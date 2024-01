Miles de trabajadores textiles despedidos. ¿Cuál es la situación actual de las protestas en Bangladesh?

Los trabajadores de la confección de Bangladesh se vienen manifestando desde octubre por unos salarios más altos. Unas protestas que no han estado exentas de graves consecuencias.



FashionUnited se puso en contacto con la organización Ropa Limpia (conocida internacionalmente con el nombre de Clean Clothes Campaign) para conocer el estado actual, tras conocer que miles de trabajadores han sido despedidos.



"Todavía no está del todo claro, pero los líderes sindicales en Bangladesh asumen que alrededor de 3.000 a 4.000 trabajadores han sido despedidos hasta ahora. Además, 131 trabajadores aún están detenidos", escribió un portavoz de la CRL.

Ha habido inestabilidad política en Bangladesh desde octubre, con medios de comunicación como Reuters hablando de un "duro golpe autoritario" en el país. La policía respondió a las protestas contra el salario mínimo con violencia e intimidación. Al menos cuatro personas murieron en las protestas, según informó Reuters. Esto no ha detenido a los trabajadores en sus protestas.

Los trabajadores de la confección en Bangladesh exigen un salario mínimo más alto

Los trabajadores de la industria textil, una de las principales fuentes de ingresos de Bangladesh, se manifestaron para conseguir un aumento del que es uno de los salarios más bajos del mundo. De las 8,300 takas (70 euros) mensuales de las que partían, el gobierno aumentó el salario mensual a 12,500 takas (100 euros) en noviembre. "Escandaloso", lo calificó la organización.

Según la investigación de la filial neerlandesa de la Campaña Ropa Limpia, un salario digno en el país debería de ser de al menos de 23,000 takas (195 euros) al mes. Por lo tanto, esta es la cantidad exigida por los trabajadores y los sindicatos: la Federación de Trabajadores de la Confección e Industrial de Bangladesh, la Federación Nacional de Trabajadores de la Confección y el Consejo de Unidad de Trabajadores de la Confección de Bangladesh.

Durante varios meses, la Campaña Ropa Limpia ha estado instando a las marcas que producen en Bangladesh, que son al menos 60, a apoyar la demanda de salarios más altos. En respuesta, marcas como Asos, Primark y H&M escribieron en septiembre que reconocían su papel en "apoyar el desarrollo salarial". Palabras que, según dijeron los sindicatos de Bangladesh, significan poco. Argumentando que las decenas de marcas occidentales que producen en Bangladesh deberían hacer más para asegurar que sus proveedores tengan un salario digno.

La agitación en Bangladesh aún no ha cesado. Todavía hay importantes protestas que pretenden la renegociación de salarios mínimos, especialmente en textiles, la principal fuente de ingresos del país. Según FashionNetwork, se están desplegando refuerzos policiales y del ejército por todo el país por temor a la violencia antes de las elecciones programadas para el domingo 7 de enero.

Bangladesh es el segundo productor de prendas de vestir más grande del mundo después de China. La industria de la confección emplea a más de 4.4 millones de trabajadores, el 70 por ciento de los cuales son mujeres. El sector de prendas de vestir listas para usar del país representa más del 80 por ciento de las ganancias totales por exportaciones y contribuye con más del 11 por ciento al PIB nacional.

