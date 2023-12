"Notas de libertad": del realismo socialista a la libertad creativa

Notas de libertad (Rytmus v patách, 2010)

República Checa Director: Andrea Sedlácková Elenco: Vojtech Dyk, Marika Soposká, Veronika Dobesová Género: Drama, histórico Duración: 102’

Es la década de 1950. Bajo el inicio de un despiadado régimen comunista, un grupo de jóvenes sueña con tenerlo todo. Son los últimos trazos de libertad y un grupo de jóvenes no se detendrán ante nada para disfrutarlos. La película “Notas de libertad”, una cautivadora historia de esperanza y lucha por la justicia.

Basada en hechos reales, Notas de libertad es una de esas películas que desearían haber visto antes. La razón es simple. La mayoría de las películas representan la era del comienzo del comunismo en Europa del Este de una manera sombría; esta es una producción diferente. ¡Aquí hay guerreros, no con armas sino con almas!

Notas de libertad sigue la historia de un grupo de jóvenes músicos de jazz liderados por el siempre alegre Danny Smiricky, un saxofonista que no solo lidera su banda sino que también gobierna en el corazón de muchas mujeres. Entre ellas, Geraldine es una chica encantadora que también sabe que su belleza hechiza a los hombres.

En medio de la llegada del régimen comunista, este grupo de jóvenes y esperanzados músicos descubren el verdadero valor de la libertad y se dan cuenta de que las decisiones que tomen ahora pueden moldear sus vidas para siempre.

El personaje de Danny Smiricky fue creado por el reconocido autor checo Josef Skvorecky, quien a través de Danny trata varios temas de forma autobiográfica: los horrores del totalitarismo y la represión, la experiencia del expatriado y el milagro del jazz como vehículo liberador.

CONSIDERACIONES FINALES:

Esta película basada en hechos reales. URSS, 1950. A medida que aumenta la opresión del régimen comunista, un grupo de rebeldes Checos inician un movimiento de resistencia a través de un club de jazz clandestino.

Notas de Libertad cinta que retrata críticamente y magistralmente las condiciones de la producción musical detrás de la cortina de hierro y a la sombra del llamado Realismo Socialista que no solo impone cartabones anquilosados y reglas rígidas y petrificadas desde la Elite estatal hacia la creación artística sino que reprime todo aquello que no se ajusta al modelo de glorificación, exaltación y mitificación de la condición de Héroe Proletario y el patriotismo soviético de la post guerra, en este caso el Arte musical como el Jazz es una forma de resistencia y de mimetización de la rebeldía juvenil propia de los años 50’s en contra de cualquier tipo de Corset, Cliché y /o camisa de fuerza que desde la burocracia cultural del régimen socialista se implante y oprima porque considera a estas expresiones culturales clandestinas como actividades contra revolucionarias, etiqueta y estigmatización muy socorrida en la guerra fría que reflejaba la polarización ideológica y política entre USA y la URSS.

Al final la maquinaria represiva se impuso ante las Notas de Libertad por considerarlas subversivas y utilizando impúnemente todo el sistema judicial en contra de los jóvenes artistas checos, los disidentes del régimen así como los que intentaron escapar de ese país derribando muros y pulverizando fronteras fueron juzgados y castigados para pagar su desafío y sus irreverencia con varios años de prisión, quedando muy pocos realmente absueltos de esas condenas.

Podríamos afirmar que Notas de Libertad es algo así como los antecedentes y el prólogo de lo que será después los movimientos estudiantiles con la primavera de Praga y la Invasión Soviética a finales del verano de 1968.