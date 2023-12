Murua 2019, un acreditado Rioja de Bodegas Masaveu

En el siglo XIX, Federico Masaveu Rivel poseía viñedos en el municipio barcelonés de Castellar del Vallés, de donde es originaria la familia; actualmente sus marcas se encuentran repartidas por las principales denominaciones de origen de España.

Así es: Murua (Rioja Alavesa), Pagos de Araiz (Navarra), Bodegas Leda (Castilla y León), Valverán (Asturias). La división vinícola participa además en Bodegas Aalto, de Ribera de Duero y Fillaboa (Rías Baixas); esta última bodega, ubicada en Salvaterra de Miño (Pontevedra), acaba de obtener el sello Wineries For Climate Protection (SWfCP) que la reconoce como: Bodega sostenible en los ámbitos medioambiental, social, económico y de gobernanza. Con este reconocimiento son ya tres las bodegas de Masaveu: Bodegas -Murua, Pagos de Araiz y Fillaboa- en tener este certificado, que pone en evidencia la apuesta del grupo bodeguero por la sostenibilidad.

Y hablamos ahora del tinto Murua 2019.

La cata

Color picota con ribete frambuesa. Aromas perseverantes florales y de fruta roja con predominio de arándanos, cereza frambuesa. La entrada en el paladar es dulce y con mucha finura. Es un vino elegante, aterciopelado, con personalidad y volumen, donde se aprecia el frescor de la añada y una justa acidez; los frutos rojos, acompañado de notas de roble francés refinado ofrecen una sensación agradable y voluptuosa a la vez. Sin duda, es un vino ideal para estar presente en mesas bien vestidas, en estas Navidades, donde se saboreen platos magistrales.

Ficha D. O. Ca. Rioja. Tempranillo 100%. 18 meses en barricas nuevas de roble francés. Grado Alcohólico: 14,5 % vol. Guarda Potencial: 10-15 años. Temperatura de servicio: 15-16º C. Producción limitada de 3.500 botellas. Precio: 39 €.

Enoturismo

Las visitas guiadas están muy presentes en las bodegas del grupo Masaveu. Pasear por los viñedos, conocer el trabajo de los viticultores junto a los procesos de producción del vino, y participar en catas son algunas experiencias recomendables, dentro del inmenso abanico de actividades ofrecidas en estos parajes tan especiales que, sin duda, no dejarán indiferente al visitante que se anime a descubrirlos.

Masaveu. Bodegas. C/ Alfonso XII, 8- 28014. Madrid. T 913 081 376. www.masaveubodegas.com