El turismo crece en 2023: el año de la recuperación de la industria

La industria turística es una potencia económica de fuerza inconmensurable que goza de una importancia sustancial en nuestro país. Cuando en 2020 estalló la crisis de la Covid-19, el impacto en este sector fue de lo más severo. De la noche a la mañana, se prohibió viajar entre países e incluso entre comunidades. Por consiguiente, ahora que la pandemia ya está a nuestras espaldas y hemos recuperado la tan ansiada normalidad, es el momento de evaluar cómo ha evolucionado el sector del turismo. Un mercado que, en pleno 2023, ha logrado volver a lo más alto.

La industria del turismo remonta tras la pandemia

La pandemia sanitaria afectó a una amplia variedad de empresas del ámbito turístico, tales como las agencias de viajes, las aerolíneas, la hostelería o el sector hotelero. No obstante, ha llovido mucho desde 2020 y con el cierre del año a la vuelta de la esquina, desde compañías de renombre como Evenia Hotels afirman que 2023 ha sido el año de la recuperación definitiva.

Este mismo verano, las cifras han sido significativamente positivas, contando con más de 10 millones de turistas internacionales. Lo cual supera en un 13 '9% el turismo del pasado año. Esto también se ha visto reflejado en el gasto asociado al mundo de los viajes, que representa casi un 20% del que se produjo durante 2022. Ahora bien, el éxito no solo se ha producido en verano.

Desde que comenzó el año 2023, España ha tenido nada menos que 57 '7 millones de turistas provenientes de todas las regiones del mundo, superando en un 19' 6% las cifras de 2022. Si tenemos en cuenta que ya en el año pasado se produjo un crecimiento con respecto a 2021, podemos determinar que la recuperación de la industria turística ha dejado de ser un objetivo pendiente para ser un hecho. ¡Lejos quedaron los días del pasaporte Covid!

Las zonas más destacadas durante la temporada turística de 2023

España es un claro atractivo turístico para viajeros de todas las zonas del planeta y no es para menos. La cultura del país hace que los turistas disfruten de su estancia vayan donde vayan. Pero, ¿cuáles son las regiones que más han triunfado esta temporada? En este aspecto, Cataluña destaca especialmente, fruto de sus muchas zonas de playa.

Destinos como Roquetas de Mar, Lloret de Mar o, por supuesto, Barcelona se han abarrotado durante los meses de verano. De hecho, si se compara con las cifras de viajeros en el conjunto de la comunidad, el incremento del turismo supera el 24%. Todo un motivo de celebración para quienes dedican su actividad profesional a esta industria tan maltratada desde el comienzo de la década.

A Cataluña le siguen de cerca otras zonas que, también por sus increíbles playas, conviene valorar. Este es el caso de los dos archipiélagos nacionales: las Baleares y Canarias. Todo ha vuelto a como era antes, pudiendo celebrar que España ya es el reclamo turístico de siempre.

Preparando la temporada de nieve

El verano ya ha pasado de largo y, a pesar de que la industria turística ha celebrado su recuperación, las principales empresas del sector ya se han puesto en marcha para preparar la temporada de nieve. El invierno es de lo más lucrativo para quienes tienen negocios en las principales estaciones, tal y como sucede con la empresa previamente mencionada Evenia Hotels.

Esta compañía dispone de alojamiento en el prestigioso Pirineo Aragonés, el cual pretende acoger a un gran volumen de turistas que, con los esquís en los pies, arden en ganas de disfrutar de este magnífico deporte. Eso sí, teniendo en cuenta el auge en el mercado turístico actual, nuestro consejo es que te pongas las pilas para no quedarte sin tu habitación.

Y es que la saturación turística también tiene sus problemas, siendo el exceso de demanda la más importante. Por consiguiente, si ya has guardado los bañadores y has sacado tu equipo de nieve, te recomendamos que hagas las reservas cuanto antes. ¡El invierno también augura buenas cifras para este sector!