JAECOO 7: aprovecha el avanzado progreso tecnológico del gigante automovilístico al que pertenece, Chery International, con sorprendentes cualidades todoterreno

Los jóvenes de hoy se esfuerzan continuamente por romper los confines de la vida cotidiana, buscando experiencias más ricas y de mayor calidad. Salir del asfalto ya no es sólo transitar por relieves accidentados, sino que se ha convertido en un símbolo cultural y un estilo de vida.



Por eso, como marca "liderada por los usuarios", JAECOO no sólo se centra en crear la experiencia de conducción definitiva, sino que también aspira a avanzar y cocrear con los jóvenes a través de un ecosistema de usuarios más inclusivo. Y todo eso se concreta en modelos como el JAECOO 7, con el que el fabricante asiático comenzará su andadura en España en 2024, con una red propia de concesionarios oficiales y vehículos propulsados por diferentes tecnologías.

Una nueva referencia en el off-road

Si el ecosistema representa un profundo vínculo emocional entre una marca y los usuarios, entonces el producto es el mejor medio a través del cual estos últimos perciben y entienden esa marca. Así, JAECOO, aprovechando el avanzado progreso tecnológico del gigante automovilístico al que pertenece, Chery International, se compromete a superar los estándares clásicos y establecer una referencia de innovación tecnológica en todoterrenos urbanos.



Uno de los mejores ejemplos es el exclusivo sistema ARDIS (All-Terrain Intelligence System) de JAECOO ofrece unas capacidades dinámicas extraordinarias, incluidos siete modos de conducción como arena, nieve, barro y todoterreno, que permiten disfrutar del vehículo incluso a los conductores con menos experiencia.

Además, JAECOO cuenta con su última tecnología híbrida PHEV de tercera generación, que impulsa la evolución de los productos ecológicos. Así, bajo la filosofía "Off-Roading + Green Technology", JAECOO reconfigura el panorama de los SUV todoterreno, ofreciendo a los usuarios experiencias únicas en cada trayecto, con bajas emisiones de carbono en todos los escenarios, gracias a una gran eficiencia y un elevado rendimiento.

Un ecosistema todoterreno y diverso que cruza todas las fronteras

JAECOO ya ha conseguido acaparar la atención de todo el mundo con sus productos estrella, tanto en los diferentes mercados en los que ya se han empezado a lanzar -cada uno con sus denominaciones y especificaciones comerciales adaptadas a los gustos y necesidades del cliente- como aquellos en los que todavía no.

Fiel reflejo de ello fue la Conferencia Ecológica Mundial de Usuarios celebrada el pasado mes de octubre en Wuhu (China), en la que miles de personas pudieron conocer de primera mano el JAECOO 7 que el año que viene irrumpirá en España (que ya se ha lanzado en Europa del Este como J7), el JAECOO 9 (JAECOO 8 o J8, según mercados y que iniciará su andadura en algunos países el próximo mes de febrero) y otras transformaciones basadas en ambos vehículos, igual de innovadoras, versátiles y con sorprendentes cualidades todoterreno.

Todo, en una atmósfera única e inmersiva, centrada en el usuario y en romper por y para él los límites de los escenarios urbanos off-road y enriquecer continuamente el ecosistema fuera del asfalto, con pruebas dinámicas y una zona de exposición al aire libre "Car + Life", en la que se exhibieron tiendas de campaña, cortavientos, bolsas de golf y otros productos de alto nivel. Ideas y productos con mayor creatividad para una vida mejor y más placentera.

JAECOO: “una actitud ante la vida”

Tal y como recalcaba durante la Conferencia Shawn Xu, CEO de JAECOO, "Pretendemos conectar con los usuarios a partir de los coches, pero sin limitarnos a ellos. Se trata más bien de una actitud ante la vida y en unos círculos de ocio personalizados".

En el futuro, JAECOO seguirá ampliando los puntos de contacto con su marca, descubriendo nuevos productos, explorando nuevos escenarios y cocreando un ecosistema con los usuarios, promoviendo un estilo de vida lleno de experiencias, elegancia y buen gusto. Y España también será clave para ello. ¿Qué más sorpresas llegarán? La expectación es máxima.

Acerca de JECOO:

JAECOO es una marca de vehículos lanzada en 2023 en Wuhu, Anhui (China), donde la empresa tiene su sede. Su filial española, JAECOO España, inicia su andadura con una extensa red propia de concesionarios y centros de postventa repartidos por todo el territorio nacional, con coches en los que coexistan los valores todoterreno y lo urbano, el estilo, las prestaciones y la calidad.

