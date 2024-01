​Dos años del fallecimiento de Vera y Cayetana en el polémico hinchable de Mislata

Hoy, 4 de enero de 2024, hace dos años que Vera, con tan solo 4 años, y Cayetana, con 8, perdían la vida en el ruinoso castillo hinchable de la feria de Navidad de Mislata, en la que quedaron otros niños heridos por una atracción con falta de anclajes, de supervisión y completamente descontrolada. Mi primer artículo hace cosa de un año en este medio, fue sobre este indignante tema.



En el hinchable, los peritos que en aquel momento visitaron las instalaciones junto a la Policía Nacional han corroborado con total seguridad una indignante cadena de negligencias e irregularidades como empleados fantasmas, tipos, 9 años de baja fiscal, cuerdas rotas, cables eléctricos empalmados con cinta aislante tirados en el suelo sin protección, incumplimiento del lugar asignado en el proyecto municipal o dos argollas que directamente ni estaban.

Durante estos años las familias siguen sin una respuesta del Ayuntamiento de Mislata que lejos de depurar responsabilidades en su ayuntamiento, se han dedicado a ocultar información, no han tenido tan siquiera la dignidad de atender a las familias destrozadas por lo peor que te puede pasar en la vida y aún encima, se han dedicado a todavía hacerles más daño, especialmente el ayuntamiento encabezado por Carlos Fernández Bielsa la ha tomado con la familia de Vera por denunciar públicamente la actitud mostrada e incluso quieren estar en el procedimiento judicial como perjudicados por una supuesta campaña de desprestigio por parte de los padres de Vera cuando este procedimiento investiga dos homicidios imprudentes y si el ayuntamiento se considera perjudicado en su supuesto honor, debe presentar una reclamación civil y el juzgado evidentemente jamás les va a dar la razón, ya que la familia en ningún momento ha faltado el respeto a nadie y se ha limitado únicamente a denunciar el ocultismo y la actitud que ha mantenido el Ayuntamiento de Mislata desde el evitable accidente.

Solamente hicieron falta dos meses para que leyéramos estos titulares: "La Policía concluye que Vera y Cayetana no habrían muerto si el castillo de Mislata hubiese estado atado por sus 30 anclajes".

LENTO PROCEDIMIENTO JUDICIAL

En el procedimiento judicial se encuentran imputados por homicidios por imprudencia y lesiones por imprudencia los feriantes, el técnico municipal del ayuntamiento de Mislata y un ingeniero con despacho en Elche que según la geolocalización de su teléfono móvil ni siquiera acudió presencialmente a visitar las instalaciones en la feria de Navidad de Mislata en la que se han demostrado irregularidades en toda la feria entera. Además, aunque realmente hubiera estado presencialmente en el recinto de Mislata, es sospechoso que no supiera contestar las preguntas durante su declaración en sede judicial y que su informe ni siquiera tuviera fotos.



Ya durante la declaración de los feriantes y el ingeniero, la familia de Vera publicaba en sus redes sociales que "no están todos los que son, pero son todos los que están" y es que la familia ha buscado todas las formas de imputar al concejal de fiestas y cuñado del alcalde, el señor Antonio Arenas Almenar que lejos de ser reprobado o depurarse responsabilidades por su dejadez de funciones, ha tenido todavía más privilegios dentro de su Ayuntamiento.

En un escrito que presentó el abogado penalista Jorge carbó ante el juzgado de instrucción 4 de Mislata en representación de la familia de Vera, pedía su imputación por los siguientes motivos: «Es la persona que decide realizar la actividad de la feria; quien contacta con el feriante para encargarle su ejecución, sin publicidad ni concurrencia alguna, a pesar de que cesó en su actividad como feriante en 2013, quien decide no ordenar la inspección de las atracciones, y por tanto el responsable de que no se comprobara ni la ubicación, ni que el montaje se acomodara al proyecto o a la declaración responsable; y es quien, por delegación de alcaldía, autoriza la instalación de la feria».

Más adelante continuaré hablando del procedimiento judicial...

SANGRE LIMPIADA, EMPLEADOS QUE DESAPARECEN Y UNA MUÑECA ESCONDIDA

Según aparece en la causa, el padre de Vera tenía una muñeca que lógicamente intentando atender a su hija se olvidó en el suelo junto a la pequeña que se estaba desangrando y el feriante pasaría por al lado con total frialdad a medio metro de Vera cogiendo la muñeca y escondiéndola en la tómbola para presuntamente intentar eliminar cualquier vestigio y por ello la madre de Vera declaró ante el juzgado que "se desangró y el feriante ni la miró" señalando que "la última vez que vi al feriante fue cuando mi hija estaba en el suelo desangrándose, él pasó sin mirar a la niña a medio metro, pero sin mirarla en ningún momento y entonces él cogió una cajita de muñeca que llevaba mi niña y se la llevó para esconderla".

Todo esto no ha sido en ningún momento negado por el abogado de los feriantes Raúl Vidal que tuvo la posibilidad de hacerlo cuando se hizo un reportaje de investigación sobre accidentes de feria en Zoom Apunt, pero además el feriante fue pillado dentro del perímetro de seguridad una vez no se podía estar en el interior y los restos de la sangre que dejó Vera tras caer al suelo estaban intencionadamente restregados y limpiados a lo que la policía preguntó al feriante quien había sido y culpó a los empleados del samur, sanitarios que lógicamente niegan que limpiaran la sangre de la pequeña, puesto que su labor era intentar salvarles la vida a ambas y atender al resto de niños heridos.

Llama la atención un detalle: el feriante es el único que está en el perímetro de seguridad y culpa al samur, pero su propio abogado al ser preguntado por el programa mencionado dice que no sabe si eso de verdad ocurrió y si ocurrió quién lo hizo (lo de limpiar la sangre de la pequeña) por lo tanto, sabemos que uno de los dos nos miente y parece estar claro cuál. Ya es surrealista que ni siquiera los feriantes se pongan de acuerdo con su propio abogado para coordinar las mentiras, pero lo que está claro es que los sanitarios del samur no limpian sangre y así lo declararon tras ser preguntados por la policía.

Dos años después nada se sabe de un empleado de origen magrebí que estaba a cargo de la atracción y que ambas familias coinciden junto a los testigos que era el único que se volcó en ayudar a los niños que habían quedado atrapados, pero que desapareció imaginamos que por orden del feriante.

Un testigo cercano a la plaza de la libertad que era donde se ubicaba esta feria terrorífica, ha señalado frente al juzgado que eran más de 10 empleados inmigrantes que dormían hacinados en una caravana y, sin embargo, en la seguridad social no consta que tengan empleados de alta a lo que el abogado tras ser preguntado dijo desconocer el historial de contrataciones que habían tenido para después decir que sus clientes no tenían a nadie contratado y que sí tienen personas que les ayudan cortando los tickets los días de más trabajo y que quedan con chicas en la feria.

Igualmente, ellos mismos ya han declarado que los trabajadores trabajan casi voluntariamente y que en ocasiones se les da unos pocos euros en metálico o invitaciones para la feria lo que conozco, puesto que trabajé con esta empresa hace un montón de años y puedo corroborar las malas formas, precariedad laboral y todo tipo de irregularidades o publicidad engañosa en el puesto de comida que promocionaban como americana pese a comprarlo todo en un conocido supermercado e incluso hay fotos de su hijo que en ese momento tendría unos 8 años despachando en otro puesto que tenían de gofres que se instaló en la feria de Requena, feria en la que le dije a Maravillas Monterrubio que hasta aquí habíamos llegado y rompí mi relación laboral en la que tras comprobar la vida laboral, solamente aparezco cotizados tres días pese a hacer ferias enteras y casualmente son los días en los que la inspección de trabajo estaba por ahí durante las fallas de Valencia que coinciden con mi alta en la seguridad social.

El tema de las condiciones y trato a los empleados puede que sea lo de menos, pero demuestra la forma de ser de esta gente.

EL JUZGADO ALARGA DE NUEVO LA INVESTIGACIÓN

El juzgado de instrucción 4 de Mislata, por el que han pasado diferentes jueces, ha dictado otra prórroga más para las actuaciones (la tercera).

Esto es lo que dice el auto: «Es procedente acordar la prórroga solicitada, pues restan por examinarse los resultados de diversas diligencias acordadas, requerimientos de documentación oficial y médicos forenses, de los cuales podría derivarse la necesidad de practicar nuevas pruebas que pudieran resultar esenciales para la depuración de la responsabilidad».

Continúa la imputación de los feriantes, el ingeniero y el técnico municipal del Ayuntamiento de Mislata por presuntos homicidios por imprudencia y lesiones por imprudencia respecto a Vera y Cayetana, a lo que se suman todos los niños heridos con algo más de suerte dentro de lo malo.

El juzgado también debe pronunciarse sobre la petición del abogado de los padres de Vera, Jorge carbó que solicitó al juzgado expulsar al Ayuntamiento de Mislata del procedimiento, pues no pueden estar como perjudicados en un procedimiento que investiga la muerte de dos niñas con las cuales la administración no solamente no hizo nada sino que no ha mostrado la más mínima compasión (tampoco lo ha hecho con las familias destrozadas y concretamente, el Ayuntamiento del Sr. Bielsa la ha tomado con los padres de Vera simplemente por pedir explicaciones y ser críticos).

Respecto al ingeniero con despacho en Elche, que según la geolocalización de su teléfono móvil ni siquiera pisó la feria de Mislata, debe aportar en su caso certificado de Organismo de Certificación Administrativa (OCA) para revisar la atracción. Igualmente, certificó una atracción en estado lamentable, como corroboraron los peritos que fueron después del "accidente".

4 diferentes jueces han pasado por este juzgado desde hace 2 años.

Hace un tiempo el mismo recinto se utilizaba para la juerga y la alegría llevando el alcalde a un montón de cargos importantes para hacerse una cínica foto allí y presumir de seguridad en los titulares que tanto le obsesionan pudiendo vender una buena imagen de su municipio que es totalmente falsa.

CIUDAD "AMIGA DE LA INFANCIA"

Por si teníamos poco, UNICEF ha renovado en Mislata los carteles de ciudad amiga de la infancia, carteles que solo podrían y deberían estar en lugares que realmente tengan preocupación por sus derechos, pues el principal derecho de las niñas y niños es el de la vida. No puedo entender como UNICEF premia a un ayuntamiento que tras el fallecimiento de dos niñas y varios niños heridos no ha dado explicaciones ni depurado responsabilidades ni ha mostrado compasión con las niñas o las familias cuyo día a día es insoportable lógicamente.

En estas circunstancias y siendo UNICEF una asociación de defensa de la infancia, me puse hace unos meses en contacto con el jefe de prensa de la asociación para explicarle la situación mediante un correo electrónico y darle la posibilidad de dar explicaciones en este artículo de opinión, pero a día de hoy ninguna respuesta tengo por parte de UNICEF respecto a por qué en Mislata ha renovado lo de ciudad amiga de la infancia.

Recordar también que en 2017 otro hinchable de Mislata provocaba un accidente en el que Víctor caía sufriendo una rotura de tercer grado con desplazamiento de hueso cuyo feriante huyó. Según el Ayuntamiento de Mislata que ya estaba encabezado por Carlos Fernández Bielsa, ese hinchable no estaba en la lista de atracciones que había suministrado el Ayuntamiento a la feria y supuestamente nadie se dio cuenta en el caso de que sea así.

El juzgado sin hacer ninguna investigación decidió dar sobreseimiento provisional a la denuncia de la familia de Víctor, que decidió entonces interponer una reclamación civil contra el Ayuntamiento de Mislata que fue desestimada tras no poderse acreditar el estado en el que estaba la atracción tras unir el feriante.

¿Entonces qué pasa que mi hijo se llega a matar y aquí no pasa nada?, se preguntaba la madre de Víctor en declaraciones a Zoom Apunt.

LOS PERITOS QUE VISITARON LA FERIA DE MISLATA

Un perito fue designado por el juzgado y otro directamente costeado por la familia de Cayetana encabezada por el abogado Pedro Javier Gil. Los informes policiales y del perito designado por el juzgado eran claros, pero se acabaron de confirmar con el perito contratado por la familia de Cayetana.

Este perito señala en su escrito, que la atracción que registró el accidente se elevó lateralmente el día de los hechos, cuando hacía mucho aire, "porque no estaba correctamente anclada". Es más, añade: "La ausencia de anclaje alguno en el lateral derecho de la misma y los puntos de atado del lateral izquierdo a la estructura de las camas elásticas casi favoreció un efecto vela que quizás agravó la ocurrencia del incidente".

Al respecto, el experto sostiene que la atracción formada por tres módulos debía tener los 30 puntos de anclaje debidamente amarrados, porque así lo indica el fabricante, y con las cuerdas y tensores adecuados según especificaciones de fabricante y normativa.

"Queda probado que ni tan siquiera tenía los 18 puntos mínimos exigibles en base a la aplicación de normativa UNE–EN 14960 Anexo A 'Calculo del número de puntos de anclaje' (6 puntos por cada módulo habría sido el reparto adecuado)", asevera. Y las cuerdas empleadas tampoco se ajustaban a la Norma UNE-EN 14960 apartado 4.1.4 (siendo las que se utilizan para collares de perro o tendederos de ropa).

Además, el perito señala que tras inspeccionar la plaza, se comprobó la ausencia de taladros en el pavimento de la misma. Y señala al respecto: "La fijación de los amarres con taco químico al suelo habría sido la opción óptima de afianzar dicha atracción. Se desconoce el motivo por el cual no se utilizó dicha solución, ya que hubiera sido la más segura", sostiene.

"La carencia de anclajes a suelo o lastres provocó que el hinchable se levantara con el viento. Los tensores y cuerdas observados en la documentación policial y facilitada por testigos, además de ser insuficientes e inadecuadas, no podían evitar el levantamiento de la atracción. Sólo favorecían el desplazamiento lateral del conjunto", añade.

EL PERITO INDICA QUE PUDO HABER MANIPULACIÓN

Los padres de Vera ya llevan muchísimo tiempo avisando de que los feriantes ese día solamente estaban intentando manipular la escena como ahora confirma el perito contratado por la otra familia. El perito indica que tras revisar y comparar las grabaciones y las imágenes tomadas en el momento de los hechos por los testigos y vecinos de la zona, con las imágenes captadas justo antes de la investigación de la policía científica, "queda acreditada la aparición de cuerdas amarradas en una farola y próximas a lastres que no estaban presentes en el momento del incidente".

"Esta circunstancia --ha añadido-- puede ser de carácter muy grave si se acredita que es una manipulación de la escena estudiada. Sí cabe decir que las citadas cinchas planas a las que hacemos referencia en este punto no son cuerdas aptas para el anclaje de seguridad de los módulos del castillo, sino que se encuentran dentro del tipo de cuerdas que se utilizan a la hora del plegado post-uso de la atracción".

Y concluye con lo más importante: "De forma clara, si la atracción hubiera dispuesto de todos los puntos debidamente anclados, el hinchable no se habría levantado y volcado lateralmente y el accidente no se hubiera producido de ninguna manera".

En cualquier caso, el accidente, ha indicado, se podría haber evitado siguiendo las normas de uso del manual de la atracción, cuando cita explícitamente: "para situaciones de lluvia o de viento, racheado o constante, con velocidades superiores a 30 Km/h (movimiento del aire que excede de la brisa moderada por la que se levanta polvareda y papeles sueltos, y se mueven las ramas pequeñas, pasando a brisa fresca, en la que los árboles pequeños con hojas empiezan a balancearse), se procederá a la evacuación y desconexión".

CABLES ELÉCTRICOS EMPALMADOS CON CINTA AISLANTE QUE ESTABAN TIRADOS EN EL SUELO

Ya el anterior perito designado por el juzgado a petición de la familia de Vera realizaba un informe similar coincidiendo ambos profesionales en la falta de seguridad de la atracción junto a los informes policiales.

Además de coincidir en el mal estado de la atracción y de las cuerdas, el informe de este primer perito también decía lo siguiente: "La instalación eléctrica de la feria debía disponer de un certificado emitido por la conselleria competente y no consta copia ni del proyecto eléctrico ni de presentación del mismo en la conselleria por parte del Ayuntamiento de Mislata".

En este mismo sentido, incluye fotografías de cables eléctricos empalmados con cinta aislante y sin cubierta que estaban por el suelo sin protección alguna.

NECESARIO TOMAR SOLUCIONES URGENTES

Demasiadas irregularidades como para no señalar a organismos públicos como el Ayuntamiento de Mislata, cuyo silencio evidencia al menos que no hicieron las cosas bien y puedo decir con total claridad que en lo moral han carecido de escrúpulos a mi entender y de la mínima humanidad que debería tener un cargo público.

Como dijo la familia de Vera en una de sus cartas titulada el príncipe cobarde: "Para nosotros, los padres de una niña a la que arrebataron la vida, unos matones de feria en una instalación ruinosa que no supervisó el ayuntamiento liderado por el príncipe, este señor es un cobarde que carece de empatía, no afronta las situaciones extremas que se le pueden presentar a un cargo público y bloquea a quien no habla bien de él".

Los padres de Vera, al contrario que los de Cayetana, utilizan las redes sociales para visibilizar la causa y pedir tanto responsabilidades como la protección de la infancia en las atracciones de feria. 2 años desde que ocurrió el evitable accidente que no han pasado en vano para las familias, pues lógicamente viven destrozadas desde aquel momento y el silencio de la administración solamente puede aumentar su dolor. Me quedo con otra demoledora parte del escrito del abogado de los padres de Vera ante el juzgado para expulsar al Ayuntamiento de Mislata: «Aquí los únicos perjudicados son los padres que han perdido a sus hijas y los hermanos de estas, que no las podrán ver crecer. Bastante duelo tienen ya para tener que compartir banquillo de 'perjudicado' con la Administración que nada hizo por comprobar ni siquiera que las atracciones estuvieran correctamente montadas y en el sitio previsto en la solicitud del feriante».

Por todo ello, mi artículo de opinión se hace para pedir a los organismos públicos medidas urgentes por todo el descontrol que hay en muchísimas ferias de atracciones como acabo de describir y que para nada son hechos puntuales, pues recientemente seguimos viendo accidentes en extrañas circunstancias.



Otra de las cosas importantes sería que UNICEF explique públicamente si el silencio y ocultismo respecto a la muerte de dos niñas en el municipio suma puntos respecto a lo de ciudad amiga de la infancia y por último, ya que en el pleno en el que se pidieron responsabilidades políticas no se pudo hacer, que este artículo sirva de reprobación a Carlos Fernández Bielsa, su cuñado Antonio Arenas Almenar que es el concejal de fiestas y el resto del equipo a las órdenes del líder todopoderoso. El consistorio tampoco ha sido capaz siquiera de explicar si funcionaba el anemómetro...

Por Vera y Cayetana ya nada podemos hacer, pero sí por otros niñ@s y familias que no deberían pasar jamás una situación como esta.

