si te preocupan los animales y subsidiariamente las personas, estoy seguro de que sacarás poco más de una hora para protestar ante el Ayuntamiento de Alfafar y demostrar que la sociedad nada tiene que ver con torturar animales por diversión y que está muy alejada de esos escalofriantes vídeos que se han hecho virales.

Los festejos taurinos son legales por una cuestión de poder y los perversos intereses de ciertos empresarios, políticos, medios de manipulación y otra gente involucrada en la lacra del maltrato animal, como diversión edulcorada con mentiras para aburrir.

Ahora bien, no podemos esperar nada de estas personas y, por lo tanto, la única solución para mejorar el mundo es la movilización social, pues realmente quién pone ese fuego y a esos individuos frente al animal indefenso es toda la gente que no hace nada por evitarlo y su omisión hace que no haya la suficiente presión porque si toda la gente que lee este artículo y está de nuestra parte hiciera por estar allí, se notaría lo que de verdad quiere la gente e incluso algunos medios de comunicación más lo publicarían para generar debate sobre esta aberración.

Si has leído esto es porque eliges a un medio serio que cree en la libertad de expresión y por ello, yo agradezco que se me permita contar todo esto sin medias tintas ni titubeos, pues todo lo que nombro se puede demostrar con datos oficiales, informes veterinarios, biólogos y con un mínimo de sentido común.

Para participar en la concentración del próximo 21 de enero puedes escribirme a defensaanimal2023@gmail.com , mediante el WhatsApp 691093886 o redes sociales: https://www.instagram.com/p/C2Ko-WFo5EJ/?igsh=MXRqN2xoc3dzZTdtbQ== .

Ahora puedes ignorar y seguir como si nada o intentar dedicar poco más de una hora de tu vida a intentar crear un mundo más justo y defender a los más vulnerables (confío que será lo segundo y pronto recibiré tu mensaje).

Nos vemos el domingo a las 17:00 frente al Ayuntamiento de Alfafar para que el alcalde deje las excusas y desde la valentía que requiere un cargo público deje de autorizar el toro embolado y mientras tanto, ni un céntimo de subvención, protección de la infancia, el mobiliario urbano o la sanidad.