​Claves para emprender en moda sostenible

Selvática Artesanía es una firma española de accesorios con conciencia sostenible, que busca dar una solución a comunidades americanas para salvaguardar sus tradiciones y, al mismo tiempo, hacer frente a las pérdidas que el calentamiento global produce en su agricultura y reconocer la labor artística de estos creadores. “Cada pieza que fabricamos es una colaboración completa y absoluta con cada una de nuestras Comunidades de Artesanos. Creamos relaciones cercanas, reales y duraderas que están basadas en la confianza, la transparencia y el respeto mutuo. El bienestar de nuestros artesanos es lo más importante para nosotros, tanto si eso significa plazos de entrega más largos para garantizar que no haya presiones innecesarias como si significa conceder subvenciones y anticipos cuando surgen dificultades naturales en la vida”, apuntan.



La marca crece a pasos agigantados, después de haber conquistado a celebrities y aristócratas españolas como Sofía Palazuelo, María de León, Clara Muñíz, Ana Brito y Belén Corsini. Ellas son algunas de las que han caído rendidas ante su bisutería y sus bolsos, que han llevado en bodas y en celebraciones esta primavera y que en verano lucen en el día a día. Para inspirar a todas aquellas mujeres que se planteen lanzar al mercado un proyecto de moda sostenible, hablamos con su fundadora Inés Aguirre Sáez.



- ¿Cuándo nació este proyecto y qué te motivó a comenzar con él? “Selvática nace tras varias visitas a Perú y es que, aunque es en 2016 cuando descubro el país, y ya quedo fascinada, mi misión y mi marca no se forman, como tal, hasta marzo de 2022.

Lo que me lleva a crear esta marca es, primero, la necesidad que tenía de compartir con el mundo la belleza de su artesanía y, segundo, el querer ayudar a sus comunidades, encontrando una forma que les permitiese continuar viviendo en la selva, de la forma que a ellos les gusta, ya que muchos artesanos se ven obligados a trasladarse a vivir a la ciudad en busca de trabajo, y garantizar también así, que las técnicas y materiales que estos emplean no se perdiesen con el tiempo. Por lo tanto, lo que me gustaría conseguir con Selvática en el medio y largo plazo, es garantizar la existencia de estas comunidades y dotarlas de los medios necesarios para mejorar sus condiciones actuales de vida.

Y aunque el proyecto comenzó con Perú, mi intención es extenderlo a otros países. De hecho, hace poco que he empezado a trabajar con comunidades de artesanos de Colombia. A día de hoy, Selvática ya trabaja con, aproximadamente, 10 comunidades de artesanos diferentes. Por otro lado, soy consciente de que es un proyecto muy ambicioso, pero confío en su éxito por tener detrás innumerables ideas, mucha pasión y energía y, sobre todo, respeto por los artesanos, su trabajo y su cultura”.

- ¿Qué dificultades has encontrado emprendiendo desde entonces? “La distancia complica todo mucho y evidentemente, que la producción sea artesanal, dilata los tiempos de espera. También, aunque hablamos el mismo idioma, nos expresamos muy distinto, por lo que la transmisión del diseño resulta, en ocasiones, un tanto complicada y ni qué decir de que estas comunidades habitan en zonas remotas, donde muchas veces las empresas de mensajería no llegan. Pero, considero que todo esto también forma parte del proceso de aprendizaje y espero que con el tiempo, todos sepamos alcanzar la máxima eficiencia.

Y aunque me encantaría poder viajar allí con mayor frecuencia y visitarlos en persona, hace un mes y medio que he sido madre, por lo que ni siquiera tengo en mente una fecha próxima de viaje”.

- ¿Cómo elegiste a qué público dirigirte? “No creo que haya sido yo quien ha elegido al público de Selvática, sino más bien es este el que ha descubierto mi marca. Las clientas de Selvática saben apreciar el valor de lo artesanal, del empleo de materiales naturales y técnicas tradicionales, tienen gran estilo y buscan piezas únicas con las que distinguirse”.

- ¿Cómo dar forma a un proyecto con alma ética/sostenible? "Con mucha intuición, sentido común, confianza y paciencia. A la hora de elegir con quién y en qué trabajo, me guío fundamentalmente por mi instinto y el sentido común, y por ahora me ha ido muy bien. Luego, es clave que mi relación con las comunidades de artesanos se base en la confianza, ya no solo en lo que se refiere a la calidad de las piezas o a la ejecución del trabajo, sino también a un tema monetario, y es que muchas veces tengo que adelantarles el dinero de la producción por contar ellos con recursos muy escasos. Y sobre la paciencia, más trabajando con artesanía, es la actitud más valiosa”.

- Tres consejos que darías a quienes quieren lanzar una firma en el sector de la moda. “Ten claro tu objetivo e invierte bien tu tiempo”. “Busca siempre la calidad de los materiales”. “Respeta a todas las personas que te rodean y su trabajo”.