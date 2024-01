Bodegas Comenge, el paisaje también se bebe

A finales del pasado siglo, esta bodega de la Ribera del Duero comenzó a elaborar unos vinos cuyo pilar se fundamentaba en la viña, la que da carácter y personalidad; con este pensamiento, la firma ha creado una filosofía propia sustentada en la innovación y la investigación.

Álvaro y Jaime Comenge

“Bodegas Comenge es fundada en 1999 por Jaime Comenge, inspirada por su padre Miguel Comenge, autor del importante libro “La vida y los vinos españoles” y gran apasionado del vino. Mi padre Jaime, hereda esa pasión buscando la excelencia en cada mínimo aspecto de la viticultura y la enología. Nuestra bodega es puntera a nivel mundial, en el estudio de levaduras naturales autóctonas, habiendo realizado múltiples proyectos de investigación en este campo con resultados muy interesantes. Este carácter investigador innovador, contamos con varias patentes mundiales, se combina con una labor muy artesanal, tanto en el campo como en la enología. Todos los procesos se hacen de forma manual, los cuidados de la vid, la vendimia, la doble selección de la uva, y demás procesos, siempre buscando la máxima calidad en nuestras uvas, y, por ende, en nuestros vinos, que son criados en barricas de roble francés durante los meses necesarios para lograr la máxima expresión y elegancia en cada uno de nuestros vinos”. Señala sonriente y con cierto orgullo, Álvaro Comenge, Director Comercial de la bodega.

Comentamos tres de sus vinos.

Don Miguel Comenge, 2018. Reserva



Elaborado, exclusivamente, en los años de cosecha excepcional y con selección de uvas procedentes del viñedo propio Pago de las Hontanillas, plantado a 900 metros de altura, sobre Pesquera de Duero. Fermentación con levadura y trasiegos cada 6 meses.

La cata Color rojo picota de capa alta. Aromas de fruta negra, ciruelas, cassis, chocolate, fondo mineral potente que recuerda a fina ebanistería, tabaco y especies dulces. En boca se presenta frutal, fresco, con buena acidez y cuerpo rotundo, taninos maduros aterciopelados y delicada textura en boca. Un largo retronasal invita a estar presente en cocidos madrileños, menestras de la abuela, chuletitas al sarmiento, asados castellanos, carnes al carbón y quesos curados asturianos.

Ficha D. O. Ribera del Duero. 90 % tempranillo y 10 % Cabernet Sauvignon. 30 meses en barricas nuevas de roble francés. Ecológico. Precio: 37,00 €.

Familia Comenge 2019, Reserva



Elaboración que rinde homenaje a los grandes vinos de guarda de la Ribera del Duero.

La cata Brillante color rojo picota con reflejos granates. En nariz se muestra expresivo, mineral con recuerdos a regaliz, fruta roja madura, hinojo, hierbas aromáticas, sensaciones balsámicas junto con especias de roble, caramelo, vainilla y chocolate. Accede al paladar frutal, complejo, con suavidad y elegancia, complejo, con taninos maduros muy finos y dulces. Un persuasivo retronasal sugiere sopas de ajo, cardo con alcachofas, albóndigas Remelluri, cochinillo segoviano y, para rematar, ponche de la Ciudad del Acueducto.

Ficha: Tempranillo 100 %. Ecológico 25 meses en barricas nuevas Precio: 27,50 €.

Comenge el Origen 2019



Elaborado a partir del coupage de 17 microparcelas, de cuidada viña ecológica de la variedad tempranillo, situadas entre Curiel de Duero y Pesquera, en laderas arcillosas y muy calizas de la zona de mayor calidad de uva de la Ribera del Duero.

La cata Color cereza oscuro, brillante y limpio. Aromas de fruta roja y negra, especiado: cacao fino y notas balsámicas. Al paladar llega fresco, de amplia estructura, sabroso, jugosos taninos y especias dulces: vainilla, canela, clavo y la sensación balsámica del regaliz. Un largo post-gusto sugiere pochas con almejas, pastas italianas, tortillas de hongos, chuletas de cordero Villeroi y unas filloas para finalizar.

Ficha D.O. Ribera del Duero. Tempranillo 100%. 15 meses en barricas de roble francés nuevo. Ecológico. Producción limitada de 69.266 botellas. Precio: 20 €.

Turismo enológico

Un buen plan, para disfrutar con todos los sentidos durante los fines de semana, al aire libre por viñedos ecológicos junto con un recorrido por las diferentes dependencias de la bodega, descubriendo el proceso de elaboración de los vinos y todos sus secretos. Y un grato final, degustando los mejores vinos maridados con sugerencias de temporada.



Bodegas Comenge recibió la Mención Especial al Mejor Establecimiento Enológico en el año 2011, un premio otorgado por Rutas del Vino de España y el Certificado de Excelencia de Trip Advisor en 2019.

La Bodega cuenta con salones privados, para celebración de eventos, con unas impresionantes vistas al Castillo de Peñafiel y a la ribera del río Duero.

- Duración y horario: 1 hora 30 minutos. - Sábados y festivos nacionales: 11:00 h. y 13:00 h. - Precio: 25 €/persona. - Imprescindible reserva previa: Tel. 983 880 363 – 639 162 270 / visitas@comenge.com

Bodegas Comenge Camino del Castillo s/n, 47316 Curiel del Duero – Valladolid. España.

T. (+34) 983 880 363 | admin@comenge.com