Gabriela Leiva Téllez, ejemplo de fuerza y superación

“No teman al fracaso; véanlo como un maestro que les enseñará valiosas lecciones. Cada lágrima derramada es un paso hacia la victoria. El camino hacia el éxito requiere esfuerzo, pero cada paso es un logro en sí mismo”.

La obesidad ha sido una de las causas de depresión y suicidio, sobre todo en las mujeres, muchas sufren de discriminación, burlas y hasta de constantes humillaciones por lo que creen que todo su mundo se derrumba, y que no es posible continuar, sin embargo, una mujer y madre ejemplar, supo vencer las adversidades. Su nombre es Gabriela Leiva Téllez, quien sufrió de obesidad y se sometió a un fuerte régimen de ejercicios logrando su objetivo de bajar de peso, siendo ejemplo de que nada es imposible, conozcamos un poco sobre ella.



Gabriela Mercedes Leiva Téllez nació el 24 de julio de 1979 en Managua, Nicaragua, hija del poeta y periodista Roberto “Tito” Leiva (1955-2022) y Aurora Mercedes Selva Téllez.

Desde hace 15 años radica en Costa Rica, país al que llegó por primera vez a la edad de 9 años, regresó a Nicaragua donde realizó estudios por dos años de Administración turística y hotelera en la Universidad de las Américas (ULAM), la cual no culminó, y en 2008 volvió a la República tica para quedarse de forma definitiva.

Tras el nacimiento de su hijo Fabián Amador Leiva, empezó a sufrir de sobrepeso, lo que la llevó a una profunda depresión, pero con el tiempo, Gabriela comprendió que no podía dejarse vencer, levantó su ánimo y procedió a ejercitarse, iniciando con Zumba en su propia casa y cuidando detalladamente su alimentación, lo que al principio le resultó difícil.

Posteriormente empezó a asistir al gimnasio, donde su cuerpo en unos meses tuvo un cambio sorprendente, ya no era la Gabriela que pesaba 87 kilos, ni aquella mujer desanimada, era otra, que ahora pesaba 59 kilos, con una sonrisa reluciente y una cintura reducida y sexy, demostrando que todo se puede lograr.



Gabriela desde hace dos años y medio empezó su proceso de entrenamiento, y hasta el día de hoy, continúa con su rutina de ejercicios de dos horas de una manera ordenada y disciplinada, contando siempre con el apoyo de su entrenadora Elizabeth Quintero, su hermana Marjorie Quijano y sus amigas Yanin Vega, Heidy Cruz y Yorleny Delgado, con quienes comparte y anima a seguir, más que todo por salud física y emocional.

“Comprendo lo difícil que puede ser; a todas esas mujeres les diría que no están solas en este camino. Cada paso que se toma hacia un estilo de vida saludable es un triunfo en sí mismo. No sé desanimen por el camino que aún falta, celebra tus logros, grandes o pequeños. Eres fuerte, capaz y mereces el amor propio incondicional. El camino hacia el bienestar es único para cada persona, y cada pequeño paso cuenta”, expresó Gabriela.

La obesidad se ha convertido en la segunda causa de muerte evitable en el mundo después del tabaco. Según un informe de la OMS, 1,2 millones de personas mueren al año en Europa a consecuencia del sobrepeso o la obesidad. A esta cifra hay que sumarle los fallecimientos derivados de las complicaciones de las afecciones que acarrea esta patología, detalla la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO).

Gabriela planea en algún futuro contar su experiencia para motivar a las demás personas a cuidar de su salud por medio del ejercicio.