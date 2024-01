El vino como forma de vida en la bodega de vino Bodegas Vegalfaro

La personalidad de un buen vino tiene que ver con la experiencia sensorial que sus aromas, colores y sabores despiertan en quienes los degustan.

Para lograr vinos de calidad y con determinados atributos, los viticultores deben prestar especial cuidado a factores como las características del suelo, la cepa de uva y el proceso de elaboración.

En este sentido, cada vez más, los vinos elaborados en las bodegas de vino España como Bodegas Vegalfaro apuestan por la revalorización de variedades autóctonas y cultivos ecológicos, para lograr un producto con personalidad propia que se siente en los paladares de quienes los degustan.

Tradición, innovación y prácticas ecológicas Viñedos y Bodegas Vegalfaro es una empresa familiar. Fundada en 1999 por Andrés y su hijo Rodolfo Valiente, quienes desde sus inicios han elaborado vinos con un estilo muy personal, basándose en prácticas ecológicas y en la voluntad de combinar tradición e innovación. Gracias a esta pasión por el trabajo, Bodegas Vegalfaro produce vinos de tres Denominaciones de Origen: D.O. Pago de Los Balagueses, D.O. Utiel-Requena y D.O. Cava.

Esta bodega cuenta con 60 hectáreas cultivadas de viñedos de bajo rendimiento que se ajustan a los parámetros de la agricultura ecológica establecidos por la Unión Europea. Como en muchas bodegas de vino en España, en los viñedos de Vegalfaro nunca se han utilizado productos artificiales, por lo que los suelos están vivos con una prolífica variedad de microfauna, que crea las condiciones propicias para el desarrollo de una relación simbiótica con las raíces de la vida.

Esto ha hecho a Bodegas Vegalfaro que sus vinos tengan la certificación ecológica otorgada por la Unión Europea. Además, cuentan con el certificado de gestión excelente donde además de la sostenibilidad, se valoran otros factores como la rentabilidad, la gestión de los recursos humanos, la internacionalización, la digitalización...

Vinos con personalidad El cultivo ecológico basado en los principios de sostenibilidad y fomento de la biodiversidad es lo que le otorga a cada uno de los vinos elaborados en Bodegas Vegalfaro su personalidad particular.

Por ejemplo, para la elaboración de los vinos de Caprasia, siguen métodos tradicionales de elaboración artesanal, concretamente su vino Caprasia biparcelario Bobal ánfora envejece en una combinación de ánforas de barro y barricas de roble europeo durante 14 meses además de proceder de viñedos centenarios de suelo arcilloso y suelos calizos donde el comportamiento de la variedad bobal es opuesto. Es el vino ideal para aventureros que desean tener una experiencia distinta a lo tradicional.

Su vino Rebel.lia fue pionero en obtener el certificado ecológico y vegano, mucho tiempo antes de que estos dos términos se popularizaran.

La mayoría de las uvas que se utilizan para esta gama son autóctonas, como la garnacha tintorera, una de las pocas uvas en el mundo que tiene mosto rojo. De esta manera, el vino Rebel.lia adquiere una intensidad de color única que se expresa en tonos granates y con la combinación de la tempranillo adquiere matices de fruta y de sensación aterciopelada. Es un vino todoterreno, para todos los gustos, ideal para comidas y fiestas, de hecho es patrocinador de festivales de música en directo en Valencia y protagonista del evento vino y música Enorock, que cada año se celebra en febrero para presentar las nuevas añadas con un grupo de música en directo.

Por último, Pago de Los Balagueses es la marca de vinos de más alto nivel de Bodegas Vegalfaro, proveniente de la finca del mismo nombre, situada en un lugar privilegiado, rodeado de bosques, hierbas aromáticas, almendros y olivos, con excelentes suelos de caliza y franco arenoso. Esta marca cuenta con la DOP Vino de Pago. Calificación que ha sido otorgada oficialmente solamente a veintitrés viñedos de bodegas de vino en España.