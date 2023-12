Spanish Wine Master, galardonada en los International Wine Challenge Industry Awards

La firma de consultoría, comunicación y experiencia de marca Binocular ha trabajado junto a la bodega Ramón Bilbao en la creación y desarrollo de la competición Spanish Wine Master

La iniciativa Spanish Wine Master ha recibido el premio a Mejor Campaña de Marketing Internacional en la VIII edición de los International Wine Challenge Industry Awards

Spanish Wine Master es una competición global que ha celebrado su primera edición en 2023, y en la que se ponen a prueba los conocimientos y habilidades de cata de profesionales y aficionados para reconocer a la persona que más sabe de vino español a nivel internacional

Hay ideas originales que tienen como recompensa su desarrollo y el ser llevadas a la práctica y otras que, además, son reconocidas y premiadas por su sector. Y una de ellas es Spanish Wine Master. La firma de consultoría estratégica, comunicación y experiencia de marca, Binocular, ha trabajado conjuntamente con Ramón Bilbao en la creación y desarrollo de esta competición que ha recibido el premio a Mejor Campaña de Marketing Internacional en la VIII edición de los International Wine Challenge Industry Awards.

Desde Binocular se ha trabajado junto a Ramón Bilbao en la definición de la iniciativa Spanish Wine Master, que consistía en poner a prueba los conocimientos y habilidades de cata de profesionales y aficionados para reconocer a la persona que más sabe de vino español a nivel internacional. Para ello, se contó con Elisa Errea, directora de The Wine Studio, como partner especializado en el ámbito más técnico para el desarrollo de las principales pruebas del concurso. El reto ha sido todo un éxito y, en esta primera edición, han participado un total de cuatro países: España, Reino Unido, Colombia y República Dominicana con más de 1.500 participantes, contando con un jurado de reconocidos expertos a nivel mundial como los MWs Pedro Ballesteros o Sarah Jane Evans.

Tras varias fases clasificatorias, los diez finalistas de cada país se enfrentaron en una final en la que el ganador recibió una dotación económica, además de la oportunidad de poder elaborar un vino propio de la añada 2023 en Bodegas Ramón Bilbao, con una producción de 500 botellas, cuyos beneficios de las ventas tendrán una finalidad de carácter social. Para ello, hace unas semanas, cada uno de los ganadores de esta primera edición: el sumiller Alberto Ruffoni (España), Sebastián Velez (Colombia), Juan José Attías (República Dominicana) y Kirsty Woodgate (UK) viajaron a la bodega de Ramón Bilbao en Rioja para seleccionar personalmente las uvas que formarán parte de la elaboración de su vino.

El colofón a esta acción será en 2024, cuando se celebre la Gran Final de Finales de esta premiada Spanish Wine Master.

Sobre Binocular Binocular es un partner estratégico de marketing y comunicación. Creada y liderada desde hace ocho años por Marina Gifre y Félix Elortegui, que suman más de 50 años de experiencia conjunta, en este tiempo, ambos socios han aportado un enfoque único a la comunicación y marketing, transformando lo convencional en único y lo ordinario en extraordinario. La firma de consultoría estratégica, comunicación y experiencia de marcas, ha ideado una novedosa y única metodología de trabajo denominada B point, basada en el análisis, la comprensión del entorno, del consumidor y de las necesidades reales de las marcas como punto de partida.

En la cartera de clientes de Binocular, figuran, entre otros, compañías como Ramón Bilbao, OIVE, Bodega Numanthia, Experimental Group, Grupo Agrovin, Crosscall, Bodegas Riojanas, Grupo Mahou-San Miguel, Schweppes o MasterCard.

Sobre Ramón Bilbao Ramón Bilbao fue fundada en Haro en 1924 y lleva el nombre de un pionero, Ramón Bilbao Murga, quien desde finales del siglo XIX se había dedicado a la venta de vinos en la calle de Las Cuevas. La bodega ha mantenido su tradición, transmitiéndola de generación en generación, y hoy continúa su actividad como parte de la empresa familiar Diego Zamora, de la que empezó a formar parte en 1999.

Hoy en día, Ramón Bilbao es un referente enológico en el mundo, con éxito entre la crítica especializada y líder de ventas en la hostelería del país. Su espíritu inconformista aúna innovación y mirada al terroir para elaborar vinos que hablan del entorno en el que se elaboran, al tiempo que resulten apetecibles para el consumidor independientemente de su conocimiento. Actualmente, Ramón Bilbao cuenta con las bodegas que llevan este nombre en Rioja y Rueda, además de integrar una bodega boutique completamente volcada en la elaboración de vinos de finca, Lalomba. Ramón Bilbao ha sido escogida durante cinco años consecutivos una de las 50 marcas de vino más admiradas del mundo según la publicación Drinks International.

Sobre Spanish Wine Academy Spanish Wine Master es una iniciativa de Spanish Wine Academy, la plataforma de formación desarrollada por Ramón Bilbao para fomentar, difundir y aportar valor al conocimiento y consumo de vino español. Se trata de un programa que tiene como objetivo educar sobre cultura enológica a nivel consumidor y experto, mostrando la calidad y la diversidad de los vinos españoles, de una forma global y transversal a través de diferentes propuestas, tanto en España como a nivel internacional.

El proyecto Spanish Wine Academy nació en 2018 y desde entonces se han realizado formaciones presenciales y online en más de 10 países y se han presentado más de 200 vinos españoles en mercados internacionales con un alcance superior a 5.000 profesionales del vino.

Sobre International Wine Challenge Industry Awards El certamen International Wine Challenge (IWC), propiedad de William Reed Business Media Lts., cuenta con más de tres décadas de historia en el Reino Unido y hoy en día ha alcanzado un gran prestigio entre productores y profesionales de todo el mundo.

Los premios IWC UK Merchant Awards se lanzaron hace 25 años para distinguir lo más destacado del sector del comercio y distribución del vino, manteniendo el mismo rigor y credibilidad que el certamen de vinos. Son los más prestigiosos dentro de su categoría y resultan una eficaz plataforma de marketing y un posicionamiento de ventas único en Reino Unido. William Reed Business Media Ltd. es la empresa editora de la revista Restaurant, creadora The World´s 50 Best Restaurants Awards y propietaria del Internacional Wine Challenge. Fundada hace más de 150 años, William Reed Business Media Ltd. se ha convertido en la editorial de referencia en sectores como distribución, alimentación o bebida, y cuenta con más de 70 publicaciones.