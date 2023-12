El PEUGEOT 205, que cumple 40 años, y su sucesor, el nuevo PEUGEOT E-208, en las acuarelas de la afamada ilustradora Alicia Aradilla

Además de marcar la historia de PEUGEOT por su éxito comercial, por su filosofía innovadora y sus prestaciones, el PEUGEOT 205 ocupa un lugar muy especial en el corazón de miles de automovilistas en España. Su longevidad en el mercado, su precio asequible, su gran variedad de versiones, su vocación deportiva -con el mítico GTi como cima- y su carácter práctico lo convirtieron en el primer automóvil o en el coche de ensueño de muchos conductores de la Generación X y de los Baby Boomers, además de un vehículo compacto y asequible para muchas familias. La fiabilidad y los viajes interminables a bordo de este icono sobre ruedas de los 80 son parte importante de la filosofía 205, como demostraba su archiconocido eslogan publicitario “Contigo al fin del mundo”, que sigue muy vivo en el recuerdo.



Para celebrar el 40 aniversario de este auténtico símbolo de nuestras carreteras, la afamada ilustradora de viajes Alicia Aradilla, recientemente incluida en la lista de los 100 creadores de contenido españoles más influyentes según la revista Forbes, se ha imbuido de este espíritu y no ha dudado en subirse a bordo tanto de un PEUGEOT 205, como del vehículo que mejor refleja actualmente sus valores, el Nuevo PEUGEOT E-208, para llegar, si no al fin del mundo, sí a los lugares más extremos que delimitan la España Peninsular. Un viaje lleno de encuentros y descubrimientos que ha dado lugar a una gran cantidad de bocetos, ilustraciones y acuarelas únicos.



En un periplo de cuatro meses, que ha unido Tarifa y el Cabo Trafalgar, el Cabo de Creus, la Punta de Estaca de Bares y el mítico Finis Terrae (Fisterra/Finisterre), Alicia Aradilla ha plasmado lugares, paisajes, costumbres, gastronomía… pero también ha evocado experiencias y recuerdos que nos evocan a aquellas maravillosas vacaciones en familia de las que todos tenemos vivencias imborrables o aquellos momentos llenos de anécdotas de los años 80.



El resultado de esta mezcla entre arte y aventura ha sido “Arte en Ruta”, un cuaderno de viajes único y espectacular, del que se ha impreso una edición limitada de 750 ejemplares con más de 40 acuarelas hechas a mano por Alicia Aradilla, información y recomendaciones personales sobre los lugares visitados, fotos del “making of”, información sobre la basta historia del PEUGEOT 205 y del fulgurante presente eléctrico del PEUGEOT E-208. Para poder hacerse con un ejemplar, Peugeot España enviará varios cuadernos a cada concesionario oficial situado a lo largo y ancho del territorio español, y comunicará en breve los “requisitos” a seguir a través de sus Redes Sociales para conseguirlo.

Además, la realización de este cuaderno de viajes ha supuesto también la creación de una exposición efímera que estará activa del 19 al 30 de diciembre en la Flagship de Peugeot situada en el distrito madrileño de Retiro (Doctor Esquerdo, 62). Dicha exposición estará abierta al público y será totalmente gratuita, donde no solo se podrá hacer un recorrido por las etapas que han compuesto el cuaderno de viajes de Alicia Aradilla, sino también empaparse del espíritu que ha movido todo este proyecto, que no es otro que celebrar los 40 años de uno de los iconos de una generación.

La frase del periodista «Un coche no es un clásico sólo porque es viejo. Para ser un clásico, un coche tiene que decirnos algo de su tiempo»– James May.