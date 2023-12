​Dani Pedrosa: "Los 'wildcards' no son elecciones personales, debemos tener razones importantes"

DAZN ha estrenado ‘Test rider: Dani Pedrosa’, un nuevo documental que permite descubrir el trabajo del catalán como piloto probador en KTM. El tres veces subcampeón del Mundo de MotoGP y actual analista de DAZN compatibiliza sus funciones de comentarista con las labores de piloto probador en el fabricante austriaco.





Pedrosa recuerda el momento en el que llegó al equipo, recién fundado, y donde se encontró un proyecto en plena construcción: “Cuando llegué al equipo hice una lista de las prioridades que había que solucionar. Había tantas que tuvimos que decir que hasta que no consiguiésemos la primera, no podíamos pasar a la siguiente”.

Los miembros del equipo reconocen la importancia de la cohesión entre todos para que la moto funcione y la hipersensibilidad de Dani encima de la moto le convierte en un piloto ideal para llevar a cabo las funciones de probador: “Hay técnicos traduciendo las palabras y las sensaciones de Dani en partes que mejorar en la moto. Los comentarios del piloto son la base para lo que viene después”, asegura Francesco Guidotti, director del Red Bull KTM.

El retorno del rey

Para Guidotti, el momento en el que el piloto comparte las sensaciones es clave, pero no cualquier test es válido para ello: “Es importante para hacerles entender a los mecánicos cuáles son las necesidades reales durante los fines de semana de carrera, y los ‘wildcard’ son la mejor escuela posible”, asegura Francesco Guidotti, director del Red Bull KTM.

Pedrosa, que ha participado este año en los grandes premios de Jerez y Misano, reconoce que la decisión de correr con un ‘wildcard’ no es suya: “Los ‘wildcards’ no son elecciones personales, debemos tener razones importantes por las que venir a probar”. Sin embargo, afirma que lo ha disfrutado mucho pese a haber rozado el podio en dos ocasiones: “He hecho dos cuartos puestos. No puedo pedir más, pero estando tan cerca del podio, me hubiese gustado poder volver a sentirlo”.

Además de ‘Test rider: Dani Pedrosa’, los amantes del motociclismo ya pueden disfrutar de otros títulos como ‘Martinator, voluntad de hierro’, donde se descubre la historia de superación de Jorge Martín para llegar a lo más alto del motociclismo, o ‘ÁLEX’, donde el pequeño de los Márquez muestra su lado más humano y revive los momentos más emblemáticos de su trayectoria.

Y para empezar 2024 por todo lo alto, DAZN estrenará ‘Pedro Acosta: Obligado a ganar’, donde el flamante campeón del mundo de Moto2 vuelve a Mazarrón, su pueblo, para revivir la última temporada y explicar cómo se encuentra antes de estrenarse en la categoría reina. sobre el momento actual de su carrera.