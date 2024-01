El festival CutreCon acoge el estreno en España de la película estadounidense “Perezoso Amoroso”, el primer filme del mundo sobre un oso perezoso asesino

“Perezoso Amoroso” (2023), la primera película del mundo sobre un oso perezoso homicida, se estrenará en España el próximo 2 de febrero a las 21:30 horas en el mk2 Cine Paz (C/ Fuencarral, 125) de Madrid, como parte de la programación de la decimotercera edición de CutreCon, el Festival Internacional de Cine Cutre.





Titulada originalmente como “Slotherhouse” -un juego de palabras difícil de traducir al castellano-, se trata de una comedia de terror de bajo presupuesto con “multitud de escenas absurdas y muertes cómicas”, según explica Carlos Palencia, director del festival. Y añade que “gracias a su desvergonzado sentido del humor, es una película idónea para disfrutar en grupo junto al entusiasta público de CutreCon”.

El filme, dirigido por Mathew Goodhue y distribuido en nuestro país por la empresa Cinetel Multimedia, narra la historia de Emily Young, una estudiante de último curso que quiere ser elegida presidenta de su hermandad. Para ello adopta a un simpático perezoso, pensando que puede convertirse en la nueva mascota y ayudarle a ganar, hasta que una serie de muertes implican al perezoso como principal sospechoso de los asesinatos.

EL PEOR CINE DE VAMPIROS

La decimotercera edición de CutreCon, el Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid, que estará dedicada al peor cine de vampiros, se celebrará del 31 de enero al 4 de febrero de 2024 en tres sedes distribuidas por la ciudad, como son la Facultad de CC. de la Información de la Universidad Complutense (Av. Complutense, 3), el emblemático mk2 Cine Paz (C/ de Fuencarral, 125) y los multicines mk2 Palacio de Hielo (Centro Comercial Palacio de Hielo, C/ Silvano, 77).

“Los asistentes a CutreCon 13 serán testigos de insólitos y muy baratos filmes que les harán mondarse de la risa, gracias a su desvergüenza, falta de medios y humor, tanto voluntario como involuntario” en palabras de Palencia. En este sentido, señala que “habrá vampiros llegados de todos los rincones del planeta, desde el clásico occidental, con varios ejemplos españoles, pasando por la esperpéntica variante china del mito, que se desplaza dando saltitos, e incluso reinvenciones llegadas de la India, Japón o Cuba”.

ENTRADAS Y ABONOS DE CUTRECON 13 YA A LA VENTA

Las entradas individuales y los abonos para CutreCon 13, que se celebrará del 31 de enero al 4 de febrero en Facultad de CC. de la Información de la Universidad Complutense (Av. Complutense, 3), mk2 Cine Paz (C/ de Fuencarral, 125) y mk2 Palacio de Hielo (Centro Comercial Palacio de Hielo, C/ Silvano, 77), ya están a la venta en los enlaces habilitados en www.cutrecon.com.