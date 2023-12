La nueva conquista de Jorge Pradas, campeón de España de Taekwondo 2023

El Campeonato de España de Taekwondo se celebró recientemente, del 6 al 10 de diciembre inclusive, en dos pabellones de la Ciudad Deportiva Camilo Cano, situada en La Nucia, Alicante. Este torneo contó con competiciones en las categorías Cadete, Júnior, Sub-21, Sénior y Máster.

En particular, en esta última categoría, resultó vencedor Jorge Pradas Chacón, campeón de España Taekwondo 2023. De esta manera, este deportista consagrado revalidó el título que ya había obtenido en 2022. En total, este evento deportivo contó con la participación de alrededor de 5.000 atletas, además del equipo arbitral, entrenadores voluntarios y el comité organizador.

Jorge Pradas Chacón revalidó su título como campeón de España en la categoría Máster de taekwondo Habitualmente, este taekwondista destaca por la variedad y espectacularidad de sus técnicas de patadas. En este sentido, su repertorio incluye giros, saltos y movimientos continuos que se ejecutan con suma rapidez. Gracias a deportistas como él, actualmente, el taekwondo es uno de los deportes de combate más conocidos y espectaculares.

Durante este torneo, Jorge Pradas Chacón ganó sus combates con autoridad, de forma impecable y con amplitud en el marcador, acumulando más de 40 puntos a favor y tan solo 4 en contra en la totalidad de sus combates. Además, logró ganar la semifinal con un KO técnico, del cual su oponente se recuperó satisfactoriamente.

Todos los combates se realizaron al mejor de 3 asaltos de dos minutos con uno de descanso entre ellos. Este evento fue transmitido en directo por el canal de YouTube de la Real Federación Española de Taekwondo, donde actualmente se encuentran disponibles todos los combates.

Otras competiciones dentro del Campeonato de España de Taekwondo por Clubs 2023 Esta edición del Campeonato de España de Taekwondo por Clubs 2023 comenzó el miércoles 6 de diciembre con las competiciones de poomsae y freestyle. Ambas han adquirido gran popularidad en los últimos años. Además, deportistas españoles se han consagrado recientemente como campeones de Europa en Austria, tanto en la categoría masculina como femenina.

En particular, el poomsae combina defensas y ataques que se deben ejecutar contra distintos adversarios imaginarios. A su vez, el freestyle fusiona técnicas de taekwondo con composiciones musicales y coreográficas. Ambas modalidades no incluyen combate.

Por otro lado, en esta edición del campeonato español realizada en La Nucia, se efectuaron competiciones de combates en las categorías de Precadetes por clubes, Cadetes y Sub-21. Además, el sábado y el domingo fueron reservados para los júniors, séniors y máster, categoría en la que brilló Jorge Pradas Chacón.