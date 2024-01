El cortometraje que retrata nuestra era a través de los pájaros, "To bird or not to bird", nominado a los Premios Goya

Martín Romero vuelve con su segundo cortometraje animado en 2D: "To bird or not to bird", producido por UniKo & Abano Producións, con el apoyo del Gobierno Vasco, ICAA y Movistar+. "To bird or not to bird" está nominado como Mejor Cortometraje de Animación en los Premios Goya, y ya lleva más de 25 selecciones en festivales y 9 premios, el último en Torrelavega.





SINOPSIS

En un mundo dominado por el ser humano, los pájaros parecen haber adoptado sus mismos hábitos, preocupaciones y enfermizas obsesiones.

NOTAS DEL DIRECTOR

“El título del cortometraje, 'To bird or not to bird', es una clara referencia a la clásica cita shakesperiana, en lo que supone una clara declaración de intenciones hacia el espectador: mirar hacia nuestro interior, como personas y sociedad, para contemplar la profunda crisis que nos aqueja.



La película utiliza diversos pájaros para ilustrar historias con fuertes elementos humanos, mostrando las consecuencias de un modelo socioeconómico que arrasa con todo. Una combinación de tragedia y belleza, que representa un ciclo de autodestrucción que parece incapaz de detenerse y que atenta contra el eterno deseo de emprender el vuelo en nuestras vidas”.

BIO DIRECTOR

Martín Romero es ilustrador, autor de cómics y director de animación. Como ilustrador realiza trabajos que van desde el ámbito publicitario hasta el editorial, dentro de este último ha ilustrado libros que han sido publicados en España, Francia e Italia. Entre sus cómics destacan Las fabulosas crónicas del ratón taciturno (2011), Episodios Lunares (2015) y La deuda (2017).

UNIKO

UniKo es una productora bilbaína fundada en 2009, especializada en animación y publicidad. Desde su nacimiento ha producido 12 cortometrajes, 3 largometrajes y ha trabajado para clientes como Adidas, BBVA, Skôda, Iberdrola, Carrefour o Leroy Merlín.

Ha obtenido importantes galardones, incluyendo 5 Premios Goya por «Unicorn Wars», «Loop», “Decorado”, “Birdboy” y “Psiconautas”, o el Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Animación de Annecy por “Homeless Home”.

Sus trabajos suman más de 350 premios y 2.000 selecciones en festivales de todo el mundo como Berlín, Cannes, Toronto, Chicago, Annecy o Clermont-Ferrand.

Este año han salido a la luz dos proyectos en los que ha participado: el largometraje «El Sueño de la Sultana» y el cortometraje «To bird or not to bird», ambos nominados en los Premios Goya. Además, actualmente está inmerso en la producción del film «Decorado», la serie «Titan Tofu» y el cortometraje «El Cuerpo de Cristo».