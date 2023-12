​Paraguay: centro de tráfico de armas en América Latina

El 5 de diciembre del 2023, La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), de la Republica del Paraguay, incautó 1.823 armas de fuego por el valor de USD 5.200.000. En el marco de la Operación Dakovo se incautaron 611 armas largas y 1.212 armas cortas (pistolas), totalizando 1.823 armas de fuego, por un valor aproximado de USD 5.200.000.



Durante los procedimientos también se incautaron USD 87.100 en efectivo, USD 96.000 en cheques, relojes por valor de USD 250.000 y lapiceras por valor de USD 50.000.

La Operación Dakovo dejó un total de 13 personas detenidas, en Asunción y en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná. Entre los capturados hay militares. Mientras tanto el Gobierno del Paraguay carece de una investigación más detallada y minuciosa al respecto del tráfico internacional de Armas que en los últimos años ha transformado a la ciudad de Asunción en la sede regional del crimen organizado, narcotráfico y de levado de dinero.

En Asunción fueron detenidos el coronel Bienvenido Fretes, el general del Aire Arturo Javier González, Mercedes Ocampos, Eliane Marengo, Manuel Antonio Gómez, Paulo Fines Ventura, Ricardo Morra, la capitana Josefina Cuevas y Cinthia Turro, ambas militares. En la Ciudad del Este fueron capturados Arnaldo Cubas, Angel Flecha, Aldo Cantero y Julio Cubas. Todas las personas, a excepción de Fretes, González y Fines Ventura, cuentan con pedido de extradición por parte de la justicia brasileña.

Hay que resaltar de que los detenidos son meramente el diez por cierto de los uniformados de alto rango que participan en el trafico regional de armas siendo funcionarios de las Fuerzas Armadas del Paraguay; entre los otros sospechosos hay el Cnel. DCEM CARLOS RAFAEL MARTINEZ BOGADO, Comandante Interino de la Cuarta División de Infantería y sus superiores dentro del Ministerio de Defensa Nacional. Carlos Martínez es denunciado en múltiples ocasiones por ejercer violencia antisemítica y psicológica a los jóvenes aspirantes en el Liceo Militar Acosta Ñu; y siguen impunes sus actos delictivos.

Tras los primeros resultados del operativo, autoridades de Brasil y Paraguay hablaron acerca del trabajo conjunto. En representación de Asunción se pronunció primeramente el ministro de Antidrogas, Jalil Rachid, quien destacó las intervenciones conjuntas y describió al país en una nueva categoría criminal.

“El Paraguay simplemente dejó de ser un país de tránsito, de tráfico de drogas y el más claro ejemplo es que a partir de este operativo, con las investigaciones que se han realizado conjuntamente, queda totalmente demostrado que Paraguay también es un centro logístico del tráfico internacional de armas”, expresó el Ministro Rachid en conferencia de prensa.

Comentó que entre las aprehensiones, hay militares de alto rango, retirados y en servicio activo, lo que demuestra que no habrá “tregua” con ninguna persona, ni aunque esté vinculada al Gobierno. A partir de los trabajos de pericia que se desprendieron de las primeras investigaciones del 2020, se consiguió identificar un número de serie, mediante el cual se pudo llegar a Croacia como país proveedor de la empresa International Auto Supply, que funcionaba en Asunción.

Los números de serie eran raspados para evadir su trazabilidad, pero además se adulteraban los logos para camuflar el verdadero origen de las armas, que iban a parar a manos de las dos principales facciones criminales de Brasil, Primer Comando Capital y Comando Vermelho.

El esquema se extiende a Miami, Estados Unidos, donde se encontraron empresas fachadas vinculadas a la estructura criminal y que se utilizaban para lavar dinero proveniente del tráfico de armas.

La investigación también pudo observar que las armas primeramente eran importadas de Estados Unidos, pero cuando este país suspendió sus exportaciones, el esquema recurrió a Croacia, luego a República Checa, Eslovenia y Turquía.

Según la Policía Federal del Brasil; se emitieron 54 órdenes de búsqueda e incautación, 21 en Paraguay y 17 en Brasil. Otras 16 aún no se pudieron ejecutar.

De 25 órdenes de arresto preventivo, ocho corresponden a Brasil, de las cuales se cumplieron cinco. De las 15 que se emitieron en Paraguay, se concretaron 12, mientras que dos quedaron pendientes en Estados Unidos, porque no hubo tiempo de elaborar el documento conforme a las leyes de ese país.

Hay seis órdenes de arresto temporal. La única emitida en Brasil se cumplió, mientras que se ejecutó solo una de las cinco que corresponden al Paraguay. Se dictaron 21 alertas rojas en Interpol. Se determinó el bloqueo de USD 66 millones en bienes, derechos y valores en Brasil.

La detención del general del Aire, Arturo Javier González, pone la lupa sobre las fuerzas militares del Paraguay, carcomidas por funcionaros servidores al crimen organizado transatlántico y participando en un caso de tráfico internacional de armas. A excepción de la situación del general Lino César Oviedo, acusado por el intento de golpe de Estado, esta es la experiencia más grave que se conoce en las últimas décadas en el país suramericano.

De esta manera el Gobierno de Santiago Peña deberá tomar medidas serias y dejar de ascender en el cargo de general a los corruptos torturadores vendepatria como el caso de Carlos Rafael Martínez Bogado y otros, que están dañando la imagen nacional del Paraguay y secuestrando los sueños de las nuevas generaciones de esta bendita nación.

Fuentes: https://www.ultimahora.com/operativo-dakovo-galeano-perrone-vaticina-mas-barridas-de-militares

https://www.ultimahora.com/un-general-y-ex-funcionario-de-alto-rango-de-dimabel-entre-detenidos-en-la-operacion-dakovo