​Ford descubre lo que se necesita para desarrollar el vehículo de carreras Ford GT3

A medida que el equipo Ford Performance se prepara para uno de sus años más importantes en su historia reciente, el equipo del Mustang GT3 ha estado organizándose para la primera gran carrera de 2024: las 24 Horas de Daytona (Rolex 24 at Daytona). Las cámaras han tenido, en todo momento, acceso total entre bastidores para capturar cada una de las pruebas y ensayos, y esta serie documental, titulada 'Mustang Endurance', es el resultado.





Capturar la emoción y dedicación necesarias para competir a escala global

Desde la lluvia de Sebring hasta el calor de Barcelona y desde el norte de Inglaterra hasta el sur de los Estados Unidos, el equipo que desarrolla el nuevo Mustang GT3 ha experimentado todas esas condiciones mientras se prepara para poner a punto el nuevo Mustang GT3 para su debut en enero en la emblemática Rolex 24 de Daytona.

En esta serie de cinco episodios (https://youtu.be/l76WBXpSXiw) que se puede ver desde hace unos días, escucharemos testimonios de todos los actores clave, como Kevin Groot, el Director Global de Vehículos Deportivos, o Larry Holt, líder de Multimatic Motorsports, además de los pilotos y trabajadores, cuya misión es llevar al Mustang GT3 a lo más alto de las clasificaciones de tiempos, y los ingenieros, diseñadores, fabricantes de motores y técnicos cuyo trabajo es crucial para que la magia suceda. Ford está narrando toda esta travesía de la misma manera en que un corredor se prepararía para un maratón, centrándose en desarrollar el cuerpo (chasis y aerodinámica), el corazón (motor) y la mente (las personas que lo hacen posible). El episodio 5 se dedicará a documentar lo que ocurra en la propia carrera, las 24 Horas de Daytona.

No todo va sobre ruedas durante la preparación. Hay momentos difíciles a los que hacer frente a lo largo del camino, pero este documental recoge cómo todas las piezas del rompecabezas van encajando, a medida que el equipo se apresura para que todo esté listo en la cita que se celebrará en enero en el emblemático circuito de Daytona.

"Salimos a competir por muchas razones, y una de las más importantes es ganar carreras y campeonatos importantes y aportar valor de marca a nuestro negocio. Mustang cumple 60 años en 2024, y no se me ocurre mejor forma de celebrar este icono mundial de las altas prestaciones que poniéndolo a prueba en los entornos más duros. Estoy orgulloso del increíble equipo que lo ha hecho posible y este documental homenajea su dedicación y el duro trabajo que realizan para llevarnos a la parrilla de salida en enero". Mark Rushbrook, Director Global de Ford Performance Motorsports.

La frase del pionero Henry Ford: "No encuentres fallos, encuentra un remedio; cualquiera puede quejarse".