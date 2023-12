Yaukuma Armbruster: convertir la incertidumbre en oportunidad

Los inversores se enfrentan constantemente a la tarea de surfear por un paisaje financiero en constante cambio, en el que las fluctuaciones del mercado y las incertidumbres geopolíticas condicionan las decisiones de inversión. Con la reciente volatilidad en los mercados globales y el creciente interés en temas como la sostenibilidad y la tecnología disruptiva, el sector de los fondos de inversión está experimentando una transformación significativa. Buscan no solo rentabilidad, sino también estrategias que se alineen con un mundo en rápida evolución, donde las decisiones de inversión pueden tener un impacto profundo tanto en los mercados como en la sociedad.

Quantum Capital Partners es un fondo de inversión alemán, con sede en Múnich, que se ha especializado en identificar y revitalizar empresas que enfrentan dificultades y necesidades de transformación. “Nuestro enfoque es único porque vemos más allá de los números; buscamos el valor intrínseco y el potencial de crecimiento en empresas que otros podrían pasar por alto”, explica Yaukuma Armbruster, Partner Iberia de Quantum Capital Partners, el inversor alemán con base en Múnich especializado en transformar compañías en dificultades. En Iberia (España y Portugal) y a lo largo de los últimos 14 años, Quantum ha logrado transformar empresas de sectores tan diversos como la automoción, la alimentación y la tecnología, y ha demostrado que incluso en los momentos más difíciles, hay espacio para la innovación, la transformación y el desarrollo.

Entre los fondos de inversión, Quantum destaca por su probada capacidad para transformar compañías en situación especial, o con modelos de negocio obsoletos, a convertirse en proyectos viables y sostenibles en el tiempo. Un ejemplo notable es Papresa, una empresa vasca productora de papel, que se ha convertido en un referente en el mercado de embalaje sostenible. “Esta transformación desde la producción de papel de periódico a la producción de papel para embalaje 100% reciclado no solo está revitalizando a Papresa, sino que también demuestra cómo la inversión estratégica y la innovación pueden generar un impacto positivo duradero”, señala Yaukuma Armbruster.

La incertidumbre económica global y la pandemia han presentado desafíos únicos para los inversores. Quantum ha respondido con adaptabilidad y una visión a largo plazo. “La pandemia ha generado mucha volatilidad en los factores de producción; es difícil asegurar si una transacción es cara o barata, ventajosa o no porque nadie está seguro de lo que pasará en unos meses”, comenta Armbruster. “En el caso de que estemos en posición compradora, tratamos de transmitir este mensaje a los vendedores, de forma que vean en nosotros una manera de zanjar la volatilidad en su balance”.

En España, Yaukuma Armbruster destaca que Quantum está explorando activamente oportunidades en sectores como la industria pesada, el agroalimentario y el farmacéutico. “Nos centramos en negocios con considerable potencial de desarrollo, como divisiones no estratégicas de multinacionales”, explica. A pesar de los desafíos actuales, como la alta inflación y los elevados tipos de interés, Yaukuma Armbruster ve oportunidades significativas. “Aunque la toma de decisiones es más compleja, seguimos comprometidos con la creación de valor sostenible en el tiempo y la mejora operativa de las empresas en las que invertimos”, añade.

La sostenibilidad se ha convertido en un tema central en el mundo de las inversiones. “La inversión sostenible no es solo una tendencia, es una necesidad”, enfatiza Armbruster. “En Quantum, aplicamos criterios ESG en todas nuestras decisiones de inversión”. Esta integración refleja un cambio en la mentalidad de los inversores, que ahora buscan no solo rentabilidad financiera, sino también impactar positivamente en la sociedad y el medioambiente.