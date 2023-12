El Nissan Ariya totalmente eléctrico llega al Polo Sur

Chris y Julie Ramsey, marido y mujer aventureros, han completado su viaje totalmente eléctrico al Polo Sur en la Antártida. Su aventura de 10 meses y 30.000 km, que comenzó en el helado Mar Ártico, en el Polo Norte Magnético, les ha llevado a recorrer los variados terrenos y condiciones de Norte, Centro y Sudamérica antes de atravesar continente más remoto del planeta para llegar al Polo Sur. Es la primera vez que un coche, y además eléctrico, realiza un viaje semejante.



A través de largas distancias y toda clase de terrenos, el vehículo de expedición totalmente eléctrico, un Nissan Ariya con control a las cuatro ruedas e-4ORCE, ha superado las pruebas más duras a temperaturas extremas y grandes altitudes. El vehículo -de serie, sin modificaciones en la cadena cinemática ni en la batería- fue modificado por Arctic Trucks, especialistas en movilidad polar, para montar neumáticos BF Goodrich de 39 pulgadas.





Chris y Julie empezaron a planear Pole to Pole en 2017 tras completar el Mongol Rally en su Nissan LEAF, la primera vez que se utilizaba un vehículo eléctrico. Reconocieron cuánto interés podría generar este tipo de aventura épica en los vehículos eléctricos, así como la creación de un legado de infraestructura de carga detrás. Creyeron que la Pole to Pole era la aventura definitiva con vehículos eléctricos y la hicieron realidad gracias a su compromiso de colaboración e innovación con socios de ideas afines.

Chris comentó: "No puedo creer que estemos en el Polo Sur. Después de tantos años de planificación, no parece real. Siempre he confiado plenamente en las increíbles capacidades de los vehículos eléctricos, y sabía que nuestro Nissan Ariya haría frente a todo lo que le echaran. Pero ha sido mucho más duro de lo que esperaba. Estoy orgulloso de que Pole to Pole haya llegado a millones de personas de todo el mundo y les haya entusiasmado la idea de adoptar el vehículo eléctrico en su día a día".

Julie añadió: "Ha sido un viaje increíble, hemos conocido a mucha gente, hemos hecho mucho amigos y hemos recibido muchísimo apoyo. Pole to Pole empezó con Chris y conmigo, pero ahora el equipo de la expedición está formado por miles de personas con visión de futuro. Estos simpatizantes y colaboradores quieren marcar la diferencia y compartir la emoción de la conducción eléctrica".

Allyson Witherspoon, Vicepresidenta Corporativa de Nissan Global Marketing, Brand and Merchandizing, ha declarado: "En nombre de todos en Nissan, felicidades por completar el Pole to Pole. Todos admiramos vuestro espíritu atrevido y vuestra pasión por superar los límites de la aventura eléctrica. Ha sido un viaje extraordinario y un orgullo para Nissan. Ha demostrado cómo la innovadora tecnología de Nissan sigue proporcionando emoción, ya sea en un viaje a la oficina o a la Antártida".

Acerca de Nissan en España

Nissan cuenta con dos centros de producción en España: en Ávila, donde fabrica componentes para las plantas de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, y en Los Corrales de Buelna (Cantabria), donde produce piezas para modelos Nissan como el Qashqai o el Juke y para otros clientes industriales. Además, tiene un centro de I+D para toda Europa basado en Barcelona, ciudad en la que se encuentra la sede comercial para España y Portugal, países en los que Nissan lidera la movilidad eléctrica y el segmento crossover. Nissan cuenta con una red de casi 200 puntos de venta y postventa que dan cobertura a toda la península ibérica. Más de un millón de vehículos Nissan circulan por las carreteras de España.



Este año, Nissan cumple 90 años de pasión e innovación por la movilidad, impulsada por su ADN Japonés y su mentalidad de "hacer lo que otros no se atreven a hacer". Desde su fundación en 1933, este espíritu audaz ha inspirado a Nissan y a generaciones de sus empleados a superar los límites de la innovación, enriqueciendo la vida de las personas para crear un mundo más limpio, seguro e integrador.

La frase del día "La vida sin riesgo no es vida".