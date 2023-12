Paco Nadal: la vida de un comunicador valenciano, publicado por Editorial Sargantana, es un sugerente y emocionante recorrido a través de los más de cincuenta años de carrera ante micrófonos y cámaras de este gran profesional, una dilatada trayectoria que el propio comunicador va desgranando paulatinamente desde sus comienzos, sazonándola de anécdotas, vivencias personales tan didácticas como divertidas y, cómo no, intercalando testimonios de los/as muchos/as compañeros/as de reconocido prestigio que han caminado a su lado a lo largo de todo esto tiempo.





Así, esta biografía se degusta con una sonrisa cómplice, puesto que todo lo que va detallando Paco Nadal es narrado desde la humanidad y cercanía que caracteriza a este todoterreno que ha bregado en todo tipo de lides, puesto que ha desarrollado su profesión tanto en prensa como en radio y televisión, medios en los que ha alternado deporte, fiesta y espectáculo con idéntica solvencia y buen hacer, mostrando que el auténtico periodista sabe extraer el jugo de cada acontecimiento para servirlo apetecible e interesante a quienes le siguen buscando información y entretenimiento.

De este modo, quienes deseen viajar en el tiempo desde sus inicios a la actualidad, podrán deleitarse con colaboraciones de auténtico lujo, que el propio Nadal destaca en sus agradecimientos iniciales, como Pablo Amores, Salvador Barber, Eva Baza, Manolo Bernardos, Lurdes Bretones, Rafael Calvo, Pedro Cortés, Yolanda Damià, José Ramón de la Morena, Carmen Dolz, Juanma Doménech, José Miguel García, Raquel García Tamarit, Enrique Ginés, Gemma Juan, Paco Lloret, Argentina Marquina, Carolina Quílez Peris, Julián Redondo y Daniel Solsona. Además, tal y como señala el propio autor, lo agradece, «de manera muy especial, a José María García por su prólogo y a mis hijas por su epílogo».

En definitiva, una biografía emocionante y divertida que, perfectamente estructurada en apartados como familia, radio, deportes, televisión, fiestas y bolos... repasa la trayectoria de un comunicador valenciano único. Y es que, como él mismo señala, con su proximidad y humildad habituales, está elaborado con cariño y con un objetivo claro: «Mi intención es que pasen un rato entretenido con todo lo que cuento. Muchas de las anécdotas que aparecen en las páginas que hay a continuación no las había contado antes. Espero que sean de su agrado».

PACO NADAL LAUTERIO (Valencia, 1945)



Periodista. Comenzó su carrera en Radio Popular de Valencia en 1969. Desde 1971 a 1990 fue Radio Valencia de la Cadena SER su lugar de trabajo y formó parte del equipo nacional de deportes de la misma, lo que le permitió cubrir vueltas ciclistas en España, Tours de Francia y mundiales de fútbol.

Estuvo en Radiotelevisió Valenciana (RTVV) desde su fundación en 1989 hasta su cierre en 2013. Allí desarrolló su labor, tanto en radio como en televisión, en las secciones de Programas y Deportes. Durante su carrera profesional, ha sido corresponsal de los diarios El Mundo Deportivo, As y El Mundo, además de columnista en los periódicos Las Provincias y Levante-EMV y director-fundador de Superdeporte.