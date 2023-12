«Todos los personajes llevan el ADN de nuestro universo emocional»

La autora barcelonesa Eva Baeza debuta en la literatura con La colina de los gatos, una historia acerca de tres generaciones de mujeres marcadas por el dolor de la guerra. Su vocación por la escritura nace de su deseo de refundar el mundo, de darle forma a sus historias, consciente, tal como asegura, de que son estas las que nos eligen a nosotros, y no al revés.





¿Qué significa para ti escribir, Eva? Escribir significa conectarme de una forma instintiva a mi naturaleza más primaria. Agarrar un papel y ponerme a fundar el mundo, en mi caso, siempre ha sido un impulso irrefrenable.

¿Cómo surge la idea de escribir La colina de los gatos? La colina de los gatos nunca fue preconcebida como una novela. En mi obstinación por fundar el mundo a mi manera, un día me asombré escribiendo: «Quiero contarte algo…», y de ahí fui tirando y expulsando todos los demonios que llevaba dentro. En plena catarsis, me tropecé con un episodio desconocido de nuestra historia que pedía a gritos ser escuchado. Ese fue el momento en el que tomé conciencia de que son las historias las que, por alguna razón, nos escogen a nosotros, y no al revés.

La colina de los gatos tiene lugares impresionantes, como las Islas Canarias. ¿Las has visitado personalmente? ¿Qué opinas sobre ellas? Amo profundamente esas islas sin tener ningún vínculo, aparte del emocional, que me vincule a ellas. Me parecen unas islas sorprendentes, mágicas. La primera que visité Tenerife, experimenté un fuerte impacto; tuve la impresión de haber estado allí antes. Sus olores, su paisaje, sus gentes, su acento… Todo me era familiar y cercano.

Uno escribe sobre lo que conoce, y siempre sentí que sabía mucho más de esa isla de lo que yo misma era consciente.

En tu libro hay relaciones de amor muy enrevesadas que creo que reflejan en gran parte el alma humana. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Para mí no existe ninguna forma de amor enrevesada. El amor es amor en cualquiera de sus manifestaciones, de la misma forma que la violencia es una sola y no admite subgéneros.

Lo que sí creo es que no nos enseñan a ser felices, y ello repercute en nuestras relaciones, especialmente en las de pareja. Una persona que no sabe ser feliz por sí misma es un peligro social, porque se pasará la vida esperando que la hagan feliz, reclamación que, dada la imposibilidad de realizarse, terminará pagando con los demás, empezando por su pareja, sea la que sea. La colina de los gatos es una novela que invita a reflexionar sobre estos aspectos; a relacionarse sin sufrir ni ser cómplice del sufrimiento ajeno.

La abuelita de nuestro libro dice que de las cosas no hay que arrepentirse nunca. ¿Estás de acuerdo? Jamás hay que arrepentirse de nada. Todo, absolutamente todo, forma parte de nuestro aprendizaje y de nuestro estadio evolutivo.

¿Hay parte de Eva Baeza en cada uno de sus personajes? ¿Crees que estás más de acuerdo con ellos o en desacuerdo en general? Todos los personajes llevan siempre una impronta del autor, en algunos casos de manera más evidente y en otros más inconsciente, pero todos llevan en sus células ADN de nuestro universo emocional.

A la pregunta de si estoy más de acuerdo o en desacuerdo con mis personajes, te diré que en La colina de los gatos, todos, absolutamente todos los personajes se mueven por amor, y ese es un motivo más que suficiente para que los adore. A todos, sin exclusión.



¿Hay alguna crítica que te haya hecho crecer como escritora? Si una cosa he aprendido en este mundo es que los puntos fuertes por los que puedan elogiar tu obra son los mismos por los que, otros muchos, acabarán denostándola. Al final, se trata de un ejercicio de honestidad con uno mismo, pues, aunque tengamos presente que la realidad es neutra, todos van a tener su punto de vista, que no tiene porqué coincidir con el tuyo.

¿Quiénes son tus referentes literarios? Desde siempre me han inspirado los grandes autores clásicos. Proust, Flaubert, Tolstoi… Obras como Ana Karenina o En busca del tiempo perdido me parecen de una indiscutiblemente magistrales.

Me apasionan Bukowski, Vladimir Nabókov, Thomas Man y Scott Fitzgerald. Y no puedo dejar de mencionar a Vargas Llosa o a la gran Isabel Allende, de la que tanto he aprendido.