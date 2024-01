¿Cuáles son los requisitos para declararse en bancarrota?

La bancarrota es un proceso legal que permite a personas y empresas con exceso de deudas, reestructurar o eliminar sus obligaciones financieras. Declararse en bancarrota es una decisión importante que puede tener efectos a largo plazo en la vida financiera del individuo. Por lo tanto, es importante comprender los requisitos y el proceso para declararse en bancarrota en los Estados Unidos.

Los requisitos para declararse en bancarrota varían según el tipo de bancarrota que se solicite. Algunos de estos requisitos incluyen presentar formularios y documentos en un tribunal de bancarrota, notificar a todos los acreedores, someterse a asesoramiento crediticio y, en algunos casos, cumplir con ciertos requisitos de ingresos. Cada caso es diferente, por lo que es esencial consultar con un abogado especializado en bancarrota para obtener información más precisa y específica sobre los requisitos aplicables en su situación particular.

Fundamentos de la Bancarrota

La bancarrota es un proceso legal que permite a personas, matrimonios y empresas liberarse de sus deudas mientras protege a sus acreedores. En Estados Unidos, existen cuatro tipos de bancarrotas: Capítulo 7, 11, 12 y 13, cada una con sus propios requisitos y consecuencias.

Antes de iniciar el proceso de bancarrota es necesario evaluar la situación financiera de uno mismo, analizando las deudas, ingresos y gastos para determinar si realmente se necesita declararse en bancarrota. Además, es importante buscar asesoramiento legal de un abogado especializado en leyes de bancarrota en Estados Unidos, pues este podrá ayudar a entender el proceso y tomar la mejor decisión para la situación específica.

Para declararse en bancarrota, es imperativo cumplir con ciertos requisitos generales que aplican a todos los casos:

1. Ser residente de los Estados Unidos o tener una empresa con sede en el país. 2. Tener ingresos suficientes para pagar las cuotas mensuales del plan de pagos, en caso de seguir el capítulo 13. 3. No haber presentado una solicitud de bancarrota en los años recientes; el tiempo varía según el tipo de bancarrota.

Al completar la solicitud, se deben presentar todos los documentos requeridos, como los informes financieros y las declaraciones de impuestos de los períodos tributarios que terminen dentro de cuatro años a partir de la fecha de presentación de los papeles de bancarrota. También es necesario notificar a todos los deudores de la solicitud y designar un fideicomiso de bancarrota para administrar los activos del deudor.

Es importante mencionar que la bancarrota no garantiza la eliminación de todas las deudas, y hay algunas que quedan protegidas, como las deudas tributarias, las deudas por manutención infantil y las multas gubernamentales. Tales como el listado de bienes excluidos de la bancarrota, es decir, aquellos que los deudores pueden conservar, varía de estado a estado.

Requisitos Previos a la Declaración

Asesoramiento de Crédito

Antes de comenzar el proceso de declaración de bancarrota, es importante buscar asesoramiento crediticio con un proveedor aprobado por el Síndico de los Estados Unidos. Esto debe realizarse dentro de los 180 días previos a la declaración de bancarrota. El objetivo de este paso es evaluar la situación financiera del individuo y determinar si existen otras alternativas viables antes de proceder con la bancarrota.

Documentación Requerida

Existen varios documentos que deben presentarse a lo largo del proceso de bancarrota. Algunos de estos incluyen:

1. Declaraciones de impuestos de los últimos cuatro años. 2. Extractos bancarios y de jubilación de los últimos dos a seis meses. 3. Recibos de sueldo de los últimos dos a seis meses. 4. Estados de ganancias y pérdidas mensuales y anuales de tu negocio, de los últimos dos años.

Es fundamental que todos estos documentos sean precisos y estén actualizados, ya que cualquier error o discrepancia podría retrasar o complicar el proceso de bancarrota.

Tipos de Bancarrota y Requisitos Específicos

Bancarrota Capítulo 7

La bancarrota del Capítulo 7 es también conocida como "liquidación" porque implica la venta de activos no exentos para pagar a los acreedores. Para calificar, es necesario cumplir con ciertos requisitos:

1. Ingresos: Debes cumplir con el umbral de ingresos para ser elegible. Esto significa que tus ingresos no pueden ser demasiado altos, ya que se evaluarán en función de la media de tu estado y el tamaño de tu hogar. 2. Asesoramiento crediticio: Antes de presentar la solicitud, es obligatorio completar una sesión de asesoramiento crediticio aprobada por una agencia reconocida. 3. Prueba de los medios: Debes pasar una prueba de los medios para determinar si puedes pagar tus deudas en un plan de pago del Capítulo 13. Si no pasas la prueba, no podrás presentar una bancarrota del Capítulo 7.

Bancarrota Capítulo 13

La bancarrota del Capítulo 13 permite al deudor crear un plan de pago para sus deudas en un plazo de 3 a 5 años. Los requisitos para esta opción incluyen:

1. Ingresos regulares: Es necesario tener ingresos regulares suficientes para cubrir todos los pagos acordados en el plan. Pueden ser ingresos de un salario, una pensión o cualquier otra fuente constante. 2. Deudas no aseguradas y aseguradas: Las deudas no aseguradas incluyen tarjetas de crédito, facturas médicas y préstamos personales. El deudor debe tener menos de $419,275 en deudas no aseguradas y $1,257,850 en deudas aseguradas para ser elegible. 3. Asesoramiento crediticio: Al igual que en el Capítulo 7, también se requiere una sesión de asesoramiento crediticio antes de presentar la solicitud.

Cada tipo de bancarrota tiene sus requisitos específicos, por lo que es importante analizar cuidadosamente su situación financiera y consultar con un abogado de bancarrota en miami antes de tomar una decisión.