​“Ava", de Mabel Lozano, diez premios y nominación a los Goya

AVA, tras tan solo ocho meses desde su estreno, ha estado seleccionado en 30 festivales nacionales e internacionales, ha obtenido 10 premios, el último commo Mejor Cortometraje Documental en el XXIV Festival de Torrelavega (festival calificador de los Premios Goya), ha sido seleccionado para participar en el NEW SPANISH WOMEN’S SHORTS MARKET SCREENING de Clermont Ferrand y está nominado a los Premios Goya 2024.

AVA denuncia la explotación sexual de mujeres y menores con discapacidad intelectual, algo de lo que nadie había hablado antes. Una mujer con discapacidad intelectual no tiene signos externos, parece una persona “normalizada” pero es mucho más fácil de captar y más dócil para explotar. Una mujer con discapacidad intelectual es un cheque en blanco para el proxeneta, no va a denunciar nunca, como tampoco va a tener recursos para escapar.

La pasada semana la Policía Nacional liberaba a doce víctimas de explotación sexual, que se encontraban confinadas en un sótano sin ventanas donde dormían hacinadas en condiciones infrahumanas, entre las víctimas, se rescató a una mujer con discapacidad intelectual.

Mabel Lozano comenta: “Mujeres con discapacidad intelectual han existido siempre en prostitución, pero de lo que no se habla no existe, con AVA hemos puesto sobre la mesa esta terrible realidad y vemos que incluso la Policía empieza a hablar de estas esclavas sexuales, las más vulnerables”.

El rodaje ha transcurrido entre Santander, Madrid y Castilla La Mancha y cuenta con el apoyo de Castilla la Mancha Media, Fundación ONCE, Fundación Abogacía Española, Ayuntamiento de Santander y Drago.



Mabel Lozano, ganadora del Goya al Mejor Cortometraje Documental con Biografía del Cadáver de una Mujer, ha coescrito el guion junto con la guionista Isabel Peña, ganadora de dos Premios Goya y un Premio Feroz entre otros galardones.

Sinopsis

Ava es una adolescente que coge el metro para ir al instituto. Cuando María la llama para preguntarle qué tal le ha ido el día, el móvil de su hija está apagado. Ava nunca llegó al instituto esa mañana. Alguien la había interceptado en el metro.