​Hyundai desarrolla y aplica tecnologías basadas en la Inteligencia Artificial en una amplia variedad de campos relacionados con la movilidad

1. Conducción autónoma: RoboRide y RoboShuttle y RoboTaxi



La conducción autónoma no es posible sin la inteligencia artificial. Hyundai Motor Group tiene en marcha diferentes proyectos pilotos de vehículos autónomos en funcionamiento, como los RoboRide y RoboShuttle en Corea, y el Robotaxi –en colaboración con Motional- en Estados Unidos. También realiza investigaciones propias y en conjunto con colaboradores, como la que se lleva a cabo con el MIT HAN Lab, centrada un algoritmo liviano de aprendizaje profundo, que ganó el primer premio en la AI Driving Olympic.

Un vehículo autónomo emplea la inteligencia artificial para comprender lo que sucede a su alrededor, y usar esa información para planificar una ruta segura. Esto se maneja mediante tres actividades: “percepción”, “predicción” y “planificación”. Para todo ello se emplean algoritmos de redes neuronales convolucionales y transformadoras, las mismas que se usan en los modelos de inteligencia artificial para tareas de procesamiento del lenguaje natural.

2. La fábrica inteligente: colaboración entre las personas y la robótica

Una fábrica inteligente integra el trabajo de las personas y los robots inteligentes; y tiene la flexibilidad de manejar la producción de múltiples líneas de modelos diferentes en pequeñas cantidades. El HMGICS inaugurado recientemente en Singapur es ejemplo más vanguardista de fábrica inteligente. Con un enfoque de fabricación centrado en el ser humano, HMGICS eleva la colaboración entre las personas, la robótica y la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) a nuevos niveles de sincronización.

Gracias a la IA y la tecnología la tecnología digital twin Meta-Factory, se sincroniza los mundos virtual y físico en tiempo real, y los humanos y los robots alcanzan niveles de colaboración sin precedentes. Los empleados pueden simular tareas en el espacio virtual digital -o metaverso- mientras los robots mueven físicamente los componentes en la línea de producción.

Los robots realizan tareas de ensamblaje, inspección y organización de las instalaciones de producción, y se encargan de más del 60 por ciento de la gestión del proceso de los componentes, los pedidos y el transporte, ayudados por la IA.

3. Generador de diseños de llantas

La IA ayuda no sólo al proceso de producción sino también al diseño de vehículos. Wheel Design Generator, un proyecto de I+D de Hyundai Motor Group, utiliza un algoritmo de inteligencia artificial para crear patrones de diseño de llantas a partir de imágenes cotidianas que los diseñadores usan como inspiración. Los patrones de llantas generados por IA pueden servir esencialmente como punto de partida, desde el cual los diseñadores pueden realizar los ajustes finos, lo que reduce el tiempo y esfuerzo necesarios para desarrollar nuevos diseños.

4. Asistente personal

El asistente personal que está desarrollando Hyundai Motor Group va mucho más allá de un simple sistema de reconocimiento de voz en lenguaje natural. Casi como un mayordomo al servicio del conductor, percibirá activamente las necesidades del usuario y se ofrecerá para satisfacerlas.

Por ejemplo, a la orden de "Encender el aire acondicionado", el sistema pregunta: "¿Quieres que cierre las ventanas?". La orden de “abrir las ventanas” durante un día muy contaminado debería provocar otra aclaración: “El nivel de PM afuera no es seguro. ¿Quieres que las abra de todos modos? En el mismo contexto, si se detecta que el conductor puede quedarse dormido mientras conduce, el vehículo podría bajar automáticamente las ventanillas para que entre aire fresco o incluso preguntarle si desea descansar.



Estas capacidades requieren una comprensión de la intención del conductor bajo su mando; Hyundai Motor Group está invirtiendo en I+D de sistemas NLU (Natural Language Understanding) y otras tecnologías que facilitan las conversaciones impulsadas por la IA.

5. Rutas óptimas compartidas en tiempo real

Este algoritmo impulsado por IA y desarrollado por Hyundai Motor Group funciona para servicios de movilidad bajo demanda, donde los vehículos deben seguir unas rutas y asignarse a los usuarios de manera eficiente. El algoritmo analiza la ruta óptima para cada vehículo consultando constantemente datos de tráfico y carreteras en tiempo real. Además, analiza los destinos de todos los usuarios y traza rutas óptimas para que compartan el coche. La cámara del interior del vehículo reconoce la ocupación de cada coche, muestra los asientos libres al resto de usuarios y el sistema basado en IA gestiona las reservas de esas plazas.

Puesto a prueba en el servicio de movilidad Shucle, en Corea, se ha comprobado que esta tecnología minimiza significativamente el tiempo de espera y de desplazamiento de los vehículos; aumenta su ocupación y mejora los desplazamientos de los usuarios.

6. Hyundai preguntas y respuestas

Ya no será necesario acceder a Internet (o al voluminoso manual) para obtener respuestas a preguntas relacionadas con un coche; en su lugar, le podrás preguntar directamente. El 'Hyundai QnA' es un sistema de preguntas frecuentes basado en inteligencia artificial, que puede responder cuestiones como "¿Qué son los sistemas ADAS?" o “Dime algunos consejos para el mantenimiento del coche durante el verano”. Este sistema brindará respuestas adaptadas a las especificaciones del vehículo de una manera comprensible para personas con cualquier nivel de experiencia. Gracias a su exhaustiva base de datos de conocimientos, el sistema también puede servir como herramienta de comparación para personas en proceso de compra de un automóvil. Una vez que la base de datos de conocimientos del sistema esté suficientemente desarrollada, el siguiente paso será ampliar sus capacidades lingüísticas para su distribución global.

7. Aprendizaje profundo a partir de hojas de inspección de pintura

Esta tecnología, basada en la IA, aprovecha la gran base de registros manuales de inspecciones de calidad de pintura realizadas por inspectores humanos. La información de las hojas (hora de inspección, modelo de vehículo, tipo de problema, ubicación de los problemas) se escanea para crear una base de datos de Big Data y el aprendizaje profundo sobre esos datos ayuda a los ingenieros a abordar mejor los problemas que aparecen en un patrón o que son específicos de un modelo determinado. Hyundai Motor Group planea expandir este mecanismo a otros procesos de producción o control de calidad, como inspecciones de bajos de carrocería e inspecciones visuales de vehículos terminados.

8. Calibración automática de alineación de ruedas

La tecnología de calibración automática de alineación de ruedas utiliza aprendizaje profundo para ayudar en el proceso de alineación. La IA aprende de los datos anteriores de alineación de ruedas y predice los valores de ajuste ideales para cada modelo de vehículo; estos valores previstos se envían a la máquina, que completa el trabajo de alineación. Posteriormente, los resultados del trabajo se devuelven a la IA, que aprende de sus errores y busca reducir el valor del error, en un ciclo reiterativo de prueba y error que ayuda al sistema a “aprender” para ser más preciso. Una vez que ha "aprendido" lo suficiente, la IA puede predecir con precisión los valores de ajuste óptimos incluso cuando se proporciona un ángulo de alineación de ruedas completamente nuevo.

9. Detección de pasajeros

En determinados servicios de transporte público, el conductor tiene la responsabilidad de comprobar manualmente si los pasajeros están sentados, si lo están en su asiento asignado y si todos tienen billete. El módulo de detección de pasajeros utiliza una cámara con reconocimiento basado en IA para mostrar automáticamente el estado de los asientos y los pasajeros, lo que permite al conductor concentrarse en la conducción.



10. Hyundai Translator

Este programa de traducción está basado en el procesamiento del lenguaje natural y diseñado para los trabajadores de Hyundai Motor Group, cuyas tareas de comunicación y viajes globales requieren un medio eficiente para traducir entre idiomas. Es capaz de traducir voz en conversaciones uno a uno o multicanal, así como traducir imágenes. El software de traducción preexistente requería que los usuarios copiaran y pegaran el texto en la página del servicio para poder recibir las traducciones; sin embargo, Hyundai Translator, integrado dentro del servicio de mensajería y correo interno, elimina este proceso y lo hace más sencillo.

