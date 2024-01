​Recortes Cero, humilde ejemplo de unidad

En estos tiempos dominantes de todo tipo de antagonismos políticos, que, con mezquinos objetivos e insultantes expresiones, esconden los auténticos problemas que sufrimos la mayoría social; en estos tiempos, un ejemplo de unidad, aunque sea humilde, es valioso.



Recortes Cero Galicia apoya a la candidatura de Podemos Galicia



El portavoz de Recortes Cero en Galicia, Carlos Vázquez, ha anunciado el apoyo de su organización a las candidaturas de Podemos Galicia, impulsadas por la coalición formada por Podemos y Alianza Verde, en las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 18 de febrero. En una rueda de prensa el pasado sábado junto a la candidata a la presidencia de la Xunta, Isabel Faraldo -que ha destacado que de este modo Podemos “expande y abre sus apoyos a otros compañeros de la izquierda gallega”- Carlos Vázquez ha subrayado que “es necesaria una alternativa como Podemos Galicia en el Parlamento” y por eso trabajarán “de manera conjunta para conseguir que esté presente”.

Recortes Cero y Podemos ya concurrieron juntos en las pasadas elecciones municipales en la candidatura 'Agora Ourense', junto a Ourense Mellor y otras organizaciones de izquierdas. El acuerdo entre las organizaciones incluye el apoyo electoral a través de siete puntos en los que se concreta la participación de Recortes Cero en la campaña y la inclusión de candidatos en las listas de las cuatro provincias. Tal y como ha explicado Podemos, se trata de un acuerdo político que no tendrá la fórmula jurídica de coalición.

Se pone más que se recibe

Un humilde ejemplo de unidad donde Recortes Cero pone más que recibe. Recortes Cero pone. Así, en el acuerdo político firmado, se expresa el apoyo y la difusión de la petición del voto para “Podemos Galicia”, con carteles, carpas de campaña y otros medios en las poblaciones que se acuerden con la coalición. El apoyo a través de las redes sociales (twitter, facebook, instagram y tiktok) y página web. Recortes Cero se adaptará a las necesidades de la campaña de la coalición. Participará, en la medida en que lo solicite la coalición, en los equipos de campaña, de acuerdo a sus posibilidades y a las necesidades de la campaña electoral. Todo esto se pone.

Recortes Cero recibe. Recibe la inclusión del logo de Recortes Cero en la propaganda electoral de la coalición (carteles, folletos…). La inclusión en puestos intermedios -no primeros de salida- de candidatos en las listas electorales de las cuatro provincias. Su inclusión incluye su participación activa en la campaña y su participación en los actos electorales. La realización de una rueda de prensa conjunta donde se anuncie el apoyo de Recortes Cero a la candidatura. Esto es lo que se recibe.

La unidad descansa en la búsqueda de lo que une políticamente

Recortes Cero ha apoyado con anterioridad distintas candidaturas en las elecciones autonómicas y municipales no solamente en Galicia sino también en el resto del territorio nacional. Obviamente existían -y existen- importantes diferencias políticas, en distinto grado, con cada una de dichas candidaturas, pero la clave ha sido -y es- poner por delante las posiciones políticas comunes, y esforzarse en aumentar y fortalecer la unidad que tanto necesita la gente de nuestro país. En todas ellas Recortes Cero las ha apoyado por ser candidaturas, de diferentes maneras, integradoras, porque permiten trabajar por puntos comunes programáticos que, en alguna medida, hagan frente a la inflación y puedan avanzar en la redistribución de la riqueza, con una reforma fiscal progresiva, la apuesta por un modelo productivo con industria tradicional y de base tecnológica, en la defensa de un territorio sostenible, por un empleo de calidad, para defender el blindaje constitucional de las pensiones y una sanidad, una educación y unos servicios sociales públicos y de calidad.

Y se asienta en una política justa

Todo ello en coherencia con el programa general de Recortes Cero centrado en la denuncia de que la inflación es un atraco de bancos y monopolios -que están disparando sus beneficios, subiendo los precios a costa de empobrecernos a la inmensa mayoría- y defendiendo que sí hay salida a la crisis con la redistribución de la riqueza, es decir, que paguen los impuestos que nos deben los oligopolios españoles y extranjeros; en la defensa y la lucha por el blindaje constitucional de las pensiones como un derecho fundamental, que impida su privatización total o parcial; en la exigencia de ampliar la democracia y fortalecer la unidad de todo el pueblo de las nacionalidades y regiones de España. Y en la defensa de la paz mundial, y la solidaridad con el pueblo ucraniano frente a la invasión rusa -al mismo tiempo que defiende la independencia de España de Estados Unidos y de la OTAN-, y la solidaridad con el pueblo palestino ante el genocidio del Estado israelí, así como la denuncia del terrorismo de Hamás.