Más de 100.000 nuevas empresas a un mes de terminar el año

Durante los once meses transcurridos del 2023 se han constituido 100.956 empresas en España, un 11% más que las que se crearon en el mismo periodo en 2022, según el Estudio sobre Demografía empresarial realizado por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), (compañía filial de Cesce), líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing.



El capital invertido en estas constituciones se reduce sin embargo, un 7% hasta cerca de 4.340 millones de euros, 542 desembolsados en noviembre, cuando el descenso es del 30%. Las tres empresas creadas este mes con mayor inversión son Inversalia Patrimonio Sostenible SL (149 millones de euros), Turqueta Gestión, SIL SA (70 millones de euros) y Aparcamientos del Santiago Bernabéu SL (20 millones de euros), localizadas en Teruel la primera y Madrid las otras dos.

Nathalie Gianese, directora de Estudios de INFORMA D&B explica que: “Las constituciones en noviembre avanzan hasta 8.685, un 2% por encima tanto del anterior mes de octubre como de hace un año”.



En los sectores de Alta Tecnología la creación de empresas desde enero se incrementa en menor medida, un 5,5%, para quedar en 5.197 constituciones, el 5% del total nacional. La inversión acumulada asciende un 18%, mejor comportamiento en este caso que en el conjunto de empresas, hasta 67 millones de euros. El 86% de estas compañías se dedican a Servicios de alta tecnología o de punta y el resto a Sectores manufactureros de tecnología alta o media-alta.

Madrid lidera los datos de constituciones y capital invertido

Los crecimientos más elevados en valor absoluto en lo que llevamos de año se aprecian en Andalucía, que suma 2.099 constituciones, Madrid, que añade 1.979, y Valencia, con 1.685 más. Madrid lidera los datos con, 22.993, el 23% del total. Tras ella Cataluña, con 19.313, y Andalucía, con 17.826. Las cifras acumuladas solo bajan en Melilla (-13%) y Ceuta (-5%). En noviembre son las mismas autonomías las que más creaciones contabilizan: Madrid con 2.069, Cataluña 1.577, y Andalucía 1.593, siendo la primera la que más suma respecto al mismo mes en 2022, 143.



Madrid también encabeza la inversión de capital en estos once meses con 1.166 millones de euros, un descenso del 13%. Cataluña es la siguiente con 768 millones de euros, aunque en este caso se eleva un 16%. La inversión desde enero desciende, además de en Madrid, en: Andalucía, un 3%, Cantabria, un 32%, Valencia, un 55%, Galicia, un 8%, Baleares, un 17%, La Rioja, un 51%, y Navarra, un 28%. En noviembre, Madrid es de nuevo la autonomía donde más se invierte, 180 millones de euros.

Intermediación financiera encabeza la inversión para crear empresas

Construcción y actividades inmobiliarias, Comercio y Servicios empresariales son los sectores donde se contabiliza un mayor número de nuevas empresas desde enero, con 23.918, 19.150 y 14.690 respectivamente. Entre los tres suponen el 57% de las empresas constituidas en lo que llevamos de año. Las cifras mejoran en los principales sectores de actividad. Construcción y actividades inmobiliarias, con un aumento de 2.780, registra el mayor incremento en valor absoluto, seguido por los 1.454 que gana Hostelería.

En noviembre, también son estos tres sectores en los que más empresas crean: Construcción y actividades inmobiliarias, con 2.127, un aumento del 4%; Comercio registra 1.710, un 3% más; y Servicios empresariales alcanza 1.200, un descenso del 3% en este caso.

El sector donde más capital se ha invertido en estos once meses es Intermediación financiera, más de 1.900 millones de euros, aunque desciende un 15%, el mayor recorte en valor absoluto. Y encabeza los datos de noviembre con 325 millones de euros, una bajada del 45% en este caso. El segundo es Construcción y actividades inmobiliarias, con 1.070 millones de euros en el acumulado y 85 millones en el mes.

En lo que llevamos de año el capital desembolsado para crear sociedades aumenta en ocho sectores: Agricultura, un 29%, Industrias Extractivas, un 2%, Energía, un 28%, Transportes, un 33%, Hostelería, un 30%, Comunicaciones, un 32%, Servicios empresariales, un 8%, y Administración, un 53%.