Nueva Inercia: claves del éxito de esta empresa especializada en fachadas y cerramientos en Burgos

Tal como sucede en muchos otros ámbitos, en el sector de las fachadas y los cerramientos hay un alto nivel de competencia. Y es que son muchos los profesionales que ofrecen sus servicios. Aun así, en la ciudad burgalesa la mayoría de empresas constructoras, comunidades de vecinos y propietarios en general acaban recurriendo a una en concreto: Nueva Inercia fachadas y cerramientos en Burgos.



¿A qué se debe que en la práctica totalidad de casos se convierta en la primera opción a tener en cuenta? Básicamente esto es fruto de una serie de aspectos muy positivos en los que profundizaremos a continuación.

Amplia experiencia

Lo primero que llama la atención de Nueva Inercia es la dilatada trayectoria que tiene a sus espaldas. La empresa se fundó a finales de 2013, por lo que lleva una década trabajando en el sector de las fachadas y cerramientos, pero los profesionales que forman parte de su equipo ya contaban por aquel entonces con un total superior a veinte años de experiencia.

Así pues, hablamos de un equipo de expertos en la materia que llevan media vida haciendo cerramientos de fachada, así como carpintería de aluminio. Más adelante ahondaremos en los servicios que ofrece Nueva Inercia, pero antes toca seguir describiendo lo relacionado con la experiencia. Y es que estamos ante unos especialistas con muchos años de trabajo a sus espaldas, quienes además presumen de una alta cualificación, con todo lo positivo que esto conlleva.

El hecho de que estén tan cualificados y que acumulen tanta experiencia da pie a que puedan personalizar al máximo todos sus servicios. Así pues, sea cual sea la necesidad que surja a nivel técnico, se ven capaces de satisfacerla al cien por cien.

Este servicio no solo es personalizado, sino también integral. Por ende, los profesionales que conforman el equipo de Nueva Inercia van resolviendo cada cuestión técnica surgida desde el momento en que da comienzo el proyecto -el cual puede verse detalladamente en los planos- hasta que termina la obra en cuestión. Pero, ¿de qué servicios hablamos?

Equipo multidisciplinar capaz de ofrecer multitud de servicios

La amplia experiencia de la que hemos hablado antes se suma a la alta cualificación para dar pie a que Nueva Inercia tenga la capacidad de ofrecer una gran cantidad de servicios. Ello demuestra la multidisciplinariedad de la que hace gala el equipo de esta empresa burgalesa.

En primer lugar, uno de los servicios más solicitados es el de rehabilitación de fachadas. Ello no es de extrañar teniendo en cuenta que la cara visible de un edificio está expuesta a las condiciones climatológicas y al paso del tiempo en general, por lo que acumular años se evidencia en forma de desperfectos que pueden llegar a pasar bastante factura.

Por otra parte, Nueva Inercia no se limita a instalar cerramientos de aluminio, sino que también lleva a cabo el diseño. Posteriormente produce dichos elementos y se encarga de comercializarlos, así como instalarlos para satisfacer las necesidades de los clientes que quieren darles un uso de tipo industrial o, por el contrario, destinarlos a obras residenciales.

La multidisciplinariedad se evidencia no solo en la gran cantidad de servicios ofrecidos. Adicionalmente, lo hace en la diversidad de clientes que recurren a ellos: desde comunidades de vecinos y administradores de fincas hasta empresas constructoras con las que colabora activamente.

Estas últimas son muy exigentes en lo que respecta a los resultados obtenidos, pero quedan completamente satisfechas tras depositar la confianza en Nueva Inercia. Ello es debido tanto a los factores positivos ya comentados como a otro que merece una mención especial: las primeras calidades de los materiales y conjuntos con los que tratan, tal como demuestran los acristalamientos.

Aquí no termina la lista de servicios ofrecidos por Nueva Inercia, ya que a los mencionados hay que sumar algunos específicos que también tienen bastante demanda en Burgos. Claros ejemplos son los siguientes: muro cortina -una fachada autoportante que también recibe el nombre de fachada ligera-, estructural y estructural con intercalario, tapeta, abotonado forrado de paramentos, chapas en bandejas, chapa grecada, ondulada, estirada, composites y lamas parasol.

Como hemos visto, la lista es casi interminable, lo cual demuestra la alta capacitación y la versatilidad de los profesionales que forman parte del experimentado equipo de Nueva Inercia.

Atención personalizada y muy profesional

Sea cual sea el servicio requerido de todos los que hemos mencionado, es posible contactar con Nueva Inercia acudiendo directamente a sus instalaciones ubicadas en ‘El Clavillo’, un polígono industrial de Villariezo. Está en la calle Río Arlanzón, concretamente en el número 40 -nave 28-.

Si lo prefieres, puedes ponerte en contacto con Nueva Inercia llamando al 947 40 47 72 o al 633 90 80 52, así como enviando un correo electrónico a contacto@nuevainercia.com, todo ello en un horario de 7h a 15h de lunes a viernes. En cualquier caso, el trato recibido es inmejorable y único, sacando a relucir un alto nivel de personalización ofrecido a todos y cada uno de los clientes.