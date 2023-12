​Guillermo Fesser y Juan Luis Cano se reencuentran 17 años después como dúo cómico en 'Gomaespuma, el reencuentro'

Han pasado 17 años desde que Gomaespuma dejara el programa de radio que convirtió al dúo cómico formado por Guillermo Fesser y Juan Luis Cano en un referente del humor para varias generaciones. Ambos han seguido con sus proyectos por separado, que incluyen películas, libros y programas de televisión; pero siempre han apostado conjuntamente por la Fundación Gomaespuma, entidad que promociona la cultura y el fomento de la educación entre los grupos sociales más desfavorecidos en todo el mundo.



Guillermo y Juan Luis han decidido volver a juntarse para recordar la historia de Gomaespuma en un reencuentro especial, grabado con público en un teatro a beneficio de su fundación. ‘Gomaespuma, el reencuentro' se podrá ver desde el martes, 26 de diciembre, en Movistar Plus+.

Hoy viernes, 15 de diciembre, ha tenido lugar la presentación de 'Gomaespuma, el reencuentro' con la presencia de Juan Luis Cano, Guillermo Fesser, Andrés García Ropero Bropi (director de Entretenimiento de Movistar Plus+) y Amparo Castellano (directora de No Ficción de THE MEDIAPRO STUDIO).

Guillermo Fesser: "¿Nervios por el reencuentro? Sí. Nervios es sinónimo de responsabilidad. Cuando Gomaespuma tenía más cifras de oyentes era una alegría, pero redoblaba la preocupación. Cuando se encendió la luz y oímos ese aplauso al grabar este programa, ese tributo a nuestro programa de radio… ahí ya estábamos relajados y teníamos la capacidad de reírnos. [...] El sentido del humor lo podemos tener todos porque es una actitud de la vida, de ir relajado y de dar a las cosas la importancia que tienes. La parte más importante de la vida no es impresionar, es emocionar".

Juan Luis Cano: "Hacía mucho que no nos sentábamos juntos a hacer un programa. Una vez que estábamos ahí parecía que no había pasado el tiempo. [...] El programa refleja muy bien lo que era: un magazín informativo con la argamasa del humor. Era un medio para contar lo que contaban los demás, pero con un ingrediente añadido. Todo eso se ve reflejado en este especial. [...] En España el sentido del humor siempre sale al rescate en tiempos duros, duros de verdad. En sentido del humor no lo vamos a perder en absoluto. A ver si esto sirve para que las élites intelectuales se lo tomen con humor".

'Gomaespuma, el reencuentro' es un original Movistar Plus+ producido en colaboración con Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO), que vuelve a reunir a Guillermo Fesser y Juan Luis Cano ante los micrófonos para rememorar las mejores secciones de su famoso programa de radio. Para ello cuentan con la colaboración de invitados estelares: la mítica colaboradora del programa Cándida Villar (que hace la crítica de 'As Bestas'), el gamer y actor Brianeitor, el cocinero José Andrés, la cantante Rozalén, el cantaor José Mercé, el actor Luis Zahera, el exseleccionador Vicente del Bosque, la jugadora de fútbol y campeona del mundo Eva Navarro y la vicepresidenta primera del Gobierno Nadia Calviño.